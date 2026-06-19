Ajker Patrika
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‘ককটেল ২’ অভিনেত্রী কৃতি স্যাননের ভাইরাল ‘নো মেকআপ’ লুকের রহস্য

ফিচার ডেস্ক
‘ককটেল ২’ অভিনেত্রী কৃতি স্যাননের ভাইরাল ‘নো মেকআপ’ লুকের রহস্য
ছবি: ইনস্টাগ্রাম

সম্প্রতি ইন্টারনেটে যে ‘নো মেকআপ’ লুক নিয়ে এত মাতামাতি হচ্ছে, তারও কিন্তু একটা কারণ আছে। এমন এক মৌসুম চলছে, যখন সকালবেলা ভারী ফাউন্ডেশন মেখে বের হলে তা দুপুরের খাবারের আগেই গলে যায় এবং গরমে ম্যাট মেকআপ ত্বকে ফেলে ক্লান্তির ছাপ। আর তখন আড়ম্বরহীন সৌন্দর্য হঠাৎ করেই যেন অনেক বেশি অর্থবহ হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে কৃতি স্যাননের চেয়ে ভালো এই ব্যাপারটা কেউ অনুভব করছে বলে মনে হয় না।

‘ককটেল ২’ নিয়ে তো তুমুল আলোচনা চলছেই। পাশাপাশি সিনেমার পোস্টার এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় কৃতি স্যাননের সাম্প্রতিক উপস্থিতিতে সৌন্দর্যের একই ধারা দেখা গেছে। তাতে আছে উজ্জ্বল ত্বক, হালকা রক্তিম গাল, ব্রাশ করা ভ্রু এবং গ্লসি ঠোঁট! তিনি যে মেকআপ করে বের হয়েছেন, তা যেন বোঝাই যাচ্ছে না।

এই ‘নো মেকআপ লুক’-এর ভালো দিকটি হলো, এর জন্য ফাউন্ডেশনের একাধিক স্তর বা জটিল কনট্যুরিং কৌশলের প্রয়োজন হয় না। পরিবর্তে, এটি ত্বকের এমন টেক্সচারের দিকে মনোযোগ দেয়, যা দেখতে স্বাভাবিক লাগে।

কেন কৃতি স্যাননের মেকআপ গরম আবহাওয়ার জন্য একদম উপযুক্ত, বছরের পর বছর ধরে সৌন্দর্যচর্চায় আধিপত্য বিস্তার করা আলট্রা-ম্যাট ট্রেন্ডের বিপরীতে, কৃতি স্যাননের বর্তমান নো মেকআপ লুক শৈলীটি ভ্যাপসা গরমে সতেজ ও কোমল দেখাতে সহায়তা করে।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম
ছবি: ইনস্টাগ্রাম

যেভাবে কৃতি স্যাননের মতো নিখুঁত নো-মেকআপ লুক নেবেন

‘নো মেকআপ’ লুক করার সময় মানুষ বড় যে ভুলটি করে তা হলো অতিরিক্ত পরিমাণে প্রসাধন ব্যবহার করা। অতিরিক্ত কভারেজ ত্বকের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব নষ্ট করে দেয়। তাই ভারী ফাউন্ডেশন ব্যবহার না করে, স্কিন টিন্ট বা যেখানে সত্যিই প্রয়োজন সেখানে সামান্য কনসিলার দিয়ে মেকআপকে হালকা রাখতে হবে। ‘নো-মেকআপ’ লুকের মূল উদ্দেশ্য ত্বক পুরোপুরি ঢেকে ফেলা নয়, বরং এর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা।

নো-মেকআপ লুকের ধাপ

  • প্রথমে হালকা ময়েশ্চারাইজার এবং এসপিএফ ব্যবহার করুন।
  • ফুল-কভারেজ ফাউন্ডেশনের পরিবর্তে স্কিন টিন্ট ব্যবহার করুন।
  • শুধু যেখানে প্রয়োজন সেখানেই কনসিলার লাগান।
  • ত্বক অতিরিক্ত ম্যাট না করে হালকা শিশিরসিক্ত রাখুন।
  • কোমল ফিনিশের জন্য ক্রিম প্রোডাক্ট ব্যবহার করুন।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম
ছবি: ইনস্টাগ্রাম

ক্রিম প্রোডাক্ট অপরিহার্য

গরমের সময় মেকআপ এবং অতিরিক্ত পাউডার খুব কমই একসঙ্গে ভালো কাজ করে। অতিরিক্ত পাউডার ত্বকের স্বাভাবিক টেক্সচার নষ্ট করে দেয়। এই ধরনের লুকের জন্য ক্রিম ফর্মুলা ভালো কাজ করে, কারণ এগুলো ত্বকের সঙ্গে আরও স্বাভাবিকভাবে মিশে যায়। ক্রিম ত্বকে সহজে মিশে গিয়ে একটি সতেজ এবং শিশিরসিক্ত ভাব তৈরি করে, যা গরমের দিনে দারুণ কাজ করে। এ কারণে কৃতি স্যাননের মেকআপ খুব কম অতিরিক্ত ম্যাট বা ভারী দেখায়। ত্বক স্বাভাবিকভাবে আলো প্রতিফলিত করে, বিশেষ করে গালের চারপাশে এবং মুখের উঁচু জায়গাগুলোতে।

কনট্যুরের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে ব্লাশ

কৃতি স্যাননের সাম্প্রতিক মেকআপ লুকগুলোর অন্যতম লক্ষণীয় একটি দিক হলো, তাঁর মুখটি কোমলভাবে শেপ করা। এতে একটি সুস্পষ্ট আকার বোঝা যায়, কিন্তু কোনো কিছুই তীক্ষ্ণ বা অতিরিক্ত মনে হয় না। হালকা কনট্যুরিংয়ের ক্ষেত্রে নাটকীয় আকার দেওয়ার চেয়ে ব্লেন্ড করার ওপর বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। একটি ন্যাচারাল মেকআপ লুক পেতে হলে, যত্ন সহকারে প্রয়োগ এবং ব্লেন্ড করার ওপর জোর দেওয়া উচিত। ব্লাশের জন্য, পিচ বা রোজ রঙের হালকা শেড বেছে নিন এবং আপনার চিকবোনে বা গালের উঁচু অংশে লাগান। এই হালকা প্রয়োগ স্পষ্ট কনট্যুর লাইন ছাড়াই একটি ডাইমেনশন তৈরি করে, যা গরমের দিনগুলোয় মুখ আরও সতেজ দেখায়।

ভ্রু ও চোখের পাপড়ি মসৃণ রাখা

একটি নো মেকআপ লুক ব্যর্থ হওয়ার কারণ হলো অতিরিক্ত নাটকীয় ভ্রু ও চোখের পাপড়ি। ভ্রু ওপরের দিকে আঁচড়ে এবং চুলের মতো হালকা আঁচড় দিয়ে ফাঁকা জায়গাগুলো আলতোভাবে আইব্রো দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে। মাসকারার ক্ষেত্রে, ভারী ধরনের প্রোডাক্ট এড়িয়ে চলা উচিত এবং এর পরিবর্তে লম্বা করার ফর্মুলা বেছে নেওয়া নিন। এই হালকা আই মেকআপ পদ্ধতিটিই কৃতি স্যানন ইদানীং নিয়মিত ব্যবহার করছেন। এতে চোখের পাপড়িগুলো সুস্পষ্ট, কিন্তু স্বাভাবিক দেখায় এবং ভ্রুগুলো আঁকা মনে না হয়েও পরিপাটি থাকে।

ঠোঁটের কমনীয়তায়

নো মেকআপ লুকে ঠোঁটের সাজ যেন মুখের বাকি অংশের চেয়ে বেশি প্রাধান্য না পায়। গাঢ় করে আঁকা ম্যাট লিপস্টিকের চেয়ে সতেজ ও আর্দ্র ঠোঁট অনেক বেশি ভালো দেখায়।

সূত্র: প্যাক কসমেটিকস ও অন্যান্য

বিষয়:

অভিনেত্রীমেকআপজীবনধারাজেনে নিন
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