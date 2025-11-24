Ajker Patrika
জেনে নিন

ফ্রিজে শীতের ফল ও সবজি সংরক্ষণের উপায়

ফিচার ডেস্ক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ করতে পারলে শীতের ফল ও সবজি ৮ থেকে ১০ দিন ফ্রিজে তাজা থাকবে। জেনে নিন উপায়।

গাজর

ধুয়ে বোঁটার অংশ কেটে ফেলে জিপ লক ব্যাগে টিস্যু পেপার বিছিয়ে তারপর গাজর রাখুন। এভাবে রাখলে ফ্রিজে ১০ থেকে ১৫ দিন গাজর ভালো থাকবে।

ফুলকপি

ডাঁটা ও পাতা কেটে ফেলে দিন। এবার ফুলগুলো পেপার টাওয়েলে মুড়ে জিপ লক ব্যাগে করে ফ্রিজে রাখুন। এক সপ্তাহ ভালো থাকবে।

পেঁয়াজপাতা

পেঁয়াজপাতার গোড়ার অংশ ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন। একটি পাত্রে অল্প পানি নিয়ে তাতে গোড়ার অংশ ভিজিয়ে ফ্রিজে রাখুন। এক সপ্তাহ নিশ্চিন্ত। তবে চেষ্টা করুন যত দ্রুত সম্ভব রান্না করে ফেলার।

কমলালেবু

জিপ লক ব্যাগে কমলালেবু ফ্রিজে রাখুন। অনেক দিন ভালো থাকবে।

সূত্র: ওয়াশিংটন পোস্ট ও অন্যান্য

বিষয়:

ছাপা সংস্করণসবজিজীবনধারাশীতলাইফস্টাইলজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...