আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেম মেসেঞ্জারে ‘হাই’ পাঠাতে পারে, টাকা দিয়ে শান্তি কিনুন

মেষ
দীর্ঘদিন ধরে ঝুলিয়ে রাখা সেই কাজটা (যেটা আপনি গত বছর থেকেই ‘কাল করব, কাল করব’ বলে ফেলে রেখেছিলেন) আজ নিজেই আপনাকে লাথি মেরে শুরু করিয়ে দেবে। একে ভাগ্যের শুভ ইঙ্গিত ভাবুন। তবে সাবধান, এই ‘গতি’ যেন আপনার মানিব্যাগের দিকে না যায়। পরিবারের কেউ আজ জোর করে আপনার পকেট থেকে টাকা বের করার চেষ্টা করবে—হয়তো সেই ফ্যান্সি কফি মেকারটা কেনার জন্য। কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত প্রশংসা পাবেন, তবে সেই খুশিতে লাফালাফি করতে গিয়ে যেন বসের কফি ফেলে না দেন। পুরোনো প্রেম হঠাৎ ‘হাই’ পাঠাতে পারে। রিপ্লাই দেওয়ার আগে মনে করুন, কেন ব্রেকআপ হয়েছিল।
বৃষ
গ্রহ বলছে, আজ দিনটা নাকি ‘শুভ’। শুভ মানে কী? শুভ মানে, আজ আপনি হিসাব করা ঝুঁকি নিতে পারেন। কিন্তু তাই বলে পুরোনো, শুকনো কেকটা খেতে যাবেন না! বরং অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে নিজের প্রবৃত্তিকে ভরসা করুন। জমিজমা বা ফিক্সড ডিপোজিটে বিনিয়োগের আগে কাগজপত্র তিনবার দেখুন। কারও মিষ্টি কথায় ভুলে টাকা ধার দেবেন না, বিশেষ করে যদি সে বলে ‘দুবছরের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে যাবে’। কর্মদক্ষতা আজ আপনাকে দিয়ে অনেক ছোট ছোট কাজ করিয়ে নেবে, যা দেখে বস ভাববেন, ‘এর মাইনেটা কম দেওয়া হচ্ছে না তো?’ প্রেমের ক্ষেত্রে ‘বাস্তববাদী’ হতে হবে। মানে, গোলাপ উপহার দেওয়ার চেয়ে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার ভরে দিলে পার্টনার বেশি খুশি হবেন।
মিথুন
আজ আপনার সময় মহামূল্যবান। তাই ভুলেও সব গ্রুপ চ্যাটে তক্ষুনি রিপ্লাই দেবেন না। নিজের কাজের চারপাশে সীমানা টানুন—মনে রাখবেন, ‘না’ বলাটা স্বার্থপরতা নয়, সেটা আত্মসম্মান। ব্যাংকের যে কাজটা করতে গিয়ে প্রতিবার আপনি ‘কাল আসছি’ বলে ফিরে আসেন, আজ সেটা অনায়াসে হয়ে যাবে। আর যদি কোনো পুরোনো বন্ধু হঠাৎ সোশ্যাল মিডিয়ায় মেসেজ করে, বুঝে নেবেন সে টাকা ধার চাইতে আসছে না, হয়তো একটা ভালো রেস্টুরেন্টের খোঁজ চাইছে। প্রিয়জনের সঙ্গে সিনেমা দেখার প্ল্যান সফল হতে পারে। অবশ্যই ঘরের সোফায় বসে, বাইরে গেলে খরচ!
কর্কট
যদি মনে হয় আজ কোনো কিছু বহন করা খুব ভারী লাগছে, তবে মনে রাখবেন, সেটা আপনার দায়িত্ব নয়। হৃদয়ের কথা শুনুন—সে বলছে, ‘দায়িত্বগুলো অন্য কারও কাঁধে চাপিয়ে দাও!’ তাই ঘরের কাজ, অফিসের কাজ, প্রতিবেশীর বিড়ালকে দুধ দেওয়া—সবকিছুতে একটু ‘ডেলেগেশন’ করুন। সন্তানের পড়াশোনার জন্য আজ একটু ছোটাছুটি করতে হতে পারে। আসলে তার দামি পেনসিল বক্সটি হারিয়েছে, সেটাই খুঁজে দিতে হবে। আবেগপ্রবণতা আজ অতিরিক্ত বেড়ে যেতে পারে। সামান্য কারণে অভিমান করবেন না, নাহলে প্রিয়জন আপনাকে ‘বাচ্চা’ বলে ডাকতে পারে।
সিংহ
আজ নিজেকে প্রশ্ন করুন: আপনি কি শুধু ব্যস্ত থাকার জন্য কাজ করছেন, নাকি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে? কম কাজে বেশি মানে খুঁজুন। কাজের চাপে আজ সারা দিন খুব বিরক্ত লাগতে পারে, কিন্তু কেউ একজন আপনার সাহস দেখে মুগ্ধ হবে। অভ্যন্তরীণ শক্তি আজ আপনাকে একটি পেন্ডিং প্রজেক্ট শেষ করতে সাহায্য করবে, যা গত তিন মাস ধরে ‘অন্যের দোষ’ বলে ফেলে রেখেছিলেন। ঘরের জন্য আজ কিছু কিনতে পারেন। আশা করি, সেটা অপ্রয়োজনীয় কোনো ইলেকট্রনিক গ্যাজেট হবে না! প্রেমের ক্ষেত্রে লোক দেখানো নয়, গভীরতা খুঁজুন। মানে, দামি উপহারের চেয়ে বেশি মনোযোগ দিন তার পছন্দের সিরিয়ালের দিকে।
কন্যা
আজ পারফেকশনিস্ট সত্তাটাকে একটু ছুটি দিন। সবকিছু নিখুঁত না হলেও চলবে। সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানোর দিন আজ। মানে, ওয়ালেট আজ স্বেচ্ছায় ধর্মঘট পালন করবে। বাড়ির জন্য সুন্দর কোনো জিনিস কিনতে পারেন, যা আপনার গোছানো স্বভাবের সঙ্গে মানানসই হবে। আজ বিশ্লেষণী ক্ষমতা তুঙ্গে থাকবে, যা দিয়ে সহকর্মীর ছোট ভুলগুলো ধরতে পারবেন। তবে ভদ্রভাবে ধরবেন, নাহলে সে আপনাকে ‘নকল বস’ ভাবতে পারে। প্রেম পাখি আজ বিয়ের কথা তুলতে পারে। উত্তর দেওয়ার আগে হিসাব করে নিন, এরপর আর সঞ্চয় করতে পারবেন কিনা।
তুলা
আজ মনকে হালকা করার জন্য ছোট ছোট কাজগুলো করুন। যে কাজে আনন্দ পান, তাতে মনোযোগ দিন। আজ প্রেমের সম্পর্কে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্যোগ আসতে পারে—হয়তো আপনি তার প্রিয় চকোলেটটা খেয়ে ফেলেছেন। রূপ সচেতনতায় অনেকটা সময় নষ্ট হতে পারে। আয়নার সামনে থেকে বের হয়ে আসুন, আপনি এমনিতেই সুন্দর! কর্মক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান পাবেন, যা আপনাকে দ্রুত সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তবে সেই পথে যেন কোনো ঝগড়াটে প্রতিবেশী না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। প্রিয়জন আজ আপনার প্রতি বড্ড যত্নশীল হয়ে উঠবে। তার মানে সে আপনার কাছ থেকে কিছু একটা চায়।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি আপনার জন্য কিছুটা নিরানন্দ বা কম এনার্জির হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন—বিশেষ করে পেটের দিকে। তেল-ঝাল আজ আপনার জন্য নয়। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুদের থেকে সাবধানে থাকুন। তারা ষড়যন্ত্র করতে পারে, যেমন আপনার ডেস্কে মিষ্টি রেখে আপনাকে ডায়েট ব্রেক করাতে পারে। অপ্রয়োজনীয় ঝগড়া থেকে দূরে থাকুন, নাহলে সেটা সামান্য কথা থেকে বিরাট সমস্যায় পরিণত হতে পারে। ধার দেওয়া অর্থ আদায়ে বেগ পেতে হতে পারে। তাকে আবার ধার চাইতে দেখলে দৌড়ে পালাবেন! প্রেমের ক্ষেত্রে ধৈর্য বজায় রাখুন। তুচ্ছ বিষয়ে ঝগড়া এড়িয়ে চলুন। যদি ঝগড়া হয়, তবে মনে রাখবেন, ‘দুঃখিত’ বলাটা হেরে যাওয়া নয়, বরং আরও বড় ঝগড়া এড়ানো।
ধনু
আজ পেশাগত জীবন অনুকূলে। কাজের প্রতি পুরোপুরি নিবেদিত থাকবেন, ফলে সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে বা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে দেরি হতে পারে। স্ত্রী আপনার গার্হস্থ্য সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করবেন। তবে আজ ব্যয়ের দিকে বিশেষ নজর দিন। গৃহস্থালির জিনিস কেনায় অর্থ খরচ হবে। গ্রহ আজ বন্ধুদের সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগে বিরত থাকতে বলছে। বন্ধুদের সঙ্গে সেই ‘কোটিপতি হওয়ার স্কিম’-এ টাকা ঢালার আগে সাবধানে থাকুন। প্রিয় মানুষটিকে আজ অজুহাতে উপহার দিতে হবে। অজুহাতটা হলো, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি।’ প্রেম পাখিরা আজ বিয়ের আলোচনা শুরু করতে পারে। আলোচনার সময় ভুলেও ভবিষ্যতের আর্থিক পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবেন না।
মকর
আজ ব্যবসায় স্ত্রীর সহায়তা পাবেন এবং লাভের পরিমাণও বাড়বে। আপনার সঙ্গে আজ এমন কিছু ঘটবে, যা আপনাকে বিস্মিত করবে (হয়তো বস আপনাকে ছুটি দিয়ে দেবেন!)। অপ্রত্যাশিত কারও আগমনে দিনের সব পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। মনে রাখবেন, গেস্ট মানেই মিষ্টি নিয়ে আসা, গেস্ট মানেই ঘরের কাজ বেড়ে যাওয়া। রাস্তা পারাপারে সচেতন হন—আজ ভাগ্য আপনাকে বিনিয়োগে বিশেষ সুবিধা দেবে, কিন্তু রাস্তা পারাপারে দেবে না। দীর্ঘ দিনের প্রেমের প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে পারে। অথবা দূরসম্পর্কের কারও সঙ্গে দেখা হয়ে মনটা উতলা হয়ে যাবে। এই বয়সে ‘প্রজাপতির ডানার মতো মনকে উতলা করা’ মানে কিন্তু গুরুতর বিপদ!
কুম্ভ
আজ দিনটা আজ ম্যাড়ম্যাড়ে বা আবেগময় লাগতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন। মন সংবেদনশীল থাকবে, তাই অন্যের কথায় সহজে আঘাত পেতে পারেন। লুকানো বিরোধীরা সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে। প্রতিবেশী কারও উপকার করতে গিয়ে ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তাই তার কাছ থেকে দূরে থাকুন। প্রেম পাখিদের আজ ধৈর্য বজায় রাখা দরকার। সামান্য বিষয় নিয়ে তর্ক এড়িয়ে চলুন, নাহলে সম্পর্ক স্ট্রেসে পড়বে। প্রেমিক মন সৃজনশীল কাজে উৎসাহ পাবে, কিন্তু প্রিয়জনের কাছ থেকে সেই উৎসাহ না পেলে নিজেই নিজেকে উৎসাহিত করুন।
মীন
আজকের দিনটি আত্ম-বিশ্লেষণের জন্য খুবই ভালো। নিজের পুরোনো ভুলগুলো চিহ্নিত করে উন্নতি করুন। তবে এসব চিন্তা-ভাবনা বিছানায় শুয়ে শুয়ে করলে হবে না, কাজে নেমে পড়ুন। অংশীদারত্ব সংক্রান্ত পুরোনো বিরোধ মিটে যাবে এবং দাম্পত্য সম্পর্কে উষ্ণতা ফিরে আসবে। শিক্ষার্থীরা তাদের কর্মজীবন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আর যদি আপনি অবিবাহিত হন, তবে আপনার উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হ্যাঁ, খুঁজে পাবেন, কিন্তু তাকে খুঁজতে হলে ঘর থেকে বের হতে হবে। সঙ্গীর পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। তবে টাকা খরচের সময় একটু সাবধান থাকলে ভবিষ্যতে বড় লাভ আসতে পারে। মানে, আজ যদি সঙ্গী একটা উপহার চান, তাকে তার চেয়ে কম দামের কিছু দিয়ে খুশি করার চেষ্টা করুন।
কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়া শরীরের পক্ষে খারাপ। কিন্তু সব ধরনের কোলেস্টরেলই খারাপ নয়। কোষ গঠন এবং হরমোন উৎপাদনে শরীরের জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু যখন এলডিএল বা ‘খারাপ’ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন তা ধমনিতে প্লাক জমা করে এবং হৃদ্রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪.৪ মিলিয়ন মৃত্যুর পেছনে উচ্চ কোলেস্টেরলের ভূমিকা রয়েছে। বংশগতি ও জীবনধারা একটি অংশ হলেও, আপনার রান্নাঘরে কী ঘটছে তা আপনি যতটা ভাবেন তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তেল ব্যবহারের পরিমাণ থেকে শুরু করে ফাইব বাদ দেওয়া বা ঘন ঘন ভাজার মতো দৈনন্দিন অভ্যাসগুলো নীরবে উচ্চ কোলেস্টেরলের কারণ হতে পারে। এই ভুলগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত সংশোধন করা প্রয়োজন।
তেল বা মাখনের অতিরিক্ত ব্যবহার
একটু তেল বা বাটার হয়তো ক্ষতিকারক মনে হয় না। কিন্তু এটি সহজেই মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে। অলিভ ওয়েলের মতো স্বাস্থ্যকর ফ্যাট পরিমিত পরিমাণে উপকারী হলেও, অতিরিক্ত ব্যবহারে ক্যালরি গ্রহণ বাড়ে। যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়াতে পারে। স্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ বাটার (মাখন) এবং ঘিয়ের ব্যবহারও সীমিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বোতল থেকে সরাসরি ঢালার বদলে চামচ দিয়ে মেপে তেল ব্যবহার করুন বা স্প্রে ব্যবহার করুন। সম্ভব হলে রান্নার জন্য অলিভ, ক্যানোলা বা অ্যাভোকাডো ওয়েলের মতো হার্টবান্ধব বিকল্প বেছে নিতে পারেন।
ঘন ঘন ভাজা খাবার খাওয়া
মুচমুচে ভাজা স্ন্যাক্স লোভনীয় হয়। কিন্তু এগুলো উচ্চ কোলেস্টেরলের অন্যতম প্রধান কারণ। ভাজলে খাবারে শুধু চর্বির পরিমাণই বাড়ে না, এটি ট্রান্স ফ্যাটও তৈরি করে। যে বিষয়টি হৃদ্রোগের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। পুষ্টিবিদদের মতে, মাঝে মাঝেও গভীর-ভাজা খাবার খেলে তা লিপিড স্তরে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই স্বাদের সঙ্গে আপস না করে চর্বি নিয়ন্ত্রণ করতে বেকিং, এয়ার-ফ্রাইং বা গ্রিলিং-এর মতো স্বাস্থ্যকর বিকল্প বেছে নিন।
আঁশ বা ফাইবারযুক্ত উপাদান বাদ দেওয়া
ফাইবার শুধু আপনার অন্ত্রকে সুস্থ রাখে না, এটি কোলেস্টেরল কমাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সল্যুবল ফাইবার অর্থাৎ দ্রবণীয় যেসব ফাইবার আছে সেগুলো রক্তপ্রবাহে খারাপ কোলেস্টেরলের শোষণ কমাতে সাহায্য করে। আমেরিকান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন-এ প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, প্রতিদিন অতিরিক্ত ১০ গ্রাম খাদ্যতালিকাগত ফাইবার গ্রহণ হৃদ্রোগের কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি ১৭ শতাংশ কমায়। এর জন্য ওটমিল, মটরশুঁটি, আপেল, এবং নাশপাতির মতো ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করুন।
লবণ ও চিনির অতিরিক্ত ব্যবহার
লবণ ও চিনির অতিরিক্ত ব্যবহার আপনার বিপাক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে। অতিরিক্ত লবণ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশনের সঙ্গে সম্পর্কিত। যা হৃদ্যন্ত্রের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়। অন্যদিকে, অতিরিক্ত চিনি ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বাড়ায় যা কোলেস্টেরল সমস্যার আরেকটি ঝুঁকি। ব্রেড, স্যুপ, সস এবং সালাড ড্রেসিংয়ের মতো আইটেমগুলোতেও লুকানো চিনি পাওয়া যায়। তাই যখন খাবেন তখন খাবারের লেবেল সাবধানে পড়ুন। বেছে নেওয়ার সময় সম্ভব হলে চিনিমুক্ত বা কম সোডিয়ামযুক্ত বিকল্পগুলো বেছে নিন।
অবশিষ্ট খাবার সংরক্ষণ
তেলযুক্ত বা চর্বিযুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করা খাবার পুনরায় গরম করলে অক্সিডাইজড ফ্যাট গ্রহণের পরিমাণ বাড়তে পারে, যা ধমনির জন্য ক্ষতিকারক। খাবার ঠান্ডা হলে চর্বি জমাট বাঁধে এবং একই তেল বারবার ব্যবহার করলে এর গুণমান আরও খারাপ হয়। অবশিষ্ট খাবার কাঁচের বা স্টেইনলেস-স্টিল পাত্রে সংরক্ষণ করুন। পুরোনো তেল পুনরায় ভাঁজতে ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন।
পরিমাণের ওপরে নিয়ন্ত্রণ
স্বাস্থ্যকর খাবারও অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে কোলেস্টেরল বাড়াতে পারে। অনেকেই ঘরে তৈরি খাবারের ক্ষেত্রে পরিমাণের অনুমান ভুল করেন। বড় পরিবেশন মানেই বেশি ক্যালরি গ্রহণ, যা ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। তাই ছোট থালা ব্যবহার করুন, প্রথমে পরিমিত পরিমাণে পরিবেশন করুন এবং মন দিয়ে খাবার খান। এতে আপনি আপনার গ্রহণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন।
প্রক্রিয়াজাত খাবারের ওপর নির্ভরতা
বাজারের রঙিন বোতলজাত সস এবং রেডিমেড ড্রেসিংগুলো সুবিধাজনক হতে পারে। তবে এগুলোতে অস্বাস্থ্যকর চর্বি, সোডিয়াম এবং অতিরিক্ত চিনি থাকে। যা নীরবে আপনার কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। হার্টবান্ধব উপাদান দিয়ে তৈরি ঘরে তৈরি সস ও ড্রেসিং বেছে নিন। টক দই, অলিভ ওয়েল, লেবুর রস এবং ভেষজ ব্যবহার করে তাজা, সুস্বাদু এবং অ্যাডিটিভ-মুক্ত বিকল্প তৈরি করুন।
সূত্রঃ হেলথ শর্টস
রাতে ঘুম থেকে উঠে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় আপনি হয়তো গত রাতের রেখে যাওয়া পানির গ্লাস বা বোতলের দিকে হাত বাড়ান। কিন্তু এই পানি কতক্ষণ পর্যন্ত বাইরে রাখা যায়? গতকাল রাতের জল পান করলে আপনি সম্ভবত অসুস্থ হবেন না, কিন্তু যে বোতলটি এক সপ্তাহ বা এক মাস ধরে পড়ে আছে, সেটির ক্ষেত্রে কী হবে? বাসি পানি পান করার আগে এর পেছনের বিজ্ঞানটা জেনে নেওয়া ভালো।
পানি কতক্ষণ বাইরে রাখা যায়
উত্তরটি নির্ভর করে পানি কোথায় এবং কীভাবে রাখা হয়েছিল তার ওপর। পানি যদি খোলা অবস্থায় বা দূষিত না হয়ে থাকে, তবে এটি সাধারণত এক থেকে দুই দিন পর্যন্ত পান করার জন্য নিরাপদ। তবে ১২ ঘণ্টার পর থেকে পানির মান খারাপ হতে শুরু করে। এর পর পানি বাসি স্বাদযুক্ত হতে পারে বা জায়গা ভেদে দুর্গন্ধযুক্ত হতে পারে। এমনকি তাতে ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধতে পারে। যদিও এটি সরাসরি ক্ষতিকারক নয়, তবুও স্বাদের পার্থক্য আপনি অবশ্যই বুঝতে পারবেন।
পানি বাইরে থাকলে কী হয়?
পানি তার পরিবেশের সঙ্গে পরিবর্তন এবং প্রতিক্রিয়া দেখায়। বাতাসে উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল তার অক্সিজেন হারাতে শুরু করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে, যার ফলে পানির পিএইচ এবং সতেজতা পরিবর্তিত হয়। এই কারণে বাসি পানির স্বাদ অন্যরকম লাগে। এটি বিপজ্জনক না হলেও বেশ অপছন্দের হতে পারে। যদি আপনার গ্লাস বা বোতলটি খোলা থাকে বা কেউ তাতে চুমুক দিয়ে থাকে, তাহলে বিপদ বাড়তে পারে। এমনকি একটি পরিচ্ছন্ন বোতল বা পাত্রও সমস্যা তৈরি করতে পারে। আমাদের ত্বক ঘাম, ধুলো, ত্বকের কোষ এবং নাকের নিঃসরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। আমাদের লালার মধ্যে থাকে ব্যাকটেরিয়া। বোতলে মুখ দিয়ে পানি পান করলে এগুলো আবার বোতলের ভেতরের পানিতে ফিরে গিয়ে দূষণ সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, লালা বা অন্য কোনো দূষণের কারণে ব্যাকটেরিয়ারা মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বংশবৃদ্ধি শুরু করতে পারে। একবার বোতলে মুখ লাগালে তা এক বসাতেই পান করে ফেলা উচিত। এরপর বোতলটি ফেলে দেওয়া বা ভালোভাবে পরিষ্কার করা উচিত।
খোলা গ্লাসে কী কী প্রবেশ করতে পারে
রাতের টেবিলে রাখা খোলা গ্লাসের পানি সকালে ফেলে দেওয়া উচিত। কারণ খোলা গ্লাস থেকে পানি পান করা সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর বিকল্প নয়। রাতারাতি গ্লাসে ধুলো, বায়ুবাহিত কণা এমনকি মশা বা অন্যান্য কীটপতঙ্গ পড়ে যেতে পারে, যা জলের উপরিভাগে একটি অস্বাস্থ্যকর স্তর তৈরি করে। দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঢাকা দেওয়া পাত্রে পানি সংরক্ষণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।
ফুটিয়ে ঠান্ডা করা পানির ক্ষেত্রে
অনেক পরিবার পানি ফুটিয়ে ঠান্ডা করে কয়েক দিন বা এক সপ্তাহ ধরে পান করে। কেউ কেউ আবার আগের পানির সঙ্গে নতুন পানি ভরে রাখেন। বিশেষজ্ঞরা এটিকে একটি সাধারণ ভুল বলে মনে করেন। ফোটানোর ফলে পানিতে থাকা অণুজীব এবং পরজীবীগুলো তাপের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু ফোটানো পানি বেশি দিন ধরে রাখলে তা আরও বেশি দূষিত হতে পারে। যখন পানি ফোটানো হয়, তখন অণুজীবগুলো ভেঙে জৈব পদার্থে পরিণত হয়। পরিবেশ থেকে নতুন ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করলে সেই জৈব পদার্থগুলো তাদের খাদ্য উৎসে পরিণত হয়। ফলে দূষণ এবং দ্রুত ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি হতে পারে। অনেকেই মনে করেন, রাতে রেখে দেওয়া ফোটানো পানির স্বাদ বদলে যায়। এটি ক্ষতিকারক না হলেও, ফোটানো পানি বেশিক্ষণ বাইরে ফেলে রাখা উচিত নয়। আদর্শগতভাবে, ফোটানো ঠান্ডা পানি দিনের মধ্যেই পান করে ফেলা ভালো এবং রাতভর ফেলে রাখা এড়িয়ে চলতে হবে।
পুনঃ ব্যবহারযোগ্য পানির বোতলের ভেতরে কী থাকে
আমাদের কলের পানি সাধারণত নিরাপদ হলেও, এতে অণুজীব থাকে। তাই আপনার বোতলে কয়েক দিন পানি রেখে দিলে ব্যাকটেরিয়া বাড়বেই। মানুষের সংক্রমণের কারণ হতে পারে এমন ব্যাকটেরিয়ারা প্রায় ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় খুব ভালো জন্মায়। তবে সাধারণ ঘরের তাপমাত্রাতেও তারা সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে। বোতলে পানি যত বেশি সময় ধরে ঘরের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়, তত বেশি ব্যাকটেরিয়া জন্মায়। সিঙ্গাপুরে করা একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সারা দিন ধরে ব্যবহৃত পানির বোতলের ভেতরে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা দ্রুত বাড়তে পারে। বেশির ভাগ দূষণ আসে পানি পানকারীর কাছ থেকে। আপনি যখনই বোতলে চুমুক দেন, মুখ থেকে ব্যাকটেরিয়া পানির ভেতরে প্রবেশ করে। এ ছাড়া অপরিষ্কার হাত বোতলের বাইরের অংশ থেকে জীবাণু বোতলে স্থানান্তরিত করে। নিয়মিত হাত না ধোয়া ব্যবহারকারীদের বোতলে ই. কোলাই (E. coli)-এর মতো ব্যাকটেরিয়াও থাকতে পারে। ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ধীর করতে প্রতিবার চুমুক দেওয়ার মাঝে বোতলটি ফ্রিজে রাখতে পারেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, নিয়মিত বোতল ধোয়া এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
সূত্রঃ বিবিসি, ইভিএন এক্সপ্রেস
বিমানের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে কার না ভালো লাগে! এই জানালার পাশের সিটে বসতে অনেকে সহযাত্রীর সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। তবে মাথা ঠান্ডা রেখে ভালোভাবে অনুরোধ করলে সহযাত্রী অনেক সময় সদয় হলেও হতে পারেন। আবার অনেকে টিকিট নেওয়ার সময় জানালার পাশের সিটটি চেয়ে নেন। যাঁরা নিয়মিত বিমান ভ্রমণ করেন, তাঁদের অনেকের একটি অভিজ্ঞতা আছে, তা হলো, উড্ডয়ন বা অবতরণের ঠিক আগে কেবিন ক্রুরা অনুরোধ করেন জানালার শেড তুলে দিতে। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এটা কেন করতে হয়। বিশেষ করে, যখন কেউ ভেতরে আরামের জন্য বা ঘুমানোর চেষ্টায় শেড নামিয়ে রাখেন, তখন এই নিয়ম কিছুটা বিরক্তিকর মনে হতে পারে।
আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ নিয়মটির পেছনে রয়েছে যাত্রীদের নিরাপত্তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ।
দুর্ঘটনার সর্বোচ্চ ঝুঁকি
বিমানের জানালার শেড খোলা রাখার প্রধান কারণটি হলো নিরাপত্তা। বোয়িংয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিমান দুর্ঘটনা অত্যন্ত বিরল হলেও বেশি দুর্ঘটনা ঘটে উড্ডয়ন ও অবতরণের সময়। ক্রুজিং উচ্চতায় বিমান বাতাসে বেশি সময় কাটায়। সেই ধাপে মাত্র ১০ শতাংশ মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে, অবতরণের ধাপে মাত্র ১ শতাংশ সময় ব্যয় হলেও এ সময় ৩৭ শতাংশ মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে। এ কারণে বিমান সুরক্ষার উন্নতির বেশির ভাগ মনোযোগ এই দুটি ধাপের ওপর দেওয়া হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দুর্ঘটনা বেশি ঘটার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমটি হলো, কম প্রতিক্রিয়া সময়। উড্ডয়ন, অবতরণ বা অ্যাপ্রোচের সময় বিমান মাটির কাছাকাছি থাকে। যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, পাইলটদের প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্য সময় অনেক কম থাকে। দ্বিতীয় কারণ, এ সময় রানওয়েতে অন্যান্য বিমান, যানবাহন, দালানকোঠা, কখনো কখনো প্রাণীসহ বিভিন্ন বাধা থাকে। এ ছাড়া এ সময় পাইলটদের অনেক বেশি কাজ করতে হয়। ফলে কেবল অটো পাইলটের ওপর নির্ভর করা যায় না। আরও একটি কারণ হলো, বিমান সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ হাজার ফুটের মধ্যে ভ্রমণ করে। কারণ, এটি মেঘ ও ঝড়-ঝঞ্ঝার স্তর থেকে উঁচুতে থাকার জন্য উপযুক্ত। কিন্তু ওঠানামার সময় বিমানকে এই স্তর ভেদ করে যেতে হয়।
জরুরি অবস্থায় দৃষ্টিসীমা বজায় রাখা
সিরাস অ্যাভিয়েশন সার্ভিসের পাইলট রক স্যাডির মতে, জানালার শেড ওপরে তুলে রাখার উদ্দেশ্য হলো যাত্রী ও ক্রু উভয়ের জন্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা নিশ্চিত করা। যদি কোনো জরুরি অবস্থা তৈরি হয়, সে ক্ষেত্রে জানালার শেড খোলা থাকলে বেশ কিছু সুবিধা আছে। যেমন জানালা খোলা থাকলে ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট ও জরুরি সেবার মানুষেরা বিমান থেকে বের হওয়ার আগে বাইরে আগুন, ধ্বংসাবশেষ বা পানির মতো পরিস্থিতি চাক্ষুষ মূল্যায়ন করতে পারেন। পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হলে কখনো কখনো বিমানের ভেতরে থাকা বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার চেয়ে বেশি নিরাপদ। জানালার শেড বন্ধ থাকলে এই মূল্যায়ন প্রায় অসম্ভব। শুধু তাই নয়, মাটিতে থাকা সহায়তাকারীরা বাইরে থেকে ভেতরের পরিস্থিতি দেখতে পান এবং সবচেয়ে ভালোভাবে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
নেমে যাওয়ার আগে চোখের মানিয়ে নেওয়া
নিরাপত্তা ছাড়াও এর আরও একটি ব্যবহারিক কারণ রয়েছে। স্কাই ওয়েস্ট এয়ারলাইনসের ক্যাপ্টেন অ্যাডাম কোহেন জানান, অবতরণের আগে জানালার শেড খুলে দিলে বিমান থেকে নামার আগে যাত্রীদের চোখ বাইরের আলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। যদিও মানুষের চোখ অন্ধকারের তুলনায় আলোর সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেয়। তবুও এটি তাৎক্ষণিক হয় না। তবে, রাতের বেলা বা খুব সকালে উড্ডয়ন ও অবতরণ হলে ক্রুরা কেবিনের আলো কমিয়ে দেন, যাতে যাত্রীদের চোখ আগে থেকে অন্ধকারের সঙ্গে মানিয়ে নেয়।
ক্রুর নির্দেশই শেষ কথা
অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, মাঝ আকাশে জানালার শেড খোলা বা বন্ধ রাখার অধিকার কার। কারও মনে হয় এই অধিকার যে যাত্রী জানালার পাশে বসেছেন তাঁর। আবার অনেকে বলতে পারেন, এই দায়িত্ব পুরো সারির যাত্রীদের। আসলে এটি কারও ব্যক্তিগত অধিকার বা দায়িত্ব নয়। কেবিন ক্রু বা ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টদের নির্দেশই এখানে চূড়ান্ত। যেকোনো পরিস্থিতিতে ক্রু যখনই জানালার শেড খোলা বা বন্ধ করতে বলবেন, যাত্রীদের তা মেনে চলা অত্যাবশ্যক। কারণ, ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশন অনুযায়ী, ক্রু সদস্যের নির্দেশ মানতে ব্যর্থ হলে সেটি ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আইন লঙ্ঘনের শামিল হতে পারে। এ জন্য জরিমানা হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে।
সূত্র: ট্রাভেল+লিজার
ফিচার ডেস্ক
সুস্থ ও সুন্দর থাকতে আমরা কত কিছুই না করি! তবে শরীর ও মন ভালো রাখার জন্য অনেক সময় দৈনন্দিন জীবনে নেওয়া ছোট ছোট পদক্ষেপ অনেক ফলদায়ক হয়ে ওঠে। জেনে নিন শরীর ও মনের যত্নে কী কী কাজ করবেন।
মুখের মতো হাতেরও যত্ন নিন
আমরা কমবেশি সবাই হাতের চেয়ে মুখের যত্ন বেশি নিই। এখন থেকে নিয়মটি বদলে ফেলুন। প্রতিবার ধোয়ার পর হ্যান্ডক্রিম বা ময়শ্চারাইজার দিয়ে হাত ভালোভাবে ম্যাসাজ করুন। এতে হাতের খসখসে ভাব কমে যাবে ও নখের চারপাশের ত্বক নরম থাকবে। তবে এই ময়শ্চারাইজারে গ্লিসারিন বা সূর্যমুখী বীজের তেল রয়েছে কি না, দেখে কিনুন। কারণ এই উপাদানগুলো হাতের ত্বক অনেক বেশি ময়শ্চারাইজড রাখে বলে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে।
স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করুন
ভালো কাজে নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করলে মন ভালো থাকে। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করলে একদিকে যেমন মানুষ, পরিবেশ ও প্রাণীর জন্য কাজ করার সুযোগ পাওয়া যায়, তেমনি এ কাজগুলো আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং একাকিত্ব দূর করে। গবেষণায় দেখা গেছে, সব সময় অ্যাংজাইটিতে ভোগা মানুষেরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে মানসিকভাবে নির্ভার অনুভব করতে পেরেছেন।
ঘরের বাড়তি জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলুন
ড্রয়ারে জমে থাকা অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র, শেলফে অব্যবহৃত জুতার স্তূপ এবং আলমারি থেকে উপচে পড়া কাপড়চোপড় একেবারে সরিয়েই দেখুন। ঘর ও মস্তিষ্ক অনেকটাই হালকা লাগবে। আমাদের আশপাশে ব্যবহার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলা জিনিসপত্র জমে থাকলে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। এ ছাড়া এসব জিনিস দৈনন্দিন কাজেও ঝামেলা সৃষ্টি করে। এগুলো সরিয়ে ফেললে মানসিক স্বস্তি বোধ হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, বিশৃঙ্খল পরিবেশের সঙ্গে মানসিক চাপ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ কমে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে, যা স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।
প্রতিদিন সকালে গায়ে রোদ লাগান
‘স্লিপ হেলথ’ জার্নালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সকালের আলোর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের ঘুমের মান উন্নত হয়। রোজ সকালে উঠে বাড়ির সব জানালা খুলে পর্দা সরিয়ে দিন। ঘরে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে দিন। শরীরে রোদ লাগালে রাতে নিরবচ্ছিন্ন ঘুম হয়। ভালো ঘুম কেবল খিটখিটে ভাবই কমায় না, স্ট্রোকের ঝুঁকিও কমায়। রাতে ৬ ঘণ্টার কম ঘুম আপনাকে হৃদ্রোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকিতে ফেলতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনার ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের মতো সমস্যা থেকে থাকে।
চোখকে বিরতি দিন
বর্তমানে আমাদের দিনের বেশির ভাগ সময় স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কেটে যায়। এসব কারণে বাড়ছে চোখের ওপর চাপ। চোখের শুষ্কতা, মাথাব্যথা এবং ঝাপসা দৃষ্টির সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। এসব সমস্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব ২০-২০-২০ নিয়ম অনুসরণ করে। অর্থাৎ প্রতি ২০ মিনিটে, ২০ ফুট দূরে কিছু দেখার জন্য ২০ সেকেন্ডের বিরতি নিন। যাঁরা কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করেন, তাঁরা কিছুক্ষণের জন্য চোখের বিরতি দেওয়ার চেষ্টা করুন। আপনার কন্টাক্ট লেন্স খুলে কয়েক মিনিটের জন্য স্যালাইনের দ্রবণে রাখুন। এরপর যখন আবার লেন্স পরবেন, তখন আরামটা নিজেই টের পাবেন।
দুপুরের খাবারের বিরতিতে হাঁটুন
গবেষণায় দেখা গেছে, সারা দিনে অন্তত ১৫ মিনিটও যদি আপনি হাঁটেন, তাহলে শরীরের শক্তি বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, জ্ঞানীয় প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন ব্যক্তিসহ বয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যাঁরা মাঝারি গতিতে ট্রেডমিলে ১৫ মিনিট হেঁটেছেন, তাঁদের স্মৃতিশক্তি ও ভাষার উন্নতি কিছুটা হলেও ঘটেছে। এ ছাড়া প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট হাঁটলে শরীরে এন্ডোরফিন হরমোনের নিঃসরণ বাড়ে, ফলে কাজে উদ্যম আসে।
বিশেষ নিয়মে গোসল করুন
গোসলের শুরুতে উষ্ণ পানি, সাবান ও লুফা দিয়ে শরীর ঘষে নেওয়ার পর ২ মিনিট ধরে ঠান্ডা পানি দিয়ে গা ধুয়ে নিন। এতে শরীরে রক্ত সঞ্চালন এবং এন্ডোরফিন হরমোনের নিঃসরণ বাড়বে। এতে মানসিক অবসাদ থেকে থাকলে তা কেটে যাবে নিমেষেই।
নিজের হাতে কিছু তৈরি করুন
গবেষণায় দেখা গেছে, নিজের হাতে তৈরি করা যেকোনো ধরনের শিল্পই মানসিক উদ্বেগ কমাতে সহায়তা করে। ছবি আঁকা, মাটি বা কাঠ দিয়ে কিছু তৈরি করা, আসবাবপত্র তৈরি বা রং করা, বাগান করা ইত্যাদি যেকোনো কিছুই উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, সৃজনশীল কিছু তৈরি করার প্রক্রিয়া স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল নিঃসরণ কমাতে সহায়তা করে প্রশান্তির অনুভূতি জাগায়। এ ছাড়া, এসব কাজ তৃপ্তিদায়কও বটে। এসব কাজ করলে অনেক সময় মানুষের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।
সূত্র: গুড হাউস কিপিং
