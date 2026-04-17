আজকের রাশিফল: সম্পর্কের রসায়ন আজ গোলমেলে, সৌভাগ্য দরজায় কড়া নাড়বে

মেষ
মঙ্গল গ্রহ আপনার ওপর আজ বড্ড প্রসন্ন। তবে সেই প্রসন্নতা আপনার শরীরে এতটাই এনার্জি দেবে যে, আপনি কাজ সেরে ফেলার বদলে অহেতুক তর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অফিসের মিটিংয়ে হয়তো আপনি এমন কোনো আইডিয়া দেবেন যা শুনে বস চশমা খুলে আপনার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আজ আপনার কমেন্ট যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের রূপ নিতে পারে। রাস্তায় হাঁটার সময় ফোনের দিকে তাকিয়ে হাসবেন না, লোকে ভাববে নির্ঘাত পাগল, আর নাহলে ড্রেনের গর্ত আপনাকে আলিঙ্গন করতে পারে। আজ কোনো সেলসপার্সনের মিষ্টি কথায় ভুলবেন না, পকেটের অবস্থা বুঝে তবেই ‘অফার’ চেক করুন।
বৃষ
আপনি আজ বড্ড আয়েশি মেজাজে আছেন। মনে মনে ভাবছেন কাজ ছাড়াই যদি স্যালারি পাওয়া যেত! কিন্তু আপনার সেই স্বপ্ন ভেঙে দিতে পরিবারের লোক আজ তৎপর থাকবে। বাজারে গিয়ে দরদাম করতে গিয়ে আপনি আজ বেশ কসরত করবেন—পাঁচ টাকার লেবু চার টাকায় আনার জন্য আপনার যে ধৈর্য, তা দেখে হিমালয়ের সাধুরাও লজ্জিত হবে। অনলাইনে কেনাকাটা করার সময় সাবধান! সস্তায় আইফোন দেখে অর্ডার দিলে শেষমেশ সাবান বা ইঁদুর মারার বিষ ডেলিভারি আসতে পারে। দুপুরের পর একটু ভাতঘুমের যোগ আছে, তবে খেয়াল রাখবেন যেন বস আপনাকে নাক ডাকতে না দেখে ফেলে।
মিথুন
প্রিয় মানুষের সঙ্গে আজ আপনার সম্পর্কের রসায়নটা একটু গোলমেলে। আপনি হয়তো রোমান্টিক ডিনারের পরিকল্পনা করছেন আর তিনি ভাবছেন মাসকাবারি বাজারের তালিকা নিয়ে। মনের কথা খুলে বলতে গিয়ে আজ তোতলামি হতে পারে। অফিসের সহকর্মীরা আপনার সঙ্গে আজ এমন আচরণ করবে যেন আপনি তাদের অনেক দিনের পুরোনো ধার নেওয়া টাকা। আজ মেপে কথা বলুন। আপনার একটি ভুল কৌতুক আজ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ হতে পারে, বিশেষ করে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সামনে। ফোনের পাসওয়ার্ডটা আজ একটু বদলে ফেলুন, অনাহূত গোয়েন্দাগিরি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।
কর্কট
ঘরদোর গোছানোর এক প্রবল ভূত আজ আপনার ঘাড়ে চাপবে। আপনি ভাববেন আজ পুরো বাড়ি চকচকে করে ফেলবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা পুরোনো অ্যালবাম খুঁজে পেয়ে সেটা নিয়ে বসে থেকেই পুরো দিন কাটিয়ে দেবেন। রান্নায় নতুন কোনো পরীক্ষা করতে গিয়ে আজ আপনি বাড়ির লোকদের পেটে ‘বিপ্লব’ ঘটিয়ে দিতে পারেন। পুরোনো প্রেমিকের বা প্রেমিকার বিয়ের খবর আজ কানে আসতে পারে। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের প্রোফাইল স্টক করা বন্ধ করুন, মন খারাপ ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। আজ নীল রঙের কোনো পোশাক পরুন, অন্তত লোকে আপনাকে শান্তিপ্রিয় বলে ভুল করবে।
সিংহ
আপনার আত্মবিশ্বাস আজ আকাশছোঁয়া। আপনি হয়তো আজ নিজেকে পাড়ার সুদর্শন মাস্তান ভাবছেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের স্টাইল ঠিক করতেই আপনার দিনের অর্ধেক সময় পার হয়ে যাবে। অফিসের জুনিয়ররা আপনার প্রশংসা করবে, তবে খেয়াল রাখবেন যেন সেটা টাকা খরচ করিয়ে ট্রিট নেওয়ার কোনো ফন্দি না হয়। রাস্তায় আজ বেশি হম্বিতম্বি করবেন না। ট্রাফিক সার্জেন্ট আজ আপনার ওপর বিশেষভাবে নজর রাখছেন, একটা ভুলের জন্য বড়সড় চালান আপনার পকেট ফাঁকা করতে পারে। আজ কারও গ্যারান্টার হবেন না, নইলে পরে আপনাকে গান গাইতে হবে—‘সবই কি কপালে ছিল!’
কন্যা
আপনি আজ সবকিছুর মধ্যেই নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করবেন। চায়ের কাপে চিনির দানা কয়টা আছে তাও হয়তো গুনে দেখতে চাইবেন। জীবনের মানে খুঁজতে গিয়ে আজ হয়তো কোনো দার্শনিক বই খুলবেন, কিন্তু কয়েক পাতা পড়েই ঘুমিয়ে পড়বেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি ভালো, তবে আয়নার দিকে তাকিয়ে নতুন কোনো ব্রণের খোঁজে সময় নষ্ট করবেন না। আজ কারও ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাবেন না। মনে রাখবেন, অন্যের ঝামেলা মেটাতে গিয়ে নিজেই সেই ঝামেলার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারেন। আজ সাদা কোনো জিনিস দান করুন, যেমন—অফিসে কারও ফেলে রাখা কাজটা আপনিই করে দিন!
তুলা
উচ্চাকাঙ্ক্ষা আজ আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াবে। ভাবছেন আজই কোটিপতি হওয়ার কোনো স্কিম পেয়ে যাবেন। লটারির টিকিট কাটলে জেতার সম্ভাবনা যতটা, তার চেয়ে বেশি সম্ভাবনা টিকিটটা হারিয়ে ফেলার। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ আপনার পাল্লা ভারি, তবে প্রিয়জনের আবদার মেটাতে গিয়ে মানিব্যাগটা হালকা হওয়ার প্রবল যোগ আছে। বাসে বা ট্রেনে ওঠার সময় পকেটমার থেকে সাবধান। আপনার দামি ফোনটি যেন অন্যের সংগ্রহে না চলে যায়। আজ মিষ্টি কিছু খান, তাতে তিক্ত মেজাজটা একটু নিয়ন্ত্রণে থাকবে।
বৃশ্চিক
কাজের পাহাড় আজ আপনার সামনে। মনে হবে পৃথিবীটা যেন আপনার বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করছে। বসের ই-মেইল দেখলে আজ আপনার অ্যালার্জি হতে পারে। তবে বিকেলের পর মেজাজ পাল্টে যাবে, হয়তো কোনো বন্ধুর ফোন আসবে যে নিজেই আপনার চেয়ে বেশি বিপদে আছে, আর তা শুনে আপনার মনটা একটু হালকা হবে। রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন। আজ রাগের মাথায় কোনো টেক্সট মেসেজ পাঠালে পরে ডিলিট করার সুযোগ পাবেন না (প্রসিডিউরাল এরর হতে পারে)।
রাত জাগবেন না, নইলে কাল সকালে আয়নায় নিজের চোখের নিচে কালি দেখে নিজেই ভয় পাবেন।
ধনু
সৌভাগ্য আজ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে, তবে যদি হেডফোন লাগিয়ে গান শুনতে থাকেন তবে সেই সুযোগ হারাবেন। কাজের জায়গায় আপনার গুরুত্ব বাড়বে। হয়তো অফিসের ক্যানটিন বয় আপনাকে আজ একটু বেশিই খাতির করবে বা চায়ে চিনিটা ঠিকঠাক দেবে। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাজে আজ আপনি বেশ আগ্রহ দেখাবেন। অধস্তনদের ওপর বেশি খবরদারি করবেন না। তারা আড়ালে আপনার নামে মিম বানাচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখুন। আজ হলুদ রঙের খাবার (যেমন বিরিয়ানি) আপনার মন ও পেট দুইই ভালো রাখবে।
মকর
অর্থ লেনদেনের জন্য দিনটি বেশ রোমাঞ্চকর। আপনার থেকে টাকা ধার নিয়ে যারা নিরুদ্দেশ হয়েছিল, আজ তাদের দেখা পেতে পারেন। তবে তারা আপনাকে দেখে চিনতে না পারার ভান করবে। গাড়ি চালানোর সময় আজ সাবধান, কারণ আপনার মন স্টিয়ারিং-এ না থেকে হয়তো রাতের মেনুতে থাকবে। আজ নতুন কোনো ব্যবসার আইডিয়া মাথায় এলে সেটাকে আপাতত তালা মেরে রাখুন। আজকের আইডিয়াগুলো কাল সকালে আপনার কাছেই ফালতু মনে হবে। ট্রাফিক পুলিশকে দেখে মিষ্টি করে হাসুন, তবে কোনো কাগজ ছাড়া গাড়ি বের করবেন না।
কুম্ভ
সন্তানদের সঙ্গে আজ আপনার সম্পর্কটা টম অ্যান্ড জেরির মতো হবে। তারা আপনার থেকে নতুন খেলনা বা ঘুরতে যাওয়ার বায়না ধরবে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার যোগ আছে, তবে মনে রাখবেন—যুদ্ধে জেতা বড় কথা নয়, শান্তিতে রাতের খাবার খাওয়াটাই আসল উদ্দেশ্য। আজ বেশি বুদ্ধিজীবী সাজতে যাবেন না। পাড়ার চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে গিয়ে তর্কে হারলে প্রেস্টিজ পাংচার হতে পারে। আজ গাছপালায় পানি দিন, প্রকৃতির সঙ্গে থাকলে মাথাটা একটু ঠান্ডা থাকবে।
মীন
রোমান্টিকতা আজ আপনার তুঙ্গে। মনে হবে আপনি কোনো সিনেমার হিরো বা হিরোইন। বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি আর বেগুনি খাওয়ার মতো একটা তৃপ্তি আজ আপনি কাজেও পাবেন। তবে অফিসের ডেস্কে বসে আকাশকুসুম চিন্তা করবেন না, বস পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। দামি কোনো শৌখিন জিনিসের প্রতি আজ আপনি আকৃষ্ট হতে পারেন। কারও গসিপে কান দেবেন না। আজ কান কথা শুনলে আপনার কানটাই গরম হবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না। আজ পারফিউম ব্যবহার করুন, অন্তত পরিবেশটা মনোরম থাকবে।
