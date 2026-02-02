Ajker Patrika
তুলতুলে রুটি বানানোর টিপস

ফিচার ডেস্ক
তুলতুলে রুটি বানানোর টিপস

প্রতিদিন আমাদের খাবার তালিকায় রুটি পরিচিত হলেও সঠিক কৌশল না জানার কারণে তা অনেক সময় শক্ত হয়ে যায়। তবে রুটি নরম করতে শুধু আটা মেখে নেওয়াই যথেষ্ট নয়; ছোট কিছু কৌশলেও লুকিয়ে থাকে এর আসল রহস্য। চাইলে জেনে নিতে পারেন রুটি নরম করার কয়েকটি টিপস—

টাটকা আটা ব্যবহার করতে হবে

সব আটা কিংবা ময়দা থেকে ভালো রুটি হয় না। চেষ্টা করতে হবে টাটকা আটা ব্যবহার করার। আটা বেশি দিন জমিয়ে রাখলে এর আর্দ্রতা কমে যায়। ফলে রুটি শক্ত হয়। তাই এক মাসের বেশি পুরোনো আটা ব্যবহার না করাই ভালো।

কুসুম গরম পানি ধীরে ধীরে মেশান

আটা মাখার জন্য সাধারণ পানির বদলে হালকা কুসুম গরম পানি অল্প অল্প করে ব্যবহার করতে হবে। এতে আটার শ্বেতসার সক্রিয় হয় এবং আটার নমনীয়তা পুরো বজায় থাকে।

আটা মাখার পর বিশ্রাম

আটা মাখা হয়ে গেলে রুটি বেলতে শুরু করবেন না। মাখা আটা ২০ থেকে ৩০ মিনিট ঢেকে রাখুন। এতে গ্লুটেন শিথিল হয়, ফলে রুটি অনেকক্ষণ নরম থাকে।

আঁচের সঠিক নিয়ন্ত্রণ

রুটি ভাজার সময় অল্প আঁচে ভাজলে তা শক্ত হয়ে যায়। তাই মাঝারি থেকে কিছুটা বেশি আঁচে দ্রুত রুটি সেঁকে নিন। এক দিক হালকা ফুলে উঠলে তারপর উল্টে আরেক দিক সেঁকুন।

ঢেকে রাখুন

তাওয়া থেকে নামিয়ে রুটি অবশ্যই পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। নয়তো রুটি আর্দ্রতা হারিয়ে শক্ত হয়ে যাবে।

সূত্র: মাই ফুড স্টোরি ও অন্যান্য

