আজকের রাশিফল: বসগিরি ফলাতে যাবেন না, সেলফিতে পাউট করলে লোকে হাঁস ভাববে

মেষ
আজ আপনার তেজ দেখে লোকে ভাববে আপনি বোধহয় সকালে চায়ের বদলে রকেট ফুয়েল খেয়েছেন! আপনার আত্মবিশ্বাস আজ এভারেস্টের উচ্চতায়। অফিসে আপনার দাপট বাড়বে। কিন্তু সাবধান! বসের সাথে ‘আইনস্টাইন’ সাজার চেষ্টা করবেন না। তিনি এখনও আপনার গত সপ্তাহের সেই ই-মেইলের ভুলটা ভোলেননি। কাজের চাপে মাথা গরম না করে ‘কুল’ থাকুন। সঙ্গীকে নিয়ে কোনো ক্যাফে বা ডিনারে যেতে পারেন। তবে মেনু কার্ড দেখার সময় হার্ট অ্যাটাক হতে পারে—পকেট সামলে অর্ডার দিন! সিঙ্গেলদের জন্য আজ পুরনো কোনো ক্রাশের সাথে দেখা হওয়ার প্রবল যোগ। অতিরিক্ত উত্তেজনায় প্রেসার বাড়তে পারে। একটু পানি বেশি করে খান। আজ কারও ওপর রাগ হলে আয়নায় নিজের রেগে যাওয়া মুখটা একবার দেখুন, নিজের ওপর নিজেই মায়া পড়বে!
বৃষ
টাকার চিন্তা আপনাকে আজ মস্ত বড় দার্শনিক বানিয়ে ছাড়বে। টাকাই কি সব?—এই মহৎ প্রশ্ন মনে এলেও খালি পকেট ফিসফিস করে বলবে, ‘হ্যাঁ, বস!’ আপনার পরিশ্রমের ফল আজ পেতে পারেন। তবে সহকর্মীরা টিফিন বক্সের ওপর নজর দিচ্ছে, সাবধান! অফিসের কাজের ফাঁকে একটু সময় বের করে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সাজান। কেনাকাটার নেশায় আজ ক্রেডিট কার্ডের বারোটা বাজাবেন না। সঞ্চয়ের দিকে মন দিন, নতুবা মাসের শেষে মুড়ি খেয়ে কাটাতে হবে। পেটের দিকে নজর দিন; রাস্তার ফুচকা আর বিরিয়ানি আজ আপনার জন্য তেজস্ক্রিয় পদার্থের সমান! মানিব্যাগটা আজ ভুল করে বাড়িতেই ফেলে যান, মানসিক শান্তি পাবেন (যদিও মানসম্মান যাবে)।
মিথুন
আজ আপনি এত কথা বলবেন যে আপনার ফোনের ব্যাটারি তো বটেই, শ্রোতার ধৈর্যের ব্যাটারিও ‘লো’ হয়ে যাবে। আপনার জিভ আজ আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। নতুন চাকরির খবর আসতে পারে। তবে ইন্টারভিউ বা মিটিংয়ে নিজের গুণগান গাইতে গিয়ে যেন মঙ্গল গ্রহে পৌঁছে যাবেন না। বাস্তবসম্মত কথা বলুন। সঙ্গীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে কারণ আপনি মনে এক কথা ভেবে মুখে অন্য কথা বলে ফেলেছেন। সঙ্গীর কথা মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করুন (অন্তত ভান করুন)। আজ দয়া করে ‘আনলিমিটেড কল’ প্যাকটার সদ্ব্যবহার করবেন না, পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হয়ে থানায় ডায়েরি করতে পারে।
কর্কট
চাঁদ আজ আপনার রাশিতেই আয়েশ করে বসে আছে, তাই আপনি আজ বেশ আবেগপ্রবণ। টিভিতে ফর্সা হওয়ার ক্রিমের বিজ্ঞাপন দেখেও আপনার চোখে পানি চলে আসতে পারে। সৃজনশীল কাজে (কবিতা, ছবি আঁকা বা রান্না) আজ আপনার কোনো জুড়ি নেই। ব্যবসার নতুন প্রজেক্টে হাত দিলে লাভের মুখ দেখবেন। ভালোবাসার মানুষের সাথে অনেকটা সময় কাটবে। পুরোনো মান-অভিমান আজ রোদের তাপে আইসক্রিমের মতো গলে পানি হয়ে যাবে। শরীর বেশ ভালো থাকলেও মনটা একটু খুঁতখুঁতে হতে পারে। আজ গ্লিসারিন ছাড়াই কান্নাকাটি করার অডিশন দিতে পারেন, চান্স পেয়ে যাবেন!
সিংহ
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস হিমালয়ের চূড়ায়! মনে মনে ভাবছেন পুরো সৌরজগত আপনাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। কর্মক্ষেত্রে আপনিই আজ মধ্যমণি বা ‘শো-স্টপার’। কিন্তু খেয়াল রাখবেন, পেছনের সহকর্মীরা আপনার চেয়ারের পায়া কাটার জন্য করাত নিয়ে তৈরি আছে কি না। অতিরিক্ত বসগিরি ফলাতে যাবেন না। সঙ্গীর প্রশংসা করুন। তাকে আজ একটু বেশি গুরুত্ব দিন, নতুবা রাতে খাবারের থালায় শুধু ডাল-ভাত জুটবে। মেরুদণ্ড সোজা করে বসুন, ঘাড়ের ব্যথায় ভুগতে হতে পারে। ফোন ঘাঁটা একটু কমান। আজ সেলফি তোলার সময় বেশি ‘পাউট’ করবেন না, লোকে আপনাকে হাঁস ভেবে ভুল করতে পারে।
কন্যা
আজ আপনি সবকিছুতে নিখুঁত হতে চাইবেন। মনে রাখবেন, সৃষ্টিকর্তাও সবকিছু ১০০% পারফেক্ট বানাননি, তাই আপনিও সাধারণ মানুষের ওপর একটু দয়া করুন। অফিসে পেন্ডিং কাজগুলো আজ ভূতের মতো ঘাড় থেকে নামবে। হুট করে ছোটখাটো কোনো ধনলাভের যোগ আছে—হয়তো লন্ড্রি করা পুরোনো প্যান্টের পকেটে একশ-পাঁচশ টাকা পেয়ে যাবেন! সঙ্গীর খুঁত ধরা বন্ধ করুন। তরকারিতে লবণ কম কেন?—এই তর্কের শেষ ডিভোর্স পর্যন্ত হতে পারে। একটু মানিয়ে নিন। সারা ঘর ধুলা খোঁজা বন্ধ করে একটু বিছানায় গড়িয়ে নিন, পৃথিবীটা তাতে ধ্বংস হবে না।
তুলা
আজ আপনি চাইবেন উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু—সবাইকে খুশি রাখতে। মাঝখান থেকে নিজের খুশিটাই হয়তো ভ্যানিশ হয়ে যাবে। অনেক দিনের পুরোনো ইচ্ছা (যেমন কোনো দামি গ্যাজেট কেনা) পূরণ হতে পারে। তবে বন্ধুদের আড্ডায় বিল মেটানোর দায়িত্ব শুধু নিজের কাঁধে নেবেন না। প্রিয়জনের সাথে কোনো সারপ্রাইজ গিফট শেয়ার করুন। বড় কিছু লাগবে না, সস্তায় একটা চকোলেট দিলেও আজ কাজ হয়ে যাবে। পা এবং জয়েন্টে ব্যথার সম্ভাবনা। দৌড়ঝাঁপ কম করুন। আজ ‘না’ বলতে শিখুন, আপনার লিভার আর পকেট—দুজনেই আপনাকে ধন্যবাদ দেবে।
বৃশ্চিক
আপনার মন আজ সিআইডি মোডে থাকবে। পাশের বাড়ির লোকটা কেন আজ এত বেশি হাসছে বা অফিসের কলিগ কেন আজ হুট করে চা খাওয়াল—সবকিছু নিয়েই তদন্ত শুরু করতে পারেন। ব্যবসায় আয় বাড়ার প্রবল যোগ। তবে আপনার মাস্টারপ্ল্যান কাউকে বলবেন না, শত্রু চারদিকে ওত পেতে আছে। গোপনীয়তা বজায় রাখুন। প্রেম নিয়ে আজ একটু বিভ্রান্ত থাকতে পারেন। মনে হতে পারে সঙ্গীর মনে কিছু গোপন কথা আছে। সন্দেহ না করে সরাসরি কথা বলুন। অন্যের হোয়াটসঅ্যাপ নোটিফিকেশন উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন না, ফোনটা হাত থেকে পড়ে স্ক্রিন ভাঙতে পারে।
ধনু
আজ আপনার মনে হবে অফিস-টফিস ছেড়ে দিয়ে ঝোলা কাঁধে নিয়ে পাহাড়ে চলে যাই। কিন্তু মাসের শেষে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বা লোনের কিস্তির কথা ভেবে আপনি বাধ্য হয়েই ডেস্কে ফিরে আসবেন। শিক্ষার্থীদের জন্য দারুণ দিন। নতুন কিছু শেখার আগ্রহ বাড়বে। পরিবারের বড়দের আশীর্বাদ আপনার সাথে থাকবে। রক্তচাপ চেক করিয়ে নিন, মাথা গরম করবেন না। ট্রাফিকে আটকে থাকলেও গান শুনে নিজেকে শান্ত রাখুন। পাহাড়ের বদলে গুগল ম্যাপে স্ট্রিট ভিউ দিয়ে পাহাড় দেখুন, সস্তায় ভ্রমণ হবে!
মকর
আপনি তো হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে ওস্তাদ, কিন্তু আজ নক্ষত্ররা আপনাকে একটু আলসেমি করার লিখিত পারমিশন দিয়েছে। আটকে থাকা টাকা আজ ফেরত পেতে পারেন। রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকলে আজ কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা মিলবে। জীবনসঙ্গী আজ আপনাকে দেবদূত মনে করবে। তার ছোটখাটো আবদার মেটান। দিনটি রোমান্টিকতায় ভরপুর। একটু হাঁটাচলা করুন, সারা দিন বসে থাকলে হাড়ের জং লেগে যেতে পারে। অফিসের ল্যাপটপটা আজ একটু দূরে রাখুন, বেচারা ওটারও তো নিজের একটা পরিবার (চার্জার ও মাউস) আছে, তাদের সাথে থাকতে দিন!
কুম্ভ
আপনি সবসময় একটু অন্যরকম চিন্তা করেন। আজ আপনার কোনো আইডিয়া নিয়ে লোকে হাসাহাসি করলে দুঃখ পাবেন না; মনে রাখবেন গ্যালিলিওকেও লোকে পাগল বলেছিল! আজ আপনার কমিউনিকেশন স্কিল তুঙ্গে থাকবে। ইন্টারনেটে নতুন কোনো বন্ধু হতে পারে। আপনার দূরদর্শী চিন্তা আজ প্রশংসা পাবে। পেটের সমস্যা বা গ্যাসের সমস্যা ভোগাতে পারে। বাইরের মসলাদার বিরিয়ানি দেখলে চোখ বুঁজে ওখান থেকে পালিয়ে যান। আজ লটারি কাটবেন না, শুধু লটারির রেজাল্ট দেখে ‘ইশ, আরেকটু হলেই তো লাগতো!’—বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিন কাটান।
মীন
কল্পনার রঙিন জগতে আজ আপনার বসবাস। মেঘ দেখে হয়তো ভাবছেন ওটা কোনো পেঁজা তুলোর পাহাড়। মাঝেমধ্যে বাস্তবে ফিরে আসুন, নইলে বাসের স্টপেজ মিস করতে পারেন। সমাজে সম্মান বাড়বে। আপনি যা বলবেন মানুষ আজ তা বেদবাক্যের মতো বিশ্বাস করবে (মশকরা করলেও)। সরকারি কাজে গতি আসবে। রোমান্টিক দিক থেকে দিনটি বেশ শক্তিশালী। সিঙ্গেলদের মনের মানুষ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। হালকা মাথা ব্যথা হতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমান। আজ স্বপ্নে রাজা হয়ে রাজ্য জয় করার চেয়ে বাস্তবে ঘরটা একটু পরিষ্কার করায় মন দিন, মা খুশি হবেন!
