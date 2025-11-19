আজকের রাশিফল: সহকর্মীর ডেস্কে উঁকি দেবেন না, মেজাজ খারাপ হলেও ঠোঁটে হাসি সেঁটে রাখুন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মেষ
আজ আপনার পকেট কিন্তু ‘না, না, না’ মোডে থাকবে। ভুলেও আজ নতুন জামা বা দামি গ্যাজেট কিনতে যাবেন না। গ্রহরা বলছে, টাকা আজ মানিব্যাগ থেকে পালাতে চায়, যেন আপনিই আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু। কর্মক্ষেত্রে মেজাজ থাকবে ফুটন্ত দুধে লেবুর রস দেওয়ার মতো—বারোটার বেশি! ট্রাফিকের মাঝে অযথা হর্ন দেবেন না, মনে রাখবেন, পাশের অটোচালকও মেষ রাশির হতে পারে। সবচেয়ে বড় সতর্কবার্তা: দুপুরের লাঞ্চে অতিরিক্ত তেল চুপচাপ বসে আছে, পেটের সমস্যা বাড়তে পারে। দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, মেজাজ খারাপ হলেও ঠোঁটে জোর করে হাসি সেঁটে রাখা।
বৃষ
প্রেমের জীবন আজ ডবল ডেকারে চড়ে মেঘের ওপরে ঘুরছে! রোমান্স এমন তুঙ্গে যে চুলে জেল না থাকলেও সঙ্গী গোলাপি স্বপ্ন দেখবেন। অবিবাহিতদের জন্য, আজ হয়তো হঠাৎ করে ফ্ল্যাটমেটের দিকেই অন্য চোখে তাকাবেন। তবে আজ ১০টা কাজ একসঙ্গে করতে গেলে শুধু চালে ডাল মিশিয়ে খিচুড়ি করে ফেলবেন, কোনো কাজই হবে না। আলস্য আজ এমনভাবে ধরবে যেন শরীর আর বিছানা একই বস্তু। কাজ ফেলে রাখা থেকে সাবধান, নয়তো রাতের বেলা অনুশোচনা ঘুমাতে দেবে না! আজ সন্ধ্যার মেনুতে এমন কিছু রাখুন, যা রান্না করতে খুব বেশি নড়াচড়া করতে না হয়।
মিথুন
আজ আপনি যেন একটি দ্রুতগামী লোকাল ট্রেন—খুব ব্যস্ত, প্রচুর কথা বলছেন, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন কি না সন্দেহ। অফিসের মিটিংয়ে আপনার কথা শুনে সবাই মুগ্ধ হবে, কিন্তু কাজ কে করবে? গ্রহের ফিসফাস, আপনার ‘মিথ্যা কথা বলার’ ক্ষমতা আজ তুঙ্গে থাকবে, কিন্তু সৎ থাকার চেষ্টা করুন। আজ কোনো গুরুত্বপূর্ণ নথিতে সই করার আগে অন্তত তিনবার পড়ুন। ভুলে যাবেন না, চুক্তিতে থাকা ‘ফাইন প্রিন্ট’ পড়ার জন্য সৃষ্টিকর্তা আপনার দুটি চোখ দিয়েছেন, শুধু ফেসবুক দেখার জন্য নয়। দিনের শেষে আপনার বলা সমস্ত কথা একটি খাতায় লিখে দেখুন, আপনিই অবাক হবেন!
কর্কট
আপনারা হলেন আজ একটি ডিটেকটিভের মতো। সঙ্গী বা প্রিয়জনের ছোটখাটো আচরণে গভীর ষড়যন্ত্র খুঁজবেন। কেন তিনি আজ ‘হাই’ না বলে ‘হ্যালো’ বললেন? এর মানে কি ব্রেকআপ? এই ধরনের অতিরিক্ত আবেগী চিন্তা আপনাকে ভোগাবে। মানসিক চাপ কমাতে আজ এক বাটি পান্তা ভাত বা পুরোনো দিনের বাংলা গান শুনে দেখতে পারেন। মনে রাখবেন, পৃথিবীতে সব সমস্যার সমাধান আছে, শুধু ইন্টারনেটের স্পিড স্লো হয়ে গেলে নেই। ভ্রমণে বিপদের আশঙ্কা আছে, মানে, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় মোবাইল যেন হাত থেকে পড়ে না যায়। এটাই আজকের সবচেয়ে বড় বিপদ। ‘সব ঠিক আছে’, এই বাক্যটি আজ কমপক্ষে ১০ বার নিজেকে বলুন।
সিংহ
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস যেন একটা পূর্ণাঙ্গ স্টুডিও লাইট—সবাই আপনাকে দেখবে, কিন্তু একটু বেশি আলো ঝলমলে হলে বিরক্তও হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নিজেকে সেরা প্রমাণ করার জন্য এমন কিছু বলবেন না, যা পরে গুগল করে আপনাকে ডাহা মিথ্যা প্রমাণ করে। অর্থের ক্ষেত্রে সাবধান! হয়তো আজ এমন একজনকে ধার দেবেন, যে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে ‘এটা কি সুদবিহীন লোন?’ মনে রাখবেন, সবাই আপনার মহৎ হৃদয়ের যোগ্য নয়। আজ রাতে ফেসবুক লাইভে এসে নিজের গুণগান গাওয়া থেকে বিরত থাকুন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই নিজের জন্য একবার হাততালি দিন।
কন্যা
আজ আপনি ‘ডিটেকটিভ গোগোল’-এর চেয়েও বেশি খুঁতখুঁতে হয়ে উঠবেন। পার্টনারের জামার কোণে একটা ছোট্ট দাগ দেখে তার সারা দিনের কাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ফেলবেন। এই অভ্যাস আজ আপনাকে একটু বিপদে ফেলতে পারে। গ্রহরা বলছে, অন্যের সমালোচনা করার চেয়ে আজ নিজের আলমারি গোছানোর দিকে মন দিন। নতুন কাজের যোগাযোগ হতে পারে, কিন্তু আপনার অতিরিক্ত প্রশ্ন শুনে যদি তারা পালিয়ে যায়, তার দায়িত্ব গ্রহরা নেবে না। ভুল করেও আজ অফিসের সহকর্মীর ডেস্কে উঁকি মারবেন না।
তুলা
আজ আপনি সবার সমস্যার সমাধানকারী হিসেবে আবির্ভূত হবেন। অফিসের বস থেকে শুরু করে পাড়ার চায়ের দোকানদার, সবাই আপনার কাছে পরামর্শ চাইবে। কিন্তু নিজের সমস্যার কথা ভুলে যাবেন না। আর্থিক স্থিতি ভালো থাকবে। পুরোনো ঋণ পরিশোধ হতে পারে; তবে আপনি পাওনাদার না দেনাদার, সেটা আগে ঠিক করুন। ঠান্ডাজনিত সমস্যা বাড়বে, তাই অতিরিক্ত আইসক্রিম বা কোল্ড ড্রিংকস আজ এড়িয়ে চলুন। মনে রাখবেন, সব ঠান্ডা লাগার কারণ প্রেম নয়। আপনার দেওয়া একটি ভালো পরামর্শের জন্য নিজেই নিজেকে একটা চকলেট উপহার দিন।
বৃশ্চিক
আজ আপনার মনোযোগ লেজার রশ্মির মতো তীক্ষ্ণ থাকবে। যে কাজ হাতে নেবেন, তাতেই সাফল্য পাবেন। তবে এই মনোযোগ যেন খাওয়াদাওয়ার দিক থেকে সরে না যায়। খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন। কারণ, পুরোনো পেটের সমস্যা ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে। লটারিতে বা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ শুভ হতে পারে—তবে মনে রাখবেন, ‘শুভ’ মানেই ‘কোটিপতি’ নয়। কারও গোপন কথা আজ কানে আসতে পারে, কিন্তু সেটা হজম করার চেষ্টা করুন। অন্যথায় একটি বড় নাটকের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবেন। আজ অতিরিক্ত মসলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় আপনার গভীর মনোযোগ ডাইজেস্টিভ ট্যাকে চলে যাবে।
ধনু
বন্ধু আজ আপনার ধৈর্য পরীক্ষা নেবে। কোনো বন্ধু আপনার মুক্ত মানসিকতা এবং ধৈর্যশক্তির পরীক্ষা নিতে পারে—যদি সে আপনার থেকে টাকা চায়, তাহলে পরীক্ষাটা বেশি কঠিন হবে। বাড়ি, অফিস, যেখানেই হোক সুখ-শান্তি বজায় রাখতে হলে সম্পূর্ণ ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। আজ কোথাও ভ্রমণের চিন্তা আসতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন, শনি আপনার টিকিটের দাম বাড়াতে চায়। খুব কম দিনের বন্ধুর সঙ্গে কোথাও বাইরে যাবেন না, সে আজ আপনার মানিব্যাগ ভুল করে নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে দিতে পারে। ‘ধীরে চলো, সুস্থ থেকো’-এই মন্ত্র জপ করুন।
মকর
কাউকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আজ ভুলে যাওয়ায় বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। ধরুন, সহকর্মীকে বলেছিলেন ‘লাঞ্চে আসছি’, কিন্তু নিজেই ভুলে গিয়ে বাড়ি থেকে আনা খাবার খেয়ে নিলেন। সন্তানের স্কুল থেকে ডাক আসতে পারে—হয়তো তারা আপনার পুরোনো দিনের স্কুলের গল্প শুনতে চেয়েছে! আজ দায়িত্ববান হতে চাইবেন, কিন্তু সমস্ত দায়িত্ব যেন আপনার কাঁধেই এসে না পড়ে। অন্যের কাজের ক্রেডিট নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে অতিরিক্ত কাজ থেকে বিরত থাকুন। আজ ঘুমাতে যাওয়ার আগে কালকের দিনের টু-ডু লিস্ট তৈরি করে নিন।
কুম্ভ
আবেগ সংক্রান্ত বিষয়ে সংবেদনশীলতা থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি করার সময় বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সব কাজ করুন। বুদ্ধিমত্তা আজ অন্যদের থেকে আপনাকে এক ধাপ এগিয়ে রাখবে—অন্যরা যখন ভাববে, আপনি তখন কাজ করে ফেলবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রিয়জন খুশি ও মুগ্ধ হবেন। বন্ধুত্ব মজবুত হবে। তবে মনে রাখবেন, আজ অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে ভুল ইনভেস্টমেন্ট করতে পারেন। সব ‘ডায়মন্ড’ কিন্তু আসল হীরা নয়। আবেগের সঙ্গে কাজ করবেন না, বরং ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিন। আজ ‘আশ্চর্যজনক’ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
মীন
আজ আপনার নতুন কিছু করতে খুব ইচ্ছা করবে। স্ত্রী বা সঙ্গী এই কাজে আপনাকে সহায়তা করবে। হতে পারে হঠাৎ করে রান্না করতে চাইছেন অথবা বাগান করার শখ জেগেছে। চলাফেরায় খুব বেশি সাবধানতা অবলম্বন করুন। আজ রাস্তায় চলার সময় অন্যমনস্ক হয়ে গেলে পা ফসকাতে পারে, অথবা বাসের হ্যান্ডেল হাত থেকে পিছলে যেতে পারে। আজ ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক আলোচনায় মগ্ন থাকতে পারেন, তবে বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করা থেকে বিরত থাকুন। কারণ, তাদের কাছে আপনার আধ্যাত্মিক জ্ঞান হাসির খোরাক হতে পারে। অতিরিক্ত দিবাস্বপ্ন দেখা থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় অফিস বা বাজারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ভুল হয়ে যেতে পারে।
ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
কফিপ্রেমীরা আছে বিপদে। ছোটখাটো নয়, বিপদের মাত্রা বেশ বড়ই। এমনিতে কফিপ্রেমীরা পৃথিবীর সব দেশে একই রকম দামে কফি পান করতে পারে না। দেশ ভেদে কফির দাম ভিন্ন হয়ে থাকে। হ্যাঁ, স্বাদও দেশ ভেদে ভিন্ন। বিশেষ করে গত কয়েক বছর কফি বিনের দাম আকাশছোঁয়া হওয়ায়, পছন্দের ক্যাফেইনের খরচও বেড়েছে বহুগুণ। কফি অ্যারাবিকা বিনের দাম নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। এখানেই বিপদ বেড়েছে কফিপ্রেমীদের। কারণ বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, এই দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে কয়েক বছর লাগতে পারে।
অনলাইন ডেটাবেইস ‘নাম্বিও’-এর তথ্য ব্যবহার করে নিচে নির্বাচিত ৩৫টি দেশে এক কাপ কফির গড় মূল্য দেওয়া হলো। এ তথ্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাজধানী বা প্রধান শহরের স্বাভাবিক খরচের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। তথ্যগুলো ইউএস ডলারে হলেও জানুন বাংলাদেশি টাকায় এর মূল্য কত হতে পারে।
সস্তা কফির ঠিকানা
এই বিভাগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কফি উৎপাদনকারী দেশ বা যেসব দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম, সেই দেশগুলো অন্তর্ভুক্ত। এই দেশগুলোতে এক কাপ কফির দাম ২ মার্কিন ডলারের নিচে। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম কফি উৎপাদনকারী দেশ ইথিওপিয়া। এই দেশে এক কাপ কাপাচিনোর দাম ১.০৯ মার্কিন ডলার বা প্রায় ১৩৪ টাকা। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কফি উৎপাদনকারী দেশ ভিয়েতনাম। সেখানে এক কাপ কাপাচিনোর দাম ১.৭৬ মার্কিন ডলার বা প্রায় ২১৬ টাকা। চরম আবহাওয়া ও চাষিদের ডুরিয়ান ফলের চাষে স্থানান্তরের কারণে এখানে একটু দাম বেড়েছে। তবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এই দাম এখনো সস্তা। ঐতিহ্যগতভাবে ইতালিতে কফি বেশ সাশ্রয়ী। রোমে একটি কাপাচিনোর গড় মূল্য ১.৮৫ মার্কিন ডলার বা ২২৭ টাকা। এক কাপ এক্সপ্রেসো শট সাধারণত ১ ইউরো বা ১.১৭ মার্কিন ডলার। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কফি উৎপাদনকারী দেশ কলম্বিয়া। সেখানে কফির দাম ১.৮৮ মার্কিন ডলার বা ২৩১ টাকা। উৎপাদনকারী মর্যাদা এবং তুলনামূলকভাবে কম জীবনযাত্রার ব্যয়ের কারণে দেশটিতে কফির দাম কম।
মধ্যম পরিসরের কফির মূল্য
এই পরিসরে এমন দেশগুলো রয়েছে, যারা বৃহৎ কফি উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে খ্যাত। এই তালিকায় সেসব দেশও আছে, কফি শপের বাজারে যাদের প্রতিযোগিতা তীব্র অথবা যারা আমদানি করলেও স্থানীয় চাহিদা তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী রাখতে পেরেছে।
বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম কফি উৎপাদনকারী দেশ ইন্দোনেশিয়া। সেখানে স্থানীয় বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে ক্যাফেগুলো দাম বাড়াতে দ্বিধা করছে। দেশটিতে এক কাপ কফির দাম ২.০৯ মার্কিন ডলার বা প্রায় ২৫৬ টাকা। বিশ্বের ৩৯ শতাংশ কফি উৎপাদনকারী দেশ ব্রাজিল। সেখানে এক কাপ কফির দাম ২.১১ মার্কিন ডলার বা ২৫৯ টাকা। দেশটির ঘরোয়া বাজারে কফির দাম তুলনামূলক কম।
এই তালিকায় এশিয়ার ভারত, চীন, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, জাপান, তুরস্কের আনাতোলিয়ার কফির দামও জায়গা করে নিয়েছে। যেমন ভারতে এক কাপ কফির দাম বাংলাদেশি প্রায় ৩১৯ টাকা। চীন, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, জাপান ও আনাতোলিয়ার কফির দাম যথাক্রমে প্রায় ৩৬৫, ৩২৪, ৩৭৬, ৪২৪ ও ৪৫৬ টাকা। তবে স্টারবাকসের ক্ষেত্রে কফির দাম বিশ্বে সবচেয়ে সস্তা তুরস্কের ইস্তাম্বুলে। চিলি কফি আমদানিকারক দেশ হলেও তারা বৈশ্বিক মূল্যবৃদ্ধির শিকার। তাই সেখানে কফির দাম একটু বেশি। তবে মধ্যম মানের কফির মূল্য হিসেবে সর্বোচ্চ আসে কানাডায়। টরন্টোতে এক কাপ কফির গড় দাম ৩.৮৯ মার্কিন ডলার বা বাংলাদেশি প্রায় ৪৭৭ টাকা। তবে টিম হর্টনসের মতো, চেইন শপগুলোতে কফি তুলনামূলকভাবে সস্তায় পাওয়া যায়।
কফি যেখানে বিলাসিতা
এই বিভাগে বিশ্বের ধনী বা উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয়যুক্ত দেশগুলো অন্তর্ভুক্ত। এসব দেশে কফির দাম চার মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসে কফি এখনো একটি বিলাসবহুল পানীয়। সেখানে এক কাপ কফির দাম ৪.২১ মার্কিন ডলার বা ৫১৬ টাকা। এই ক্যাটাগরিতে যা সর্বনিম্ন বলে ধরা যায়। কারণ বিলাসিতার পর্যায়ে সর্বোচ্চ স্থানে আছে ডেনমার্ক। দেশটিতে এক কাপ কাপাচিনোর দাম ৬.৮১ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি টাকায় যার মূল্য দাঁড়ায় ৮৩৫ টাকার বেশি। কর্মীদের পেছনে খরচ, ভাড়া এবং করের কারণে ক্যাফেগুলোকে বেশি দাম নিতে হয় গ্রাহকের কাছ থেকে। তাদের এমন দামে কফি বিক্রি করতে হয়, যা স্থানীয় উচ্চ মজুরির সঙ্গে মানানসই।
এই তালিকায় আছে এশিয়ার সিঙ্গাপুর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। ডেনমার্কের মতো সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে কর্মীদের উচ্চ বেতন, ভাড়া এবং শুল্কের কারণে কফির দাম অত্যন্ত বেশি। এক কাপ কাপাচিনোর দাম সেখানে ৫.৭১ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৭০০ টাকা। আর সিঙ্গাপুরে সেই তুলনায় কিছুটা কম। সেখানে ৪.৬৯ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৫৭৬ টাকায় কিনতে হয় এক কাপ কফি। উচ্চ দামের কারণে সিঙ্গাপুরের ৩১ শতাংশ মানুষ ক্যাফেতে কফি কম কিনছেন এবং বাড়িতে বেশি তৈরি করছেন।
সূত্র: লাভ মানি, শোবিজ ডেইলি
ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
ওমান সরকার নতুন কালচারাল ভিসা চালু করেছে। এতে বিদেশি শিল্পী, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক পেশাজীবীরা স্বল্পকালীন দেশটিতে বসবাস ও কাজ করার অনুমোদন পাবেন। দেশটির সরকারের লক্ষ্য, প্রশাসনিক জটিলতা কমানো এবং আন্তর্জাতিক প্রতিভাদের অনুষ্ঠান, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহজভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া। এই উদ্যোগ ওমানকে আন্তর্জাতিক জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।
ভিসার মেয়াদ ও ফি
ভিসা বা রেসিডেন্সি ১ বছর, ৫ বছর বা ১০ বছরের জন্য পাওয়া যাবে। মূল আবেদনকারীর জন্য বার্ষিক ফি ৫০ ওমানি রিয়াল।
ভিসা সক্রিয় করার সময়সীমা
ভিসা পেয়েই তিন মাসের মধ্যে ওমানে প্রবেশ করতে হবে। সময়ের মধ্যে প্রবেশ না করলে ভিসা বাতিল বলে ধরা হতে পারে।
পরিবার নিয়ে আসার সুযোগ
পরিবারের সদস্যরা, যেমন জীবনসঙ্গী ও নিকটাত্মীয়রা মূল আবেদনকারীর সঙ্গে ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন।
আইনি কাঠামো
ওমানের রয়্যাল পুলিশ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা বলছে, যাঁরা এই কালচারাল ভিসা পাবেন, তাঁদের আইন অনুযায়ী ওমানে প্রবেশ করতে হবে। এমনি তাঁরা যেসব কাজ বা প্রকল্পে যোগ দেবেন, সেখানেও কর্তৃপক্ষের নজরদারি থাকবে। এটি অন্য সাধারণ ভিসার মতো নয়। অর্থাৎ এই ভিসা পুরোপুরি আলাদা। শুধু সংস্কৃতি, শিল্প বা গবেষণার কাজের জন্য প্রযোজ্য।
উদ্দেশ্য
এই ভিসার মূল উদ্দেশ্য বিদেশি প্রতিভার সঙ্গে ওমানের সৃজনশীল চর্চা, একাডেমি এবং সাংস্কৃতিক পরিসরকে আরও সমৃদ্ধ করা। বিদেশ থেকে মেধাবীরা এলে এসব জায়গায় আরও সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। এতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশটি আরও এগিয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ওমান ভিশন ২০৪০: ওমান এই নতুন কালচারাল ভিসা চালু করে পুরোনো ভ্রমণ বা কাজের ভিসার নিয়মগুলো আরও সহজ করেছে। এই উদ্যোগটি ওমানের ‘ভিশন-২০৪০’ পরিকল্পনার অংশ। এই মূল লক্ষ্য দেশের সংস্কৃতি, শিল্প ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করা। বিদেশি শিল্পী, গবেষক ও সৃষ্টিশীল পেশাজীবীদের দেশে আসা এবং কাজ করার পথকে সহজ করে দেওয়া।
সাংস্কৃতিক পর্যটন ও অর্থনৈতিক প্রভাব: বিদেশি শিল্পী বা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ওমানের বিভিন্ন উৎসব, প্রদর্শনী বা গবেষণায় অংশ নেবেন। এতে স্থানীয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আরও সমৃদ্ধ হবে। ফলে সাংস্কৃতিক পর্যটন বাড়বে, দেশের অর্থনীতি উপকৃত হবে এবং সৃষ্টিশীল শিল্প ও উদ্যোগগুলোর উন্নয়ন হবে।
দীর্ঘমেয়াদি অবদান: যদি কেউ ৫ বা ১০ বছরের কালচারাল ভিসা পান, তাহলে তাঁরা দীর্ঘ মেয়াদে প্রজেক্ট চালাতে পারবেন, শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ পাবেন এবং ওমানে স্থায়ীভাবে কাজ করতে পারবেন।
প্রতিক্রিয়া ও সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ
সৃষ্টিশীল জনগোষ্ঠীর প্রশংসা: অনেক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী ইতিমধ্যে এই নতুন ভিসার প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বলছেন, এটি ওমানে সৃষ্টিশীল কাজ করার জন্য মসৃণ পথ তৈরি করছে এবং আন্তর্জাতিক মেধাবীদের ওমানে নিয়ে আসার সুযোগ করে দিচ্ছে।
হোস্টের দায়বদ্ধতা: যদি কেউ ওমানে কালচারাল ভিসা চান, তবে তাঁকে ওমানে থাকা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ‘স্পনসর’ করতে হবে। অর্থাৎ সেই সংস্থা দায়িত্ব নেবে, যে বিদেশি ব্যক্তিটি বৈধভাবে ওমানে আসবেন, থাকবেন এবং তাঁর কাজ বা প্রজেক্ট সঠিকভাবে চলবে। তারা নিশ্চিত করবে, আবেদনকারী আইন মেনে চলছেন এবং কাজ বা প্রজেক্ট ঠিকভাবে করছে।
ভিসা সক্রিয় করার সময়সীমা: এই ভিসা যিনি পাবেন তাঁকে ৩ মাসের মধ্যে ওমানে প্রবেশ করতে হবে। এটি অনেকের জন্য সমস্যা হতে পারে। শিল্পী বা গবেষকদের মধ্যে যাঁরা বড় প্রজেক্ট নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করবেন, তাঁদের জন্য এই ৩ মাসের সময়সীমা চাপ হতে পারে। কারণ প্রজেক্ট সাজাতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হয়। এ ছাড়া আনুষঙ্গিক কাজ ঠিকভাবে করতেও সময় লাগে।
ওমান এখন শুধু তেলভিত্তিক অর্থনীতির ওপর নির্ভর করছে না। দেশটি সংস্কৃতি ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির দিকে এগোচ্ছে। এই নতুন কালচারাল ভিসা সে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার একটি উপায়। দেশটি চাইছে বিদেশি সৃজনশীল ও একাডেমিক প্রতিভাদের ওমানের প্রতি আকৃষ্ট করতে। যাতে তারা আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।
সূত্র: গালফ নিউজ, মাসকাট ডেইলি ও গালফ এনআরআইএস
ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
সকালে বাইরে বের হওয়ার সময় গরম লাগলেও বিকেলের পর খানিক হিম হিম ভাব থাকে। তাই এখন পর্যন্ত সোয়েটারের মতো শীতের পোশাক পরার প্রয়োজন না হলেও, সন্ধ্যার ঠান্ডা প্রতিরোধ করতে এমন পোশাক পরছেন অনেকে। শীতের জন্য তুলে রাখা ডেনিম, গ্যাবার্ডিন, লেয়ারড টপস, মোটা কাপড়ের কটি, প্যান্ট, ব্লাউজ, ভিসকস চাদর বের করার ভালো সময় এখন। বিভিন্ন ফ্যাশন ব্র্যান্ডও হালকা শীতের পোশাক হিসেবে এমন সব পোশাকের নকশা করেছে, সেসব পোশাক পরলে ঠান্ডাও লাগবে না আবার গরমে ঘেমে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকবে না। ফ্যাশনেবল লুকও পাওয়া যাবে।
হালকা শীতে খুব ভারী বা হালকা-পাতলা পোশাক কোনোটিই পরা যায় না। সে ক্ষেত্রে লম্বা হাতার পোশাক, লেয়ারিং করে পরা যায় এমন পোশাক আরাম দেয়। স্টাইলিংয়ের জন্য এই ঋতুটি খুব ভালো। সৌমিক দাস, প্রধান নির্বাহী, রঙ বাংলাদেশ
নারীরা পরুন সুতির লম্বা হাতার কটি বা শ্রাগ
এখনকার আবহাওয়া অনুযায়ী পুরুষদের উপযুক্ত পোশাক হচ্ছে সুতির কাপড়ে তৈরি বিভিন্ন স্টাইলের কটি। তরুণীদের কাছে ফ্যাশনেবল কটির জনপ্রিয়তা রয়েছে। নানা কাট ও নকশার কটি এবং শ্রাগ পাওয়া যায় নারীদের জন্য। এ সময় এগুলো ফ্যাশনের পাশাপাশি ঠান্ডা থেকেও রক্ষা করতে পারে। শুধু কামিজ, কুর্তি বা টি-শার্টের সঙ্গেই নয়; হালকা শীতে যেকোনো অনুষ্ঠানে নারীরা শাড়ির সঙ্গেও কটি ও শ্রাগ পরতে পারেন।
ফুলস্লিভ গেঞ্জির সঙ্গে হাতাকাটা ডেনিম কটি
পুরুষেরা হালকা শীত সামাল দিতে এভাবে স্টাইলিং করতে পারেন। ফুলস্লিভ গেঞ্জির সঙ্গে হাতাকাটা ডেনিমের কটি হালকা শীতের জন্য উপযোগী আর ফ্যাশনেবলও বটে। এখন মোটা সুতি, লিনেন, জর্জেট ও বিভিন্ন কাপড়ে এ ধরনের কটি তৈরি হয় বলে ১২ মাস পরা যায়। এর মধ্যে বৈচিত্র্য নিয়ে আসার জন্য ব্লক, বাটিক, এমব্রয়ডারি কিংবা হাতের কাজ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া ডলার, চুমকি, পুঁতি ইত্যাদি দিয়ে নকশা করা কটি যেকোনো অনুষ্ঠানেও পরে যাওয়া যায়।
টপ-বটম সেট
নারীরা ফ্যাশনেবল টপসের সঙ্গে লুজ প্যান্ট বা পালাজ্জোর বিভিন্ন সেটও এই হালকা শীতে বেছে নিতে পারেন। ডেনিম বা গ্যাবার্ডিনের ওপর স্ক্রিনপ্রিন্টের এই টপ-বটম সেট বিভিন্ন কাটিংয়ের হয়ে থাকে বলে ফ্যাশনেবলও। ক্যাজুয়াল দিনগুলোয় আরাম পেতে এ পোশাকগুলোকেও আলমারিতে জায়গা দিতে পারেন।
চাদর, হুডি ও ব্লেজার তো আছেই
শীতের পোশাকে যত ধরনের বৈচিত্র্য আসুক না কেন, চাদরের কদর কোনো দিনই সম্ভবত কমবে না। ফ্যাশন হাউসগুলো শালের একঘেয়েমি নকশায় নিয়ে আসছে নতুনত্ব। করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের স্ক্রিন প্রিন্ট। আরও করা হচ্ছে প্যাচওয়ার্কের চাদর। এ ছাড়া ফুল, লতাপাতা, পাখির এমব্রয়ডারি করা চাদর তো রয়েছেই। হালকা শীতে উষ্ণতা পেতে বেছে নেওয়া যেতে পারে পাতলা গড়নের শাল। তবে এমন শাল বেছে নেওয়া উচিত, যা ব্যাগে বহন করা যায়।
পুরুষের জনপ্রিয় শীতের পোশাক হচ্ছে ব্লেজার। এখন সুতির কাপড়ে বিভিন্ন স্টাইলের ব্লেজার তৈরি হচ্ছে। সাদামাটা রঙের বদলে এসব ব্লেজারে থাকছে হট পিংক, লাল, সবুজ, লেমনের মতো মনকাড়া রং। ফরমাল কিংবা ক্যাজুয়াল যেকোনো লুকের জন্যই ব্লেজারের তুলনা নেই। এই হালকা শীতে ব্লেজার পরা যেতে পারে। তা ছাড়া এখন পুরো বছর পরা যায়, এমন ব্লেজার তৈরি করা হয়। তবে ব্লেজারের ক্ষেত্রে অবশ্যই ফিটিংসের দিকে নজর রাখতে হবে। কারণ ব্লেজারের ফিটিং ভালো না হলে বেমানান লাগে।
নিট ফ্যাব্রিকস ও সুতির কাপড়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের হুডি পাওয়া যায়। এগুলো ভরা শীতে পরার উপযোগী নয়। তবে হেমন্তের ভোরে অনেকটাই আরাম দেবে আপনাকে।
কোথায় পাবেন
রঙ বাংলাদেশ, বিশ্বরং, কে-ক্র্যাফট, অঞ্জন’স, যাদুর বাক্স, ইজি, ইয়েলো, ক্যাটসআই, এক্সট্যাসিসহ দেশের সব ফ্যাশন ব্র্যান্ড হালকা শীতের পোশাক তৈরি করে। নন-ব্র্যান্ড শীতের পোশাক ঢাকার বিভিন্ন মার্কেটসহ জেলা শহরগুলোর সুপার মার্কেটেও পাওয়া যায়।
ফিচার ডেস্ক
ভূমিকম্পের সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় থাকে কয়েক সেকেন্ড। আতঙ্কে মানুষ সাধারণত দৌড় দিতে চায়, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঠিক এই চিন্তা আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। কানাডার ন্যাচারাল রিসোর্সেসের সিসমোলজিস্ট অ্যালিসন বার্ডের মতে, ভূমিকম্পে দৌড় শুরু করলে পড়ে যাওয়া বা ছিটকে আসা জিনিসের ধাক্কায় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
ভূমিকম্পের সময় করণীয়
ভূমিকম্পের আগে প্রস্তুতি
বাড়ি নির্মাণে বিশেষভাবে নজর দিন
–ভবনের উচ্চতা অনুযায়ী শক্ত ভিত
–পাশের ভবন থেকে নিরাপদ দূরত্ব
–নিরাপদ গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইন
–দুর্বল বা নরম মাটিতে ভবন না তোলা
ভূমিকম্পের পরে করণীয়
কোথায় সবচেয়ে নিরাপদ?
এটি নির্ভর করে আপনি কোথায় আছেন তার ওপর। তবে ঘর ও কর্মস্থলের প্রতিটি ঘরে আগেই নিরাপদ জায়গা চিহ্নিত করে রাখা এবং নিয়মিত অভ্যাস করা জরুরি। এতে জরুরি সময়ে সেই জায়গায় সরে যেতে পারবেন।
ভুল ধারণা
ভূমিকম্পে দরজার চৌকাঠে দাঁড়ানো নিরাপদ—এই ধারণা এখন পুরোপুরি ভুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এই বিশ্বাসের উৎস একটি শতবর্ষ পুরোনো ছবি, যেখানে একটি মাটির তৈরি অ্যাডোবি ঘর ভেঙে পড়লেও দরজার ফ্রেমটি দাঁড়িয়ে ছিল। তখন ধারণা করা হয়েছিল, দরজার চৌকাঠই সবচেয়ে শক্ত জায়গা। কিন্তু আধুনিক ভবনগুলোতে দরজার ফ্রেম এমন শক্ত কাঠামো নয়, এমনকি হাত-পা আটকে যাওয়ার ঝুঁকিও থাকে। মূলত ভূমিকম্পে অধিকাংশ মানুষ আঘাত পায় এসব পড়ে যাওয়া বা ছিটকে আসা জিনিসে। তাই দরজার নিচে দাঁড়ানো নিরাপদ তো নয়ই, বরং ভুল সিদ্ধান্ত আপনাকে আরও বেশি বিপদে ফেলতে পারে।
ভূমিকম্প কখন হবে তা কেউ জানে না, কিন্তু কীভাবে নিজেকে ও পরিবারকে নিরাপদ রাখা যায় সেটি আগে থেকে ঠিক করে রাখা যায়। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, আতঙ্ক কমিয়ে সচেতনভাবে কয়েকটি নিয়ম মেনে চললেই জীবনের ঝুঁকি অনেকটা কমানো সম্ভব। ঘর, কর্মস্থল বা বাইরে যেখানেই থাকুন না কেন, নিরাপদ জায়গা আগে থেকে চিহ্নিত করে রাখুন। পুরোনো ভুল ধারণা বা অন্ধভাবে ছুটে যাওয়ার প্রবণতা এড়িয়ে চললেই বড় দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।
সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট
