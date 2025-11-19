Ajker Patrika
আজকের রাশিফল: সহকর্মীর ডেস্কে উঁকি দেবেন না, মেজাজ খারাপ হলেও ঠোঁটে হাসি সেঁটে রাখুন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৯ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ২৮
মেষ

আজ আপনার পকেট কিন্তু ‘না, না, না’ মোডে থাকবে। ভুলেও আজ নতুন জামা বা দামি গ্যাজেট কিনতে যাবেন না। গ্রহরা বলছে, টাকা আজ মানিব্যাগ থেকে পালাতে চায়, যেন আপনিই আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু। কর্মক্ষেত্রে মেজাজ থাকবে ফুটন্ত দুধে লেবুর রস দেওয়ার মতো—বারোটার বেশি! ট্রাফিকের মাঝে অযথা হর্ন দেবেন না, মনে রাখবেন, পাশের অটোচালকও মেষ রাশির হতে পারে। সবচেয়ে বড় সতর্কবার্তা: দুপুরের লাঞ্চে অতিরিক্ত তেল চুপচাপ বসে আছে, পেটের সমস্যা বাড়তে পারে। দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, মেজাজ খারাপ হলেও ঠোঁটে জোর করে হাসি সেঁটে রাখা।

বৃষ

প্রেমের জীবন আজ ডবল ডেকারে চড়ে মেঘের ওপরে ঘুরছে! রোমান্স এমন তুঙ্গে যে চুলে জেল না থাকলেও সঙ্গী গোলাপি স্বপ্ন দেখবেন। অবিবাহিতদের জন্য, আজ হয়তো হঠাৎ করে ফ্ল্যাটমেটের দিকেই অন্য চোখে তাকাবেন। তবে আজ ১০টা কাজ একসঙ্গে করতে গেলে শুধু চালে ডাল মিশিয়ে খিচুড়ি করে ফেলবেন, কোনো কাজই হবে না। আলস্য আজ এমনভাবে ধরবে যেন শরীর আর বিছানা একই বস্তু। কাজ ফেলে রাখা থেকে সাবধান, নয়তো রাতের বেলা অনুশোচনা ঘুমাতে দেবে না! আজ সন্ধ্যার মেনুতে এমন কিছু রাখুন, যা রান্না করতে খুব বেশি নড়াচড়া করতে না হয়।

মিথুন

আজ আপনি যেন একটি দ্রুতগামী লোকাল ট্রেন—খুব ব্যস্ত, প্রচুর কথা বলছেন, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন কি না সন্দেহ। অফিসের মিটিংয়ে আপনার কথা শুনে সবাই মুগ্ধ হবে, কিন্তু কাজ কে করবে? গ্রহের ফিসফাস, আপনার ‘মিথ্যা কথা বলার’ ক্ষমতা আজ তুঙ্গে থাকবে, কিন্তু সৎ থাকার চেষ্টা করুন। আজ কোনো গুরুত্বপূর্ণ নথিতে সই করার আগে অন্তত তিনবার পড়ুন। ভুলে যাবেন না, চুক্তিতে থাকা ‘ফাইন প্রিন্ট’ পড়ার জন্য সৃষ্টিকর্তা আপনার দুটি চোখ দিয়েছেন, শুধু ফেসবুক দেখার জন্য নয়। দিনের শেষে আপনার বলা সমস্ত কথা একটি খাতায় লিখে দেখুন, আপনিই অবাক হবেন!

কর্কট

আপনারা হলেন আজ একটি ডিটেকটিভের মতো। সঙ্গী বা প্রিয়জনের ছোটখাটো আচরণে গভীর ষড়যন্ত্র খুঁজবেন। কেন তিনি আজ ‘হাই’ না বলে ‘হ্যালো’ বললেন? এর মানে কি ব্রেকআপ? এই ধরনের অতিরিক্ত আবেগী চিন্তা আপনাকে ভোগাবে। মানসিক চাপ কমাতে আজ এক বাটি পান্তা ভাত বা পুরোনো দিনের বাংলা গান শুনে দেখতে পারেন। মনে রাখবেন, পৃথিবীতে সব সমস্যার সমাধান আছে, শুধু ইন্টারনেটের স্পিড স্লো হয়ে গেলে নেই। ভ্রমণে বিপদের আশঙ্কা আছে, মানে, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় মোবাইল যেন হাত থেকে পড়ে না যায়। এটাই আজকের সবচেয়ে বড় বিপদ। ‘সব ঠিক আছে’, এই বাক্যটি আজ কমপক্ষে ১০ বার নিজেকে বলুন।

সিংহ

আজ আপনার আত্মবিশ্বাস যেন একটা পূর্ণাঙ্গ স্টুডিও লাইট—সবাই আপনাকে দেখবে, কিন্তু একটু বেশি আলো ঝলমলে হলে বিরক্তও হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নিজেকে সেরা প্রমাণ করার জন্য এমন কিছু বলবেন না, যা পরে গুগল করে আপনাকে ডাহা মিথ্যা প্রমাণ করে। অর্থের ক্ষেত্রে সাবধান! হয়তো আজ এমন একজনকে ধার দেবেন, যে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে ‘এটা কি সুদবিহীন লোন?’ মনে রাখবেন, সবাই আপনার মহৎ হৃদয়ের যোগ্য নয়। আজ রাতে ফেসবুক লাইভে এসে নিজের গুণগান গাওয়া থেকে বিরত থাকুন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই নিজের জন্য একবার হাততালি দিন।

কন্যা

আজ আপনি ‘ডিটেকটিভ গোগোল’-এর চেয়েও বেশি খুঁতখুঁতে হয়ে উঠবেন। পার্টনারের জামার কোণে একটা ছোট্ট দাগ দেখে তার সারা দিনের কাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ফেলবেন। এই অভ্যাস আজ আপনাকে একটু বিপদে ফেলতে পারে। গ্রহরা বলছে, অন্যের সমালোচনা করার চেয়ে আজ নিজের আলমারি গোছানোর দিকে মন দিন। নতুন কাজের যোগাযোগ হতে পারে, কিন্তু আপনার অতিরিক্ত প্রশ্ন শুনে যদি তারা পালিয়ে যায়, তার দায়িত্ব গ্রহরা নেবে না। ভুল করেও আজ অফিসের সহকর্মীর ডেস্কে উঁকি মারবেন না।

তুলা

আজ আপনি সবার সমস্যার সমাধানকারী হিসেবে আবির্ভূত হবেন। অফিসের বস থেকে শুরু করে পাড়ার চায়ের দোকানদার, সবাই আপনার কাছে পরামর্শ চাইবে। কিন্তু নিজের সমস্যার কথা ভুলে যাবেন না। আর্থিক স্থিতি ভালো থাকবে। পুরোনো ঋণ পরিশোধ হতে পারে; তবে আপনি পাওনাদার না দেনাদার, সেটা আগে ঠিক করুন। ঠান্ডাজনিত সমস্যা বাড়বে, তাই অতিরিক্ত আইসক্রিম বা কোল্ড ড্রিংকস আজ এড়িয়ে চলুন। মনে রাখবেন, সব ঠান্ডা লাগার কারণ প্রেম নয়। আপনার দেওয়া একটি ভালো পরামর্শের জন্য নিজেই নিজেকে একটা চকলেট উপহার দিন।

বৃশ্চিক

আজ আপনার মনোযোগ লেজার রশ্মির মতো তীক্ষ্ণ থাকবে। যে কাজ হাতে নেবেন, তাতেই সাফল্য পাবেন। তবে এই মনোযোগ যেন খাওয়াদাওয়ার দিক থেকে সরে না যায়। খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন। কারণ, পুরোনো পেটের সমস্যা ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে। লটারিতে বা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ শুভ হতে পারে—তবে মনে রাখবেন, ‘শুভ’ মানেই ‘কোটিপতি’ নয়। কারও গোপন কথা আজ কানে আসতে পারে, কিন্তু সেটা হজম করার চেষ্টা করুন। অন্যথায় একটি বড় নাটকের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবেন। আজ অতিরিক্ত মসলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় আপনার গভীর মনোযোগ ডাইজেস্টিভ ট্যাকে চলে যাবে।

ধনু

বন্ধু আজ আপনার ধৈর্য পরীক্ষা নেবে। কোনো বন্ধু আপনার মুক্ত মানসিকতা এবং ধৈর্যশক্তির পরীক্ষা নিতে পারে—যদি সে আপনার থেকে টাকা চায়, তাহলে পরীক্ষাটা বেশি কঠিন হবে। বাড়ি, অফিস, যেখানেই হোক সুখ-শান্তি বজায় রাখতে হলে সম্পূর্ণ ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। আজ কোথাও ভ্রমণের চিন্তা আসতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন, শনি আপনার টিকিটের দাম বাড়াতে চায়। খুব কম দিনের বন্ধুর সঙ্গে কোথাও বাইরে যাবেন না, সে আজ আপনার মানিব্যাগ ভুল করে নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে দিতে পারে। ‘ধীরে চলো, সুস্থ থেকো’-এই মন্ত্র জপ করুন।

মকর

কাউকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আজ ভুলে যাওয়ায় বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। ধরুন, সহকর্মীকে বলেছিলেন ‘লাঞ্চে আসছি’, কিন্তু নিজেই ভুলে গিয়ে বাড়ি থেকে আনা খাবার খেয়ে নিলেন। সন্তানের স্কুল থেকে ডাক আসতে পারে—হয়তো তারা আপনার পুরোনো দিনের স্কুলের গল্প শুনতে চেয়েছে! আজ দায়িত্ববান হতে চাইবেন, কিন্তু সমস্ত দায়িত্ব যেন আপনার কাঁধেই এসে না পড়ে। অন্যের কাজের ক্রেডিট নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে অতিরিক্ত কাজ থেকে বিরত থাকুন। আজ ঘুমাতে যাওয়ার আগে কালকের দিনের টু-ডু লিস্ট তৈরি করে নিন।

কুম্ভ

আবেগ সংক্রান্ত বিষয়ে সংবেদনশীলতা থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি করার সময় বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সব কাজ করুন। বুদ্ধিমত্তা আজ অন্যদের থেকে আপনাকে এক ধাপ এগিয়ে রাখবে—অন্যরা যখন ভাববে, আপনি তখন কাজ করে ফেলবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রিয়জন খুশি ও মুগ্ধ হবেন। বন্ধুত্ব মজবুত হবে। তবে মনে রাখবেন, আজ অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে ভুল ইনভেস্টমেন্ট করতে পারেন। সব ‘ডায়মন্ড’ কিন্তু আসল হীরা নয়। আবেগের সঙ্গে কাজ করবেন না, বরং ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিন। আজ ‘আশ্চর্যজনক’ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

মীন

আজ আপনার নতুন কিছু করতে খুব ইচ্ছা করবে। স্ত্রী বা সঙ্গী এই কাজে আপনাকে সহায়তা করবে। হতে পারে হঠাৎ করে রান্না করতে চাইছেন অথবা বাগান করার শখ জেগেছে। চলাফেরায় খুব বেশি সাবধানতা অবলম্বন করুন। আজ রাস্তায় চলার সময় অন্যমনস্ক হয়ে গেলে পা ফসকাতে পারে, অথবা বাসের হ্যান্ডেল হাত থেকে পিছলে যেতে পারে। আজ ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক আলোচনায় মগ্ন থাকতে পারেন, তবে বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করা থেকে বিরত থাকুন। কারণ, তাদের কাছে আপনার আধ্যাত্মিক জ্ঞান হাসির খোরাক হতে পারে। অতিরিক্ত দিবাস্বপ্ন দেখা থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় অফিস বা বাজারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ভুল হয়ে যেতে পারে।

