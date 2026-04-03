আজকের রাশিফল: সঙ্গী আপনার ‘লেকচার’ শোনার মুডে নেই, ছবিতে প্রচুর লাইক পাবেন

মেষ
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে, কিন্তু দয়া করে সেটা সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেখাবেন না, ধপাস করে পড়ার সম্ভাবনা আছে। অফিসে বস আপনার কাজে মুগ্ধ হতে পারেন, তবে সেটা স্রেফ তাঁর চশমা পরিষ্কার না থাকার ফলও হতে পারে। পকেটে টান পড়তে পারে, তাই অনলাইন শপিং অ্যাপগুলো থেকে দূরে থাকুন। কেউ ‘পার্টি’ চাইলে ফোন সাইলেন্ট করে দিন।
বৃষ
আজ আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে আপনার ইন্টারনেট কানেকশন। আপনি হয়তো শান্ত থাকতে চাইবেন, কিন্তু বাড়ির ছোটরা বা প্রতিবেশীর বাচ্চার চিৎকার আপনাকে সন্ন্যাসী হতে বাধ্য করবে। খাবারের প্রতি লোভ সামলান, নইলে কাল সকালে ‘পেট’ আপনার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে পারে। ফ্রিজ খোলার আগে আয়নায় নিজের ভুঁড়িটা একবার দেখে নিন।
মিথুন
আজ আপনার মধ্যেকার দুই সত্তা মারামারি করবে। এক মন বলবে ‘কাজ কর’, অন্য মন বলবে ‘কম্বল মুড়ি দিয়ে ওয়েব সিরিজ দেখ’। প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলার সময় সাবধানে থাকুন, পুরোনো কোনো কথা তুলে ‘কেঁচো খুঁড়তে সাপ’ বের করে ফেলতে পারেন। বন্ধুদের আড্ডায় আপনিই হবেন মধ্যমণি, কারণ বিলটা হয়তো আজ আপনিই দেবেন। পাসওয়ার্ড কাউকে বলবেন না, এমনকি নিজের ছায়াকেও না।
কর্কট
আজ আপনি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন। ইউটিউবে বিড়ালের ভিডিও দেখেও চোখে পানি আসতে পারে। পুরোনো বন্ধুর ফোনকল আসতে পারে, তবে সাবধান! সে নির্ঘাত কোনো এমএলএম স্কিম বা বিয়ের কার্ড দিতে ফোন করবে। অফিসের কাজগুলো পাহাড়ের মতো মনে হবে, কিন্তু আপনি তো জানেনই—পাহাড় ডিঙানো আপনার কাজ নয়, আপনি পাহাড়ের তলায় শুয়ে থাকতেই ভালোবাসেন। আজ আয়নায় নিজেকে দেখে একটু বেশিই ‘স্মার্ট’ মনে হতে পারে, ওটা চোখের ভুল।
সিংহ
আজ আপনি বনের রাজার মতো আচরণ করবেন, কিন্তু মনে রাখবেন বাড়ি ফিরলে গিন্নি বা মায়ের হাতে আপনি স্রেফ একটি ভেজা বিড়াল। আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আজ কাজে লাগবে—মূলত রিকশা ভাড়া কমানোর ক্ষেত্রে। বিনিয়োগ করার আগে ভাবুন, লটারির টিকিট কাটার চেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা কয়েন খোঁজা বেশি লাভজনক হতে পারে। চুলটা একটু আঁচড়ে বাইরে বেরোন, আপনাকে জঙ্গল থেকে আসা কেউ মনে হতে পারে।
কন্যা
আজ আপনি সবকিছুতে খুঁত ধরবেন। অন্যের ভুল ধরাটাই আজ আপনার প্রধান পেশা হবে। এতে আপনার জনপ্রিয়তা কমবে ঠিকই, কিন্তু আপনার ইগো এক ধাক্কায় এভারেস্টে পৌঁছে যাবে। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি একটু গম্ভীর, সঙ্গী আজ আপনার ‘লেকচার’ শোনার মুডে নেই। আজ কাউকে জ্ঞান দেওয়ার আগে একবার ভাবুন, সে আপনার চেয়ে শক্তিশালী কি না।
তুলা
আজ আপনি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করবেন, কিন্তু দুপুরের বিরিয়ানির প্লেট দেখে সব ভারসাম্য বিগড়ে যাবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপনার পোস্ট করা ছবিতে প্রচুর লাইক পড়তে পারে (যদি আপনি সেটা ফিল্টার দিয়ে এডিট করেন)। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে আজ আপনার খুব কষ্ট হবে, এমনকি ‘চা খাব না কফি’—এটা ভাবতেই সন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে। কয়েন টস করে সিদ্ধান্ত নিন, বুদ্ধি খরচ করার দরকার নেই।
বৃশ্চিক
আপনার রহস্যময় স্বভাব আজ চরমে থাকবে। লোকে ভাববে বিশাল কোনো ষড়যন্ত্র করছেন, অথচ হয়তো স্রেফ ভাবছেন রাতে ডাল হবে না কি মাছ। শত্রুরা আজ আপনার থেকে দূরে থাকবে, কারণ আপনার চেহারা আজ এমনিতেই একটু রাগী-রাগী। টাকা-পয়সা লেনদেনের সময় হিসাবটা দুবার মিলিয়ে নিন। হাসার চেষ্টা করুন, লোকজনকে ভয় পাইয়ে লাভ নেই।
ধনু
আজ আপনি অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে থাকবেন, তবে সেটা বড়জোর বাজার অব্দি গিয়ে নতুন কোনো সবজি কেনা হতে পারে। আপনার সেন্স অব হিউমার আজ তুঙ্গে, তাই অফিসে সহকর্মীদের হাসিয়ে নিজের কাজটা অন্যদের দিয়ে করিয়ে নিতে পারেন। সাবধানে হাঁটুন, মেঝেতে সাবান পানি থাকতে পারে। বেশি পণ্ডিতি করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না।
মকর
আজ আপনি খুব পরিশ্রমী হবেন...মানে মনে মনে আর কি! বাস্তবে বিছানা ছাড়তেই দুপুর হয়ে যাবে। ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করবেন প্রচুর, কিন্তু সেই চিন্তার চাপে আপনার ঘুমটা আরও গভীর হবে। পরিবারে আপনার গুরুত্ব বাড়বে, বিশেষ করে যদি রিমোটের ব্যাটারি শেষ হয়ে যায় বা বাল্ব পাল্টাতে হয়। কাজে ফাঁকি দেওয়ার নতুন কোনো অজুহাত খুঁজে বের করুন।
কুম্ভ
আজ আপনি পৃথিবীর সব সমস্যা নিয়ে চিন্তিত থাকবেন, শুধু নিজের ঘরের অগোছালো অবস্থাটা ছাড়া। আপনার অদ্ভুত সব আইডিয়া আজ মানুষকে চমকে দেবে। কেউ আপনাকে ‘পাগল’ বললেও ঘাবড়াবেন না, মনে রাখবেন বড় বড় বিজ্ঞানীরাও প্রথমে পাগলই ছিলেন (যদিও আপনি বিজ্ঞানী নন)। আজ মোবাইল ফোনটা একটু দূরে রাখুন, উল্টোপাল্টা মেসেজ পাঠিয়ে বসতে পারেন।
মীন
আজ দিবা স্বপ্নে বিভোর থাকবেন। ভাববেন লটারি জিতেছেন বা মালদ্বীপে ঘুরছেন, কিন্তু বসের ডাকে যখন ঘোর ভাঙবে তখন দেখবেন হাতে কেবল একগাদা ফাইল। সৃজনশীল কাজে মন দিন, বাথরুম সিঙ্গার হিসেবে আজ আপনার পারফরম্যান্স দুর্দান্ত হবে। প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য দিনটি ভালো, তবে জুতা খাওয়ার ভয়ও আছে। স্বপ্ন থেকে বাস্তব জগতে ফিরতে বেশি সময় নেবেন না।
আজ আপনার ভেতরের এনার্জি লেভেল এভারেস্ট ছোঁবে। মনে হবে একাই পুরো দুনিয়া পাল্টে দেবেন। কিন্তু সাবধান! অফিসের বসের সঙ্গে তর্কে যেতে যাবেন না। তিনি হয়তো ভুল বলছেন, কিন্তু মনে রাখবেন—তাঁর কাছে রিমোট কন্ট্রোল (বেতন) আছে। বাড়িতে মা বা গিন্নি যদি বাজারের ব্যাগ ধরিয়ে দেয়, তবে সেটাকে 'অ্যাসাইনমেন্ট'...
