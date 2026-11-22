আজকের রাশিফল: হৃদয়ের কথাও একটু শুনুন, কর্মক্ষেত্রে বঞ্চনা আজ ক্ষুব্ধ করবে
মেষ রাশি (২১ মার্চ–১৯ এপ্রিল)
আজ আপনার গ্রহের অবস্থান এমন এক অদ্ভুত সংকেত দিচ্ছে, যা দেখলে মনে হবে আপনার জীবনের সব সিদ্ধান্ত ওভারটাইমে গড়াচ্ছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন কাঁচাবাজারের ব্যাগ হাতে নেবেন, তখন নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতি দেখে আপনার হৃদস্পন্দন নাসডাক স্টক মার্কেটের এআই শেয়ারের মতোই ধপাস করে নিচে নেমে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বসের মেজাজ আজ গাজীপুরের পোশাক কারখানার শ্রমিক অসন্তোষের মতোই উত্তপ্ত থাকতে পারে, তাই অযথা তর্কে না গিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গী আজ আপনার পকেটের অবস্থা ঠিক ততটাই নিখুঁতভাবে স্ক্যান করবেন, যতটা নিখুঁতভাবে আন্তর্জাতিক আদালত (আইসিজে) মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। দিনশেষে পকেটে কিছু খুচরা টাকা বাঁচাতে পারলে নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাবুন, কারণ বর্তমান অর্থনৈতিক বাজারে টাকা জমানো আর মরুভূমিতে ফ্যান্টম ফরেস্ট তৈরি করা একই কথা।
বৃষ রাশি (২০ এপ্রিল–২০ মে)
বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি বেশ নাটকীয় হতে চলেছে, ঠিক যেমনটা চীনের শেনজেনে অনুষ্ঠিত চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার প্রথম ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলন নিয়ে বিশ্ববাসী ভাবছে। আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের স্থিতি আজ ন্যাশনাল ব্যাংকের সফটওয়্যার শাটডাউনের ঝুঁকির মতোই নড়বড়ে অবস্থায় থাকতে পারে, তাই অনলাইন শপিং অ্যাপগুলো থেকে আজ শত হাত দূরে থাকুন। ঢাকার রাস্তার জ্যামে আটকে থেকে আপনি আজ জীবনের পরম সত্য উপলব্ধি করবেন এবং ভাববেন কেন আপনি বিদেশে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করছেন না। পারিবারিক জীবনে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ছোটখাটো বিষয়ে খুনসুটি হতে পারে, যা সামাল দিতে না পারলে পরিস্থিতি ভারতের জেন-জি আন্দোলনের মতো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। তবে বিকেলের দিকে কোনো পুরোনো বন্ধুর কাছ থেকে চায়ের দাওয়াত পেতে পারেন, যেখানে বিলটা বন্ধু দিলেই আপনার আজকের দিনের সবচেয়ে বড় আর্থ-সামাজিক বিজয় অর্জিত হবে।
মিথুন রাশি (২১ মে–২০ জুন)
মিথুন রাশির জাতকদের মাথায় আজ এত বেশি আইডিয়া ঘুরপাক খাবে যে, বার্বাডোজে জাতিসংঘের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিরাপত্তা সম্মেলনের বিজ্ঞানীরাও আপনার মস্তিষ্কের গতি দেখে লজ্জা পাবেন। অফিসে বা ব্যবসায় আজ আপনার কথার জাদুতে সবাই মুগ্ধ হবে, তবে সাবধান থাকবেন যেন কোনো কথায় রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়ে না পড়ে। দেশের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মতোই আপনার মনের ভেতর আজ অজানা এক অস্থিরতা কাজ করতে পারে, বিশেষ করে মাসের শেষের দিকে বাড়িভাড়া আর গ্যাস-বিদ্যুৎ বিলের কথা মনে পড়লে। প্রেমের বাজারে আজ আপনার শেয়ার বেশ চড়া, তবে সঙ্গীকে দামি রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাওয়ার আগে মেন্যু কার্ডের ডান পাশের সংখ্যাগুলোর দিকে একটু ভালো করে তাকিয়ে নেবেন। রাতে ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত সংবাদ বুলেটিন দেখা থেকে বিরত থাকুন, নতুবা স্বপ্নেও আপনি ককটেল বিস্ফোরণ আর জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার দুঃস্বপ্ন দেখতে পারেন।
কর্কট রাশি (২১ জুন–২২ জুলাই)
আবেগপ্রবণ কর্কট রাশির মানুষদের জন্য আজকের দিনটি একটু সংবেদনশীল, অনেকটা এল নিনোর প্রভাবে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলের সামুদ্রিক প্রাণীদের অদ্ভুত আচরণের মতো। আজ আপনি সামান্য কারণেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তে পারেন, বিশেষ করে যখন দেখবেন মাসিক বেতনের চেয়ে আপনার পছন্দের ভিডিও গেম জিটিএ সিক্স (GTA VI)-এর প্রথম দিনের বিক্রির রেকর্ড অনেক বেশি। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের কূটচালে কান না দিয়ে নিজের কাজে মন দিন, কারণ আপনার চারপাশে আজ ছদ্মবেশী সমালোচকের অভাব হবে না। বাংলাদেশের অর্থনীতির মতোই আপনার ব্যক্তিগত বাজেট আজ এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি, তাই রিকশা ভাড়ার দশ টাকা বাঁচাতে আজ একটু হাঁটার অভ্যাস করুন। পরিবারের প্রবীণ কারো স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন এবং অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিন্তু এ নিয়ে আগেই সতর্ক করে দিয়েছে।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই–২২ আগস্ট)
সিংহ রাশির জাতকেরা আজ রাজকীয় মেজাজে দিন শুরু করলেও, রাস্তায় বেরিয়ে গণপরিবহনের অবস্থা আর যানজট দেখে আপনার সিংহসুলভ গর্জন মুহূর্তেই বিড়ালের মিউমিউ শব্দে পরিণত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনি আজ নেতৃত্বের আসনে থাকতে চাইবেন, ঠিক যেমন অ্যাপেক (APEC) সম্মেলনে বিশ্বনেতারা নিজেদের আধিপত্য দেখাতে ব্যস্ত থাকেন। তবে সাবধান, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দেখাতে গিয়ে এমন কোনো দায়িত্ব কাঁধে নেবেন না যা সামলাতে গিয়ে আপনার অবস্থা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে পড়া মুশফিকুর রহিমের মতো হয়ে যায়। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মিশ্র, হাতে কিছু টাকা এলেও তা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতেই হাওয়া হয়ে যাবে। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীর মন জয় করতে চাইলে আজ বড় বড় বুলি না আউড়ে বরং এক প্যাকেট ভালো মানের শীতের পিঠা উপহার দিন, তাতেই কাজ হবে।
কন্যা রাশি (২৩ আগস্ট–২২ সেপ্টেম্বর)
নিখুঁত স্বভাবের কন্যা রাশির জাতকরা আজ সবকিছুতেই খুঁত ধরতে ব্যস্ত থাকবেন, যা দেখে আপনার আশপাশের মানুষজন আপনাকে জাতিসংঘের কোনো তদন্ত কমিশনের প্রধান ভাবতে শুরু করতে পারে। আপনি আজ নিজের জীবনের হিসাব-নিকাশ মেলাতে বসে দেখবেন যে, আয় আর ব্যয়ের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্যই নেই, যা দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির মতোই এক রহস্যময় গোলকধাঁধা। অফিসে আপনার সূক্ষ্ম কাজের প্রশংসা হলেও, মাসের শেষে ইনক্রিমেন্টের আশা করাটা আজ কপ-৩১ সম্মেলনে সৌদি আরবের জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধে রাজি হওয়ার মতোই অসম্ভব মনে হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন, বিশেষ করে বাইরের ভাজাপোড়া খাবার এড়িয়ে চলুন। প্রেমের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করতে গেলে সম্পর্ক জটিল হতে পারে, তাই মাঝেমধ্যে যুক্তি বাদ দিয়ে হৃদয়ের কথাও একটু শুনুন।
তুলা রাশি (২৩ সেপ্টেম্বর–২২ অক্টোবর)
তুলা রাশির জাতকদের জীবনের দাঁড়িপাল্লা আজ কোনোভাবেই সমান হতে চাইবে না, ঠিক যেমন পোল্যান্ডের আকাশসীমায় রুশ ড্রোনের অনুপ্রবেশের পর ন্যাটো (NATO) জোটের কূটনৈতিক ভারসাম্য টালমাটাল হয়ে পড়েছে। আপনি আজ সারাদিন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবেন যে, দুপুরে ভাত খাবেন নাকি বিরিয়ানি, কিংবা অফিসের বসের মন রক্ষা করবেন নাকি সহকর্মীদের সঙ্গে জোট বাঁধবেন। বাংলাদেশের বাজারে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন বিশ ও পঞ্চাশ টাকার নোট ছাড়ার খবরের মতোই আপনার জীবনে আজ নতুন কোনো আর্থিক সুযোগের আভাস আসতে পারে, তবে তা হাতে পেতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আজ কোনো বিতর্কিত পোস্টে কমেন্ট করা থেকে বিরত থাকুন, নতুবা ভার্চুয়াল জগতে আপনার ওপর সাইবার আক্রমণ নেমে আসতে পারে। দিনশেষে প্রিয়জনের সঙ্গে এক কাপ চা শেয়ার করলে আপনার মানসিক অস্থিরতা অনেকটাই কমে আসবে।
বৃশ্চিক রাশি (২৩ অক্টোবর–২১ নভেম্বর)
রহস্যময় বৃশ্চিক রাশির জাতকেরা আজ গোয়েন্দাগিরি মেজাজে থাকবেন, মনে হবে আপনি যেন গুলশানের কোনো অভিজাত বাড়িতে পুলিশের অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আজ দারুণ সক্রিয় থাকবে, ফলে কেউ আপনাকে ঠকানোর চেষ্টা করলে তা আগেই ধরে ফেলবেন। তবে নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন, কারণ বর্তমান অস্থির সময়ে মেজাজ হারালে আপনার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে অগ্নিসংযোগের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। আর্থিক লেনদেনে আজ চরম সতর্কতা অবলম্বন করুন, কাউকে ধার দিলে সেই টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের মতোই অনিশ্চিত। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ গভীর কোনো আলোচনা হতে পারে, যেখানে আপনার সঙ্গী আপনার অতীতের কোনো ভুলের ফাইল আবার নতুন করে খুলতে পারেন।
ধনু রাশি (২২ নভেম্বর–২১ ডিসেম্বর)
আজ যাদের জন্মদিন তাদেরকে শুভেচ্ছা, আর ধনু রাশির সব জাতকদের জন্য আজকের দিনটি ভ্রমণের নেশায় ভরপুর থাকবে। আপনার মন চাইবে সব ঝামেলা চুকিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে কোনো এক অজানা গন্তব্যে পাড়ি জমাতে, কিন্তু পাসপোর্ট আর ভিসার জটিলতা এবং বিমানের টিকিটের আকাশচুম্বী দাম দেখে আপনাকে সেই স্বপ্ন আপাতত মুলতবি রাখতে হবে। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার স্পষ্টবাদিতা অনেকেরই সহ্য হবে না, তাই সত্য কথা বলার আগে চারপাশটা একটু দেখে নেবেন। দেশের পোশাক খাতের অস্থিরতার মতোই আপনার পারিবারিক বাজেটে আজ কিছুটা টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে শীতের কেনাকাটা করতে গিয়ে। তবে আপনার চিরচেনা হাস্যরস আর ইতিবাচক মানসিকতাই আপনাকে সব বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। বিকেলের দিকে কোনো সুখবর পেতে পারেন যা আপনার মন ভালো করে দেবে।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর–১৯ জানুয়ারি)
কঠোর পরিশ্রমী মকর রাশির জাতকেরা আজ কাজের চাপে পিষ্ট হতে পারেন, মনে হবে যেন পুরো পৃথিবীর অর্থনৈতিক মন্দা আর জলবায়ু পরিবর্তনের দায় আপনার একার কাঁধেই এসে পড়েছে। অফিসে আজ আপনি এমনভাবে কাজ করবেন যেন তিন বছরের মধ্যে দেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রজেক্টটা আপনাকেই সফল করতে হবে। তবে এত পরিশ্রমের পরও পারিশ্রমিক বা স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা বঞ্চনার শিকার হতে পারেন, যা আপনাকে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ করে তুলবে। পারিবারিক জীবনে গুরুগম্ভীর ভাব ছেড়ে একটু হালকা হওয়ার চেষ্টা করুন, নতুবা পরিবারের সদস্যরা আপনাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করবে। পকেটের অবস্থা খুব একটা ভালো না থাকায় আজ কোনো বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে যাওয়ার আগে পেট ভরে ভাত খেয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে নিরাপদ কৌশল হবে।
কুম্ভ রাশি (২০ জানুয়ারি–১৮ ফেব্রুয়ারি)
উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন কুম্ভ রাশির জাতকদের মাথায় আজ এমন সব অদ্ভুত পরিকল্পনা আসবে যা শুনলে সাধারণ মানুষ আপনাকে পাগল ভাবতে পারে, কিন্তু আপনি জানেন যে আপনি সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছেন। দেশের চলমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা নিয়ে আপনি আজ চায়ের দোকানে বসে এমন এক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেবেন যে, সেখানে উপস্থিত সবাই আপনাকে পরবর্তী অর্থ উপদেষ্টা হিসেবে দেখতে চাইবে। কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কোনো সমস্যার কারণে আপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, তাই গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলোর ব্যাকআপ রাখতে ভুলবেন না। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ আপনি একটু উদাসীন থাকতে পারেন, যা আপনার সঙ্গীর মধ্যে অভিমানের জন্ম দিতে পারে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মোটামুটি স্থিতিশীল, তবে ক্রিপ্টোকারেন্সি বা শেয়ার বাজারে হুট করে বিনিয়োগ করতে যাবেন না।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি–২০ মার্চ)
কল্পনাপ্রবণ মীন রাশির জাতকেরা আজ দিবাস্বপ্ন দেখতে দেখতেই অর্ধেক দিন পার করে দেবেন। আপনার কল্পনার জগতে সবকিছুই খুব সুন্দর, সেখানে কোনো মূল্যস্ফীতি নেই, কোনো যানজট নেই, আর নেই কোনো রাজনৈতিক হানাহানি। কিন্তু বাস্তবতার মাটিতে পা রাখতেই যখন দেখবেন বাজারে মাছ-মাংসের দাম আপনার নাগালের বাইরে চলে গেছে, তখন আপনার সব রোমান্টিকতা নিমেষেই উবে যাবে। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার সৃজনশীলতা প্রশংসিত হবে, তবে অন্যের কথায় কান দিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন না। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ঠান্ডা লাগার প্রবণতা বাড়তে পারে, তাই শীতের শুরুতেই গরম কাপড় বের করে ফেলুন। প্রেমের সম্পর্কে আজ মিষ্টি কোনো মুহূর্ত আসতে পারে, তবে সঙ্গীকে দেওয়া পুরনো কোনো প্রতিশ্রুতি ভুলে গেলে কিন্তু আজ আপনার কপালে শনি নাচবে!