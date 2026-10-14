আজকের রাশিফল: জীবনটা করুণ সিনেমা মনে হবে, অচেনা লোকের পোস্টে তত্ত্বকথা ঝারবেন না

আজ আপনার শরীরে এনার্জির মিটার এতটাই ওপরে থাকবে যে মনে হবে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সমস্ত শক্তি ভেতরে রিফিল করা হয়েছে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে হবে আজ পুরো পৃথিবীর সব অসমাপ্ত কাজ একা হাতে শেষ করে ফেলবেন। তবে সমস্যা হলো, এই তুখোড় শক্তিকে ভুল জায়গায় খরচ করার একশ শতাংশ ঝুঁকি রয়েছে।
রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে দেশের রাজনীতি আর অর্থনীতি ঠিক করতে গিয়ে অচেনা কারও সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়ে দিতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বসের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে যখন বোঝাতে যাবেন যে বসের কাজের পদ্ধতিটা ভুল। মনে রাখবেন, বস সবসময় ঠিক—বিশেষ করে মাইনে পাওয়ার সপ্তাহে তো বটেই!
আজ আপনার শুভ সংখ্যা হল ৭ এবং শুভ রঙ সতর্কবার্তা লাল। ওয়ালেটে আজ ডবল লক লাগিয়ে রাখুন এবং অনলাইন কেনাকাটার নোটিফিকেশনগুলো তৎক্ষণাৎ অফ করে দিন। নিজেকে সংযত রাখতে না পারলে দিনশেষে পকেটের পাশাপাশি মেজাজটাও গলে জল হয়ে যাবে।
আজকের দিনে গ্রহগুলো চক্রান্ত করে আপনাকে বিছানা আর সোফার এক পরম বিশ্বস্ত ভক্ত বানিয়ে ছাড়বে। সকালের অ্যালার্ম বাজলে মনে হবে মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় সামাজিক সেবা হলো আরও আধঘণ্টা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা। কাজের জায়গায় আপনার শারীরিক উপস্থিতি থাকলেও মানসিক উপস্থিতি থাকবে গভীর ঘুমের দেশে।
দুপুরের দিকে কেউ যদি বিনামূল্যে কাচ্চি বিরিয়ানি বা সুস্বাদু খাবারের প্রলোভন দেখায়, কেবল তখনই আপনার শরীর কিছুটা সক্রিয় হতে পারে। তবে নিখরচায় কোনো খাবার পাওয়ার আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে, কারণ সেই খাবারের বিনিময়ে আপনাকে হয়তো সেই মানুষের দীর্ঘ দুই ঘণ্টার করুণ প্রেমের গল্প শুনতে হবে।
আজ আপনার শুভ সংখ্যা ২ এবং আরামদায়ক হালকা নীল আপনার শুভ রঙ। অতিরিক্ত মিষ্টিজাতীয় খাবার খেয়ে পস্তাবেন না। আজকে কাজ এড়িয়ে চলার জন্য আগে থেকেই খুব মজবুত ও কাল্পনিক অজুহাত তৈরি করে রাখাটাই হবে আপনার জন্য সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।
আজ আপনার মুখের ভাষা আর মস্তিষ্কের গতির মধ্যে এক অলৌকিক অসমতা দেখা দেবে। মুখ চলবে বুলেটের গতিতে, আর বুদ্ধি হাঁটবে তার ঠিক উল্টো দিকে! একই সাথে আপনি অন্তত পাঁচটি কাজ শুরু করবেন, যার মধ্যে একটাও শেষ হবে না, আর শেষমেশ ষষ্ঠ নম্বর কাজটি কীভাবে ফাঁকি দেওয়া যায় সেই চিন্তায় মগ্ন হবেন।
ভেতরের দ্বৈত সত্তা আজ সারাদিন নিজেদের মধ্যে কুস্তি লড়বে। এক মন বলবে ‘কঠোর পরিশ্রম করে ক্যারিয়ার গড়ো’, অন্য মন ফিসফিস করে বলবে ‘রিলস দেখে আর ইউটিউবের শর্টস ঘেঁটে জীবনটা উপভোগ করো’। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো অচেনা ব্যক্তির কমেন্টে গিয়ে অহেতুক তত্ত্বকথা ঝাড়তে যাবেন না। বন্ধুদের দশ মিনিটের লম্বা ভয়েস নোট পাঠানো বন্ধ করুন, নয়তো তারা আপনাকে ব্লক করতে বাধ্য হবে।
আজ আপনার জন্য শুভ সংখ্যা ৫ এবং শুভ রঙ আনন্দদায়ক হলুদ। আপনার ব্যাকআপ পাওয়ার ব্যাঙ্ক আর চার্জিং ক্যাবল আজ সঙ্গে ভুলবেন না, কারণ সারাদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটাতে গিয়ে ফোনের চার্জ দ্রুত শেষ হয়ে যাবে।
আজ আবেগের মিটার এতটাই তুঙ্গে থাকবে যে টিভিতে রান্নার অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েও চোখে পানি আসতে পারে। তিন বছর আগের পুরোনো হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট খোলা, ধুলা পড়া ডায়েরির পাতা উল্টানো কিংবা পুরোনো কোনো বিরহের গান শুনে ব্যাকগ্রাউন্ডে নিজের জীবনকে একটা করুণ সিনেমা বলে মনে হতে পারে।
সহকর্মী বা বন্ধুরা সাধারণ রসিকতা করলেও সেটাকে জাতীয় অপরাধ মনে করে মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকতে পারেন। কেউ আপনার দিকে একটু শক্ত চোখে তাকালেই মনে করবেন পৃথিবীটা আসলেই অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তবে এই আবেগীয় ঝড়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিপদ হলো সাবেক প্রেমিক বা প্রেমিকাকে গভীর রাতে ‘তুমি কেমন আছো?’ লিখে মেসেজ পাঠানো।
আজ আপনার শুভ সংখ্যা ৪ এবং শুভ রঙ রুপালী বা পরিষ্কার সাদা। মেজাজ সামলাতে বারবার ঠান্ডা পানি পান করুন। ইমোশনাল হয়ে অতীতকে আঁকড়ে ধরার ভুল করবেন না, মনে রাখবেন পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে কখনোই বর্তমানের আনন্দ নষ্ট করতে নেই।
আজ আপনার রাজকীয় ভাবমূর্তি থাকবে একেবারে শীর্ষে। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় মনে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো দক্ষিণ ভারতীয় অ্যাকশন সিনেমার ধামাকা মিউজিক বাজছে আর পথচারীরা আপনাকে স্যালুট জানাচ্ছে। আত্মবিশ্বাস আজ আকাশ ছুঁয়ে ফেলবে, যা কাজের জায়গায় আপনার অনেক বড় অস্ত্র হতে পারে।
তবে মুশকিল হলো, এই রাজকীয় হাবভাব দেখাতে গিয়ে যদি বাস্তব জীবনের কথা ভুলে যান, তবে বিপদ নিশ্চিত। অহংকার দেখাতে গিয়ে ঘরে জমে থাকা জামাকাপড়ের পাহাড় বা থালাবাসন ধোয়ার করুণ বাস্তবতা উবে যাবে না। অফিসে অতিরিক্ত ফুটানি মারতে গেলে সহকর্মীরা বড়সড় ট্রিট চেয়ে বসতে পারে এবং দিনশেষে বিল পরিশোধ করতে গিয়ে আপনার রাজকীয় মেজাজ এক নিমেষে ধুলায় মিশে যাবে।
আজ আপনার শুভ সংখ্যা ১ এবং চকচকে সোনা রঙ বা উজ্জ্বল হলুদ আপনার শুভ রঙ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সুন্দর প্রমাণ করার কাজে বেশি সময় নষ্ট না করে আসল কাজে মন দিন, কারণ দিনশেষে পাওনাদারেরা কিন্তু কাজের হিসাবটাই চাইবে।
আজ ভেতরের অতি-নিখুঁত হওয়ার ভূত আপনাকে এবং আপনার আশপাশের সবাইকে তাড়িয়ে বেড়াবে। সহকর্মীর ই-মেলের ছোটখাটো বানানের ভুল ধরা থেকে শুরু করে ঘরের ফ্যানের ওপর জমে থাকা ধুলা খোঁজা—কোনোটাই আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে রেহাই পাবে না।
আপনার এই নিখুঁত মানসিকতা আজ আশপাশের মানুষের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। সবাইকে নিজের মতো নিখুঁত করার চেষ্টা ছেড়ে দিন, কারণ এই পুরো পৃথিবীটা মোটেও পারফেক্ট নয়। অন্য কেউ ভুল করলে সেটা নিয়ে বিচারকের আসন নিয়ে বসার কোনো প্রয়োজন নেই, এতে কাজের কাজ কিছু না হয়ে নিজেরই মাথার শিরা লাফাতে শুরু করবে।
আজ আপনার শুভ সংখ্যা ৩ এবং শুভ রঙ আরামদায়ক হালকা সবুজ। টেবিলের জিনিসপত্র বারবার সাজানো আর ডেস্ক পরিষ্কার করা বন্ধ রেখে পেন্ডিং থাকা জরুরি কাজগুলো শেষ করার চেষ্টা করুন, নতুবা নির্দিষ্ট সময়ের পর নিজেই বড় বিপদে পড়বেন।
আজ সিদ্ধান্তের চরম অভাব এক অদ্ভুত দোলাচলের মধ্যে ফেলে দেবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে কোন জামাটা পরবেন, দুপুরে পিৎজা খাবেন নাকি ডাল-ভাত, এমনকি কোন অ্যাপ থেকে অর্ডার করবেন—এই সাধারণ হিসাবগুলো মেলাতেই অর্ধেকের বেশি দিন কেটে যাবে। চিন্তা করতে করতেই হয়তো দেখা যাবে খাবার দোকান বন্ধ হয়ে গেছে!
সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবাইকে একসঙ্গে খুশি রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন ঠিকই, কিন্তু সেই চক্করে পড়ে নিজের ব্যাংক ব্যালেন্সের চরম ক্ষতি ডেকে আনবেন। বন্ধুদের খুশি করতে গিয়ে অনাবশ্যক ট্রিট দেওয়া বন্ধ না করলে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ধার করে চলতে হবে।
আজ আপনার শুভ সংখ্যা ৬ এবং শুভ রঙ মনমুগ্ধকর গোলাপি। খাবারের মেনু বেছে নেওয়া বা ছোটখাটো সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে না রেখে বিশ্বস্ত বন্ধুর ওপর ছেড়ে দিন, আপনার ক্লান্ত মস্তিষ্কে কিছুটা শান্তি আসবে।
আজ চোখের সামনে সবকিছুর ভেতরেই একটা গোপন রহস্য বা চক্রান্ত ভেসে উঠবে। ভেতরের ডিটেকটিভ আজ চরম মাত্রায় জাগ্রত। পাশের সিটের সহকর্মী আপনার দিকে তাকিয়ে হাসলেও মনে হতে পারে পেছনে নিশ্চিত বড় কোনো রাজনৈতিক চক্রান্ত সাজানো হচ্ছে!
বাস্তবতা হলো, কেউ আপনার বিরুদ্ধে কোনো গভীর ষড়যন্ত্র করছে না, সবাই স্রেফ দুপুরের লাঞ্চে কী খাওয়া যায় তা নিয়েই ভাবছে। অহেতুক সবাইকে সন্দেহ করার মানসিকতা আপনার মানসিক শান্তি নষ্ট করতে পারে। গোপন কোনো তথ্য খুঁজে বের করার চক্করে গিয়ে নিজের মূল কাজের সময়সীমা পার করে ফেলবেন না।
আজ আপনার শুভ সংখ্যা ৯ এবং শুভ রঙ গভীর কালচে লাল বা রহস্যময় কালো। সবার দিকে গোয়েন্দার মতো চোখ ছোট ছোট করে তাকানো বন্ধ করুন, তা না হলে আশেপাশের মানুষ সত্যি সত্যিই আপনাকে পাগল ভেবে এড়িয়ে চলতে শুরু করবে।
আজ কাজ-কর্ম, অফিস, সংসার সবকিছু ফেলে দিয়ে সোজা কোনো দূর-দূরান্তের পাহাড়ে পালিয়ে যাওয়ার তীব্র বাসনা মনে বাসা বাঁধবে। আপনার স্বাধীনচেতা মন আজ কোনো নিয়মকানুন মেনে চলতে একেবারেই রাজী হবে না।
কিন্তু সমস্যা হলো, যেই মুহূর্তে আপনি ফ্লাইটের টিকিট কেনার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলবেন, সেই মুহূর্তে বাস্তবের কঠোর থাপ্পড় ঘরের কোণে ফিরিয়ে আনবে। আপনার অ্যাডভেঞ্চারের সেই মহাজাগতিক বাজেট শেষমেশ মোড়ের চায়ের দোকানে এক কাপ গরম চা আর বিস্কুট খাওয়ার মধ্যে এসেই থমকে যাবে।
আজ আপনার শুভ সংখ্যা ৮ এবং শুভ রঙ রাজকীয় বেগুনি। ট্রাভেল ব্লগারদের ভিডিও দেখে হুটহাট কোনো দূরবর্তী ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আপাতত নিজের কাজের টেবিলে মন দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কফির কাপে চুমুক দিয়ে মনকে শান্ত রাখুন।
আজ স্বপ্নেও হয়তো অফিসের এক্সেল শিট বানাচ্ছেন কিংবা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ই-মেলের উত্তর টাইপ করছেন! আপনার মাথায় আজ কাজ ছাড়া আর কোনো চিন্তা ঠাঁই পাবে না। কাজের চরম চাপ থাকবে, তবে নিজেকে অত্যন্ত কর্মঠ ও দায়িত্বশীল হিসেবে প্রমাণ করার জন্য আনন্দের নাটক চালিয়ে যাবেন।
টানা কাজ করতে করতে নিজেকে রোবট বানিয়ে ফেলবেন না। সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সময় একটু হাসিমুখে কথা বলুন, কারণ কেবল কাজের কথা বলে আপনি আশপাশের পরিবেশকে অতিরিক্ত গম্ভীর বানিয়ে ফেলছেন। অতিরিক্ত কাজের চাপে শারীরিক ক্লান্তি ও ঘাড়ের যন্ত্রণা দেখা দিতে পারে।
আজ আপনার শুভ সংখ্যা ১০ এবং শুভ রঙ ধূসর বা গম্ভীর নেভি ব্লু। ল্যাপটপ বা ফোনের স্ক্রিন থেকে অন্তত প্রতি এক ঘণ্টা পরপর চোখ সরান, একটু মুক্ত বাতাসে লম্বা শ্বাস নিন এবং নিজেকে মনে করিয়ে দিন যে আপনি একজন মানুষ, কোনো যন্ত্র নন।
আজ মাথায় এমন সব অদ্ভুত ও বিপ্লবী আইডিয়া আসবে যেগুলো হয়তো ২০৫০ সালের পৃথিবীতে বিশাল বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে, কিন্তু এই ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ সেগুলোকে নিছক ‘পাগলামি’ ছাড়া আর কিছুই ভাববে না।
বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে বা চা খেতে বসে মহাজাগতিক তত্ত্ব, কোয়ান্টাম ফিজিক্স কিংবা এলিয়েনদের অস্তিত্ব নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করুন। আপনার এই জটিল বৈজ্ঞানিক আলোচনা সহ্য করতে না পেরে বন্ধুরা চুপিচুপি সরে পড়তে পারে। আপনার অদ্ভুত কল্পনার জগত থেকে মাঝে মাঝে বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে আসাটা জরুরি।
আজ আপনার শুভ সংখ্যা ১১ এবং শুভ রঙ আকাশী নীল। কাজের জায়গায় অহেতুক কাল্পনিক ও অবাস্তব যুক্তি দাঁড় করানো থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখবেন, সাধারণ মানুষ সহজ কথাটাই সহজে বুঝতে পছন্দ করে।
আজ সারাদিন বাস্তবতার মাটিতে পা না রেখে কল্পনার রঙিন মেঘে ভেসে বেড়াবেন। রাস্তায় হাঁটার সময় বা বাস-মেট্রোতে ভ্রমণের সময় মনের ভেতর নিজের বায়োপিক বা কোনো রোমান্টিক রূপকথার সিনেমার শুটিং চলতে পারে।
কিন্তু সাবধান! চোখ-কান খোলা রেখে হাঁটাচলা না করলে ফুটপাতের ল্যাম্পপোস্টে সজোরে ধাক্কা খাওয়া কিংবা ড্রেনে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার শতভাগ মহাজাগতিক সম্ভাবনা রয়েছে। বাস্তবে মন না থাকার কারণে আজ দরকারি জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলার ঝুঁকিও অনেক বেশি।
আজ আপনার শুভ সংখ্যা ১২ এবং শুভ রঙ শান্ত সমুদ্র সবুজ। দিবাস্বপ্ন দেখা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখুন এবং ঘরের বাইরে বের হওয়ার আগে পকেটে বাইকের চাবি, ওয়ালেট আর মোবাইল ফোনটা সঠিক জায়গায় আছে কিনা তা অন্তত দু’বার পরীক্ষা করে নিন।
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