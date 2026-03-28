ঠিক করে ফেলুন ঘুমের নিয়ম

ঠিক করে ফেলুন ঘুমের নিয়ম
এক মাসের সিয়াম সাধনা এবং ঈদের আমেজ শেষে আমাদের শরীরের বায়োলজিক্যাল ক্লক কিংবা ঘুমের স্বাভাবিক চক্রে পরিবর্তন আসে। কর্মস্থলে ফেরার এ সময়ে ক্লান্তি ও মেজাজ খিটখিটে হওয়া এড়াতে কিছু টিপস অনুসরণ করতে পারেন।

» হুট করে এক রাতে রুটিন না বদলে প্রতিদিন ৩০ মিনিট করে ঘুমানোর সময় এগিয়ে আনুন। এতে শরীর পরিস্থিতির সঙ্গে সময় নিয়ে মানিয়ে নেবে।

» ঘুমানোর অন্তত ২ ঘণ্টা আগে রাতের খাবার শেষ করুন। অতিরিক্ত চিনি ও চর্বিযুক্ত খাবার এড়িয়ে টাটকা ফল ও সবজি রাখুন খাদ্যতালিকায়।

» সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর অন্তত ১ ঘণ্টা আলো কিংবা রোদে থাকার চেষ্টা করুন। এটি শরীর জেগে ওঠার সংকেত দেয় এবং দিনের ঝিমুনি কমায়।

» চা, কফি বা কোমল পানীয় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত ৮ ঘণ্টা আগে থেকে এগুলো এড়িয়ে চলুন।

» মেলাটোনিন হরমোনের প্রবাহ ঠিক রাখতে ঘুমানোর ২ ঘণ্টা আগে মোবাইল, ল্যাপটপ বা টিভির পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে নিন।

» শরীরের পানির ঘাটতি পূরণে পর্যাপ্ত পানি ও রসাল ফল খান। এটি ভেতর থেকে শরীর সতেজ রাখবে।

» বিকেলে কিছুটা হাঁটাহাঁটি করুন এবং রাতে ঘুমানোর আগে কুসুম গরম পানিতে গোসল করে নিন। এতে পেশি শিথিল হবে এবং দ্রুত ঘুম আসবে।

» দিনের বেলা খুব ক্লান্তি লাগলে ২০-৩০ মিনিটের ঘুম দিতে পারেন। তবে বিকেল ৪টার পর আর ঘুমানো ঠিক হবে না।

