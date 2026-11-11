আজকের রাশিফল: প্রেমে বেশি ভাব নিলে কমেডি শো হয়ে যাবে, আর্থিক অবস্থা ভালো না

আজকের রাশিফল: প্রেমে বেশি ভাব নিলে কমেডি শো হয়ে যাবে, আর্থিক অবস্থা ভালো না
মেষ রাশি: মার্চ ২১-এপ্রিল ১৯
আজ সকাল থেকেই আপনার মেজাজ থাকবে দেশের তাপমাত্রার উল্টো—একদম চড়া! রাস্তায় সামান্য বাইক বা সিএনজির ধাক্কা লাগা কিংবা বাস কন্ডাক্টরের সঙ্গে খুচরা ফেরত নিয়ে কেলেঙ্কারি বাধানোর মেজাজ তৈরি হতে পারে। অফিসে গিয়ে বসের গম্ভীর চেহারার সামনে বীরত্ব দেখাতে যাবেন না; মনে রাখবেন, বর্তমান বাজারে ডিম, তেল আর কাঁচামরিচের যে দাপট চলছে, তাতে হুট করে চাকরি ছেড়ে ঘরে বসে থাকার ভূত মাথায় চাপা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পকেটের টাকা আজ ডিজিটাল স্পিডে উধাও হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই হুট করে কোনো বিজ্ঞাপনে লোভনীয় অফার দেখে ক্রেডিট কার্ড সোয়াইপ করবেন না। প্রেমে আজ বিশ্বশান্তির নোবেলজয়ী হওয়ার চেষ্টা করুন; ভুল করেও সঙ্গীর নতুন ড্রেস বা হেয়ারস্টাইল নিয়ে কোনো রসিকতা করতে যাবেন না, নতুবা ট্রাফিকের চেয়েও ভয়াবহ জ্যাম লেগে যাবে আপনার ব্যক্তিগত জীবনে।
বৃষ রাশি: এপ্রিল ২০-মে ২০
আজ আপনার আলসেমি আর খাবারের প্রতি অপরিসীম প্রেম আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে যেতে পারে! সকালে অ্যালার্ম বাজলে বিছানা ছেড়ে ওঠাকে মানবাধিকার হরণ বলে মনে করবেন। অফিসে কাজের ল্যাপটপ খোলা থাকলেও আপনার গোপন গবেষণা চলবে বিকেলের নাস্তায় কোথায় বুফে অফার চলছে কিংবা কোন দোকানের কাচ্চিতে বিরিয়ানির চেয়ে আলু বড় দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে দিনটি বেশ চাপের; অনলাইন ফুড ডেলিভারি অ্যাপের চোখধাঁধানো নোটিফিকেশন আপনার জমানো বাজেটে বরফ গলার মতো ধস নামাতে পারে। প্রেমে সঙ্গীর গভীর কোনো সামাজিক আলোচনার উত্তরে আপনি যদি রসগোল্লার গুণগান গাইতে শুরু করেন, তবে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে। ড্রয়িংরুমের সোফা থেকে রান্নাঘরের ফ্রিজ পর্যন্ত হাঁটাকে আজ শরীরচর্চার আন্তর্জাতিক ট্র্যাকিং বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বন্ধ করুন।
মিথুন রাশি: মে ২১-জুন ২০
আজ আপনার জিব আর মস্তিষ্ক দুটাই যেন একদম ৬-জি স্পিডে প্রসেস করবে! অফিসের চাপানের বিরতিতে বিশ্ব রাজনীতি থেকে শুরু করে এআইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন এক প্রাঞ্জল বক্তৃতা দেবেন যে সহকর্মীরা কাজ ফেলে পলায়ন করতে বাধ্য হবে। তবে অতিরিক্ত বকবক করতে গিয়ে অন্যের মনের গোপন হাড়ির খবর হাটে ভেঙে বিপদে পড়ার ষোল আনা ঝুঁকি আছে। আর্থিক দিক দিয়ে দিনটি চঞ্চল; ইনস্টাগ্রামে ট্রাভেল ভ্লগ দেখে চট করে পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান বানাতে পারেন, তবে ব্যাংকের অ্যাপে ব্যালেন্সের ট্র্যাজেডি দেখলে সেই ভূত নিমেষেই পালাবে। প্রেমে আজ মেসেজ পাঠানোর আগে চ্যাটিং উইন্ডো ভালো করে দেখে নিন, নয়তো সঙ্গীর জন্য লেখা ‘মাই কিউট পটেটো’ মেসেজটি ভুল করে অফিসের পারফরম্যান্স রিভিউ গ্রুপে চলে যেতে পারে!
কর্কট রাশি: জুন ২১-জুলাই ২২
আজকে আপনার সেন্টিমেন্টাল মিটার একদম পারদ ছাড়িয়ে লাল দাগে গিয়ে ঠেকবে। খবরের কাগজে বা ফেসবুকে সামান্য কোনো কষ্টের খবর দেখলেও আপনার মনে হবে গোটা বিশ্বের দায়িত্ব একাই কাঁধে বয়ে বেড়াচ্ছেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর সামান্য কাজের সমালোচনাকে নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর আন্তর্জাতিক চক্রান্ত হিসেবে ধরে নিয়ে কোণে বসে কাঁদবেন না; তারা আপনার মেধার বিরুদ্ধে নয়, রিপোর্টের কমা-সেমিকোলন নিয়ে কথা বলছে। খরচের বিষয়ে আজ কড়া সাবধানতা প্রয়োজন, মন খারাপের বাহানায় শপিং মলে গিয়ে দরকারি-অদরকারি জিনিস কিনে ব্যাংক ব্যালেন্স শূন্য করবেন না। সঙ্গীকে আজ নিজের সাইকিয়াট্রিক থেরাপিস্ট ভাবা বন্ধ করুন। রাতে ঘুমানোর আগে টক শো বা নিউজ ফিড না দেখে ভালো কোনো হালকা মেজাজের গান শুনে ঘুমাতে যাওয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।
সিংহ রাশি: জুলাই ২৩-আগস্ট ২২
আজ নিজেকে দেখে আপনার মনে হবে আপনি যেন কোনো বহুজাতিক টেক কোম্পানির সিইও কিংবা দেশের শীর্ষনেতা, যাকে ভুল করে একটি সাধারণ অফিসে এনে বসিয়ে রাখা হয়েছে! আপনার স্বভাবসুলভ অহংকার ও রাজকীয় ভাব আজ চরম শিখরে থাকবে। তবে মনে রাখবেন, অফিসে বসের সামনে বেশি ভাব দেখাতে গেলে বস কিন্তু আপনাকে মুহূর্তের মধ্যে ‘প্রোডাক্টিভিটি লস’ দেখিয়ে লে-অফ করে দিতে পারেন। আর্থিক দিক শুভ হলেও নিজেকে দানবীর মহারাজা প্রমাণ করতে সহকর্মীদের লাঞ্চ বা কফি ট্রিট দিয়ে নিজের জরুরি ফান্ডের বারোটা বাজাবেন না। প্রেমে আজ ড্রামার অভাব হবে না; সঙ্গীকে বিশাল কোনো ডিনার বা সারপ্রাইজ দিতে চাইতে পারেন, তবে বেশি ভাব মারতে গিয়ে ব্যাপারটা যেন কমেডি শোতে পরিণত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।
কন্যা রাশি: আগস্ট ২৩-সেপ্টেম্বর ২২
আজ আপনার ভেতরের পারফেকশনিস্ট ভূত এত কড়াভাবে জেগে উঠবে যে অফিসের সহকর্মীদের মেইলের বানানের ভুল আর ঘরের কোথায় কতটা ধুলা জমেছে তা নিয়ে লাল কালি দিয়ে মার্ক করা শুরু করবেন। আপনার এই নিখুঁত কাজ করার অভ্যাস বস পছন্দ করলেও সহকর্মীরা লাঞ্চের সময় আপনাকে দেখলে অন্য টেবিলে চম্পট দিতে পারে। আর্থিক লেনদেনে আজ আপনি পাই পাই হিসাব রাখবেন, তবে কাঁচাবাজারে রিকশাওয়ালার সঙ্গে দুই টাকার খুচরা নিয়ে ১০ মিনিট দরদাম করাটা আপনার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানায় না। প্রেমে ত্রুটি খোঁজার চশমাটা আজ পকেটে রেখে দিন; আপনার প্রেমিক বা প্রেমিকাকে রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে গ্রহণ করুন, তিনি কোনো ত্রুটিহীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এআই বট নন!
তুলা রাশি: সেপ্টেম্বর ২৩-অক্টোবর ২২
আজ আপনার দিনের সবচেয়ে বড় শত্রু হবে মারাত্মক সিদ্ধান্তহীনতা। সকালে ঘুম থেকে উঠে কোনটা পরে অফিসে যাবেন—নীল শার্ট নাকি সাদা—এই চিন্তা করতেই সকালের গুরুত্বপূর্ণ আধা ঘণ্টা সাবাড় হয়ে যাবে। কাজের জায়গায় দুই সহকর্মীর করপোরেট ঝগড়া মেটাতে গিয়ে আপনি নিজেই মাঝখানে পড়ে দুই পক্ষের গালি খেতে পারেন, তাই অন্যের ঝামেলায় মধ্যস্থতা করার সুচিন্তা আজ বাদ দিন। আর্থিক ক্ষেত্রে লোভনীয় অনলাইন সেল দেখে ড্রেস বা গ্যাজেট কেনার মেজাজ হলেও ক্রেডিট কার্ডের লিমিটের কথা ভাবুন। প্রেমে আজ মিষ্টি সম্পর্ক থাকবে, তবে ভুল করেও প্রাক্তনের সঙ্গে বর্তমান সঙ্গীর তুলনা টানবেন না; এতে শান্ত পরিবেশ মুহূর্তে বিশ্বযুদ্ধে রূপ নিতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি: অক্টোবর ২৩-নভেম্বর ২১
আজ আপনার চলাফেরায় থাকবে শার্লক হোমসের মতো একধরনের রহস্যময় গোয়েন্দা ভাব। রাস্তায় কেউ আপনার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেও মনে হবে পেছনে নিশ্চয়ই কোনো গভীর সাইবার ষড়যন্ত্র বা ভূরাজনৈতিক চক্রান্ত চলছে! অফিসে সবাইকে সন্দেহের চোখে না দেখে টেবিলে জমে থাকা ফাইলের দিকে মনোযোগ দিন, নতুবা ডেডলাইন মিস করে আসল বিপদে পড়বেন। আর্থিক দিক বেশ শক্তপোক্ত, তবে রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার আশায় কোনো নামহীন অ্যাপে বা ডিজিটাল স্কিমে টাকা ঢালবেন না। প্রেমে আজ আবেগ থাকবে তীব্র, তবে সঙ্গীকে থানার আসামির মতো সারাদিন জেরা করা বন্ধ না করলে আজ সন্ধ্যায় ঘরে অশান্তির ঝড় উঠতে পারে।
ধনু রাশি: নভেম্বর ২২-ডিসেম্বর ২১
আজ আপনার শরীরটা অফিসে চেয়ারের সঙ্গে লেগে থাকলেও মন ভেসে বেড়াবে কোনো দূর পাহাড়ে, সাজেক কিংবা বান্দরবানের সবুজ কোলে। হোটেল আর টিকিটের দাম চড়া হওয়া সত্ত্বেও আপনি ইউটিউবে ট্রাভেল ভ্লগ দেখে ছক কষবেন কীভাবে দুই দিনের জন্য পালিয়ে যাওয়া যায়। অফিসে গুরুত্বপূর্ণ সেশনের মাঝেও বসের কথা আপনার কানে পৌঁছাবে না, আপনার মাথায় ঘুরবে আগামী উইকেন্ডের প্ল্যান। পকেটের ক্ষেত্রে আজ একটু হিসাবি হওয়া দরকার, ঝোঁকের মাথায় ট্রাভেল অ্যাক্সেসরিজ কিনে টাকা নষ্ট করবেন না। সঙ্গীর সঙ্গে খোলামেলা আড্ডা দিতে মন চাইবে, তবে সে ব্যস্ত থাকলে হুদাই মেজাজ দেখাবেন না।
মকর রাশি: ডিসেম্বর ২২-জানুয়ারি ১৯
আজ আপনাকে দেখলে মনে হবে পৃথিবীর সমস্ত মূল্যস্ফীতি, শেয়ার বাজারের পতন আর বকেয়া ট্যাক্সের ভার আপনি একাই কাঁধে বহন করছেন! চরম গাম্ভীর্য দেখে সহকর্মীরা আপনার কাছ থেকে অন্তত তিন হাত দূরে থাকবে। ক্যারিয়ারের জন্য খাটুনি ভালো, তবে নিজেকে অতিরিক্ত নিংড়ে নিয়ে স্বাস্থ্যের বারোটা বাজানো কোনো বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। টাকা-পয়সার ব্যাপারে আজ বেজায় কিপটা মেজাজে থাকবেন, এক টাকার ফালতু খরচকেও আপনার কাছে রাষ্ট্রীয় অপচয় বলে মনে হবে। প্রেমে রোমান্সের স্থানে শুধুই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আর প্র্যাকটিক্যাল হিসাবনিকেশ উপস্থাপন করলে সঙ্গী অভিমান করে দূরে সরে যেতে পারে।
কুম্ভ রাশি: জানুয়ারি ২০-ফেব্রুয়ারি ১৮
আজ আপনার মাথায় সাধারণ চিন্তার বাইরে মহাজাগতিক ও অদ্ভুত সব আইডিয়া ঘুরপাক খাবে। চেনা গতে কাজ করা আপনার কাছে চরম বোরিং লাগবে। অফিসে সবাই যেভাবে ফাইল প্রসেস করছে, আপনি তার একদম বিপরীত এক ডিজিটাল পদ্ধতি বের করে বসকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন—যার ফল দুর্দান্ত হিটও হতে পারে আবার চরম ফ্লপও হতে পারে! আর্থিক দিক থেকে অপ্রত্যাশিত কোনো খরচের ধাক্কা আসতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীর কাছ থেকে কিছুটা ‘মি-টাইম’ বা স্বাধীনতা দাবি করতে পারেন, তবে খেয়াল রাখবেন আপনার এই দূরত্বের কারণে দুজনের মাঝে যেন বিশাল ফাঁকা মাঠের সৃষ্টি না হয়।
মীন রাশি: ফেব্রুয়ারি ১৯-মার্চ ২০
আজ পুরো দিনটাই আপনার কাটবে দিবাস্বপ্নের ডানায় ভেসে। কাজের টেবিলে ড্যাশবোর্ড খোলা থাকলেও চোখ বন্ধ করতেই নিজেকে কোনো সুপারহিট রোমান্টিক সিনেমার নায়ক বা নায়িকা মনে হতে পারে! বাস্তবের কঠিন সামাজিক ও রাজনৈতিক চালচিত্র আজ আপনার কাছে বেশ কড়া মনে হবে, ফলে অফিসে আজ ভুলে ভরা কাজ জমা দেওয়ার ঝুঁকি থাকবে। মনোযোগ ধরে রাখতে ঘনঘন কফি বা চায়ের কাপে চুমুক দিন। পকেটের খেয়াল রাখা দরকার, আবেগের বশে বন্ধুদের বড় ট্রিট দিতে গিয়ে নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স শূন্য করবেন না। প্রেমে কাল্পনিক কোনো রাজপুত্রের অপেক্ষা ছেড়ে বাস্তবের রক্ত-মাংসের মানুষটিকে তার ভুলত্রুটিসহ ভালোবাসতে শিখুন, তাতেই সত্যিকারের সুখ মিলবে।