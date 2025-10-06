Ajker Patrika
কাচ ও আয়না ঝকঝকে রাখার উপায়

ফিচার ডেস্ক
কাচ ও আয়না ঝকঝকে রাখার উপায়

কাচের টেবিল, জানালার কাচ বা ড্রেসিং টেবিলের আয়না ঝকঝকে তকতকে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। প্রতিদিন শুকনা নরম কাপড় দিয়ে মোছার পরও যদি মনে হয় ভালোভাবে পরিষ্কার থাকছে না, তাহলে সপ্তাহে এক দিন সময় নিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। কীভাবে পরিষ্কার করা যায়, জেনে নিন এখানে—

ঈষদুষ্ণ পানিতে ডিশওয়াশিং লিকুইড মিশিয়ে নিন। এবার মিশ্রণটি একটি স্প্রে বোতলে ভরে নিন। কাচের টেবিল, জানালার কাচ বা আয়নায় এই মিশ্রণ স্প্রে করুন। এরপর একটি সুতির নরম কাপড় পানিতে ভিজিয়ে ভালোভাবে নিংড়ে আয়না বা কাচ মুছে নিন।

কাচের ওপর বা আয়নায় জেদি দাগ থাকলে জোরে ঘষাঘষি করা যাবে না। এতে কাচে দাগ পড়ে যেতে পারে। এ ধরনের দাগ তুলতে সমপরিমাণ পানি ও ভিনেগার মিশিয়ে স্প্রে করুন নির্দিষ্ট জায়গায়। ৫-১০ মিনিট রাখার পর ভেজা কাপড় দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিন।

এ ছাড়া বেকিং সোডার সঙ্গে সামান্য পানি মিশিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করে দাগের ওপর লাগিয়ে রাখবেন ১০ মিনিট। এরপর পানি দিয়ে ধুয়ে শুকনা নরম কাপড় দিয়ে মুছে নিন।

হালকা মরিচার দাগ পড়লে কাচের ওপর টুথপেস্ট লাগিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। এরপর পুরোনো টুথব্রাশ দিয়ে ঘষে নিলেই দেখবেন, দাগ উধাও হয়ে গেছে।

সূত্র: ক্লিনিপিডিয়া ও অন্যান্য

