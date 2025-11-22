Ajker Patrika
আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেমের মিসড কল পাত্তা দেবেন না, জ্ঞান না দিয়ে সহজভাবে বলুন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২২ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ২৭
আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেমের মিসড কল পাত্তা দেবেন না, জ্ঞান না দিয়ে সহজভাবে বলুন

মেষ

আজ আপনার ভেতরের ‘নেতা’ সত্তাটি প্রবলভাবে জেগে উঠবে। সকালে দুধ-চা না কফি খাবেন, সেই সিদ্ধান্ত নিতেই পরিবারকে এক ঘণ্টার কঠিন বিতর্কে জড়াতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সাহস দেখিয়ে বসের ক্রেডিট কার্ডের স্টেটমেন্ট দেখতে চাইবেন না, যদিও আপনার প্রবল ইচ্ছা হবে। বিকেলে পুরোনো প্রেমিকের (বা প্রেমিকার) একটি মিসড কল আসতে পারে। পাত্তা দেবেন না। কারণ, আজ আপনার শুভ রং—অদৃশ্য (ইনভিজিবল)!

বৃষ

আপনার খ্যাতি আজ চারদিকে ছড়াবে, তবে তার কারণ হবে খুবই তুচ্ছ। হয়তো বাথরুমের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছেন, আর সেই খবরই অফিসে রটে গেছে! সন্ধ্যায় প্রিয় মিষ্টির দোকান থেকে লোভনীয় ঘ্রাণ আসবে, যার ফলে ডায়েট ভুলে সব কিনে ফেলবেন। আর্থিক উন্নতি ঘটবে, তবে সেই টাকা দিয়ে কী কিনবেন, তা স্থির করতে করতে টাকাটাই খরচ হয়ে যাবে।

মিথুন

আপনার আজকের মনটি দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগ বলছে, ‘আজই চাকরি ছেড়ে হিমালয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাই!’ আর অন্যটি বলছে, ‘আগে দেখে নিই উইকেন্ডে কোন নতুন সিরিজ আসছে!’ এই দোটানার ফলস্বরূপ আপনি কাউকে একটা গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ লিখে ‘সেন্ড’ না করে রেখে দেবেন। সতর্ক থাকুন: আজ রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে প্রিয়জনের নাম ধরে হাঁক দেওয়া একটি কাকের ডাক শুনতে পেতে পারেন।

কর্কট

আজকের দিনটি আপনার জন্য বেশ আবেগপ্রবণ। ফ্রিজে রাখা মিষ্টি দই শেষ হয়ে যাওয়ায় এমন কান্নাকাটি করতে পারেন, যেন জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি ঘটে গেছে। পরিবারের পুরোনো কোনো ছবি বা ভিডিও দেখলে নস্টালজিয়ায় ভুগতে পারেন, তবে সেই সুযোগে শ্বশুরবাড়ির কেউ টাকা ধার চাইতে পারে—সাবধান! রাতের খাবার রান্না করতে গিয়ে পেঁয়াজ কাটার সময় চোখ দিয়ে পানি পড়লে, সেটা পেঁয়াজের জন্য নয়, আপনার গভীর চিন্তা থেকে আসছে—এই গুজব রটাতে পারেন।

সিংহ

আজ যেখানেই যাবেন, সেখানেই মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে চাইবেন। যদি কেউ ভুলবশত আপনার প্রশংসা না করে অন্য কারও করে, তবে সারা দিন মুখ ফুলিয়ে থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে বসকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে আসলে আপনি বস আর উনি আপনার সহকর্মী। পার্টনারকে বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হবেন যে আপনার সেলফি তোলাটা আসলে একধরনের শিল্প।

কন্যা

আপনার পারফেকশনিজম আজ চরম পর্যায়ে পৌঁছাবে। সকালে উঠে দেখবেন বালিশের কভারটি এক মিলিমিটার সরে আছে—তাতেই সারা দিনের মেজাজ বিগড়ে যেতে পারে। অফিসে ডেস্ক এত পরিষ্কার রাখবেন যে কেউ ভুল করে সেটিকে জাদুঘরের শোকেস মনে করতে পারে। সন্ধ্যার আগে ফেসবুকের পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া লেগে যাবে। কারণ, সে একটি ছবিতে ভুল ট্যাগ ব্যবহার করেছে।

তুলা

আজ কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। কারণ, উভয় দিকেই যুক্তি খুঁজে পাবেন। উদাহরণস্বরূপ: পাড়ার দোকানে শিঙাড়া না ডালপুরি খাবেন, এই নিয়ে আধা ঘণ্টা তর্ক করার পর শেষমেশ চটপটি খাবেন। অংশীদারি ব্যবসায় পার্টনারের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিকঠাক থাকবে, যদি না তিনি আপনার প্রিয় কফি মগে চা পান করেন। আজ আপনার জন্য শুভ উপদেশ হলো, নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করুন, কিন্তু খেতে বসলে সেটা ভুলে যান।

বৃশ্চিক

আজ আপনার মধ্যে এক রহস্যময়তা কাজ করবে। সাধারণ একটা চিপসের প্যাকেটও এমনভাবে খুলবেন, যেন তার ভেতরে কোনো গোপন পৃথিবীর মানচিত্র লুকিয়ে আছে। কেউ আপনাকে কোনো প্রশ্ন করলে সরাসরি উত্তর না দিয়ে রহস্যময় হাসি হাসতে পারেন। রাতে ঘুম ভেঙে যেতে পারে একটি গোপন ভয় থেকে—আপনি কি সত্যি সত্যিই ফ্রিজের সব আইসক্রিম একা খেয়ে ফেলেছেন?

ধনু

আজ মন ভ্রমণে যেতে চাইবে। কিন্তু পকেটের অবস্থা দেখে হয়তো রান্নাঘরের পাশের ঘরের দিকেই যেতে হবে। উচ্চশিক্ষার জন্য যাঁরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁরা বই হাতে নিয়ে কল্পনা করতে পারেন যে আপনি আসলে একটি আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার পাইলট। আপনার কথার মধ্যে আজ এত বেশি ফিলোসফি থাকবে যে সাধারণ মানুষ কথা শুনে মাথা চুলকাতে পারে। অযথা জ্ঞান না দিয়ে সহজভাবে কথা বলুন!

মকর

কাজ, কাজ, আর কাজ—এই তিন মন্ত্রে আপনি দিন শুরু করবেন। তবে কাজ শেষ হতে হতে দেখবেন, পাশের বাড়ির বিড়াল ল্যাপটপে দিব্যি ঘুমিয়ে আছে। আপনি তাকে সরাতে পারবেন না। কারণ, আপনি নিয়মানুবর্তী, আর বিড়ালটি নিয়ম করে বিশ্রাম নিচ্ছে। আর্থিক যোগ দারুণ, কিন্তু সেই টাকা আপনি খরচ না করে শুধু জমিয়ে রাখবেন, যেন একদিন সেই টাকায় গোটা একটি মহাদেশ কিনে ফেলবেন!

কুম্ভ

আজ মানবজাতির কোনো এক বিশাল সমস্যার সমাধান নিয়ে চিন্তা করবেন, যেমন কেন পিৎজার দাম সব সময় বাড়তে থাকে? বন্ধুমহলে আপনার নতুন আইডিয়া নিয়ে হাসাহাসি হতে পারে, তবে পাত্তা দেবেন না। কারণ, আপনি জানেন, আপনি অন্য গ্রহের মানুষ। প্রেমের ক্ষেত্রে, পার্টনারকে ইমপ্রেস করতে এমন কিছু বলবেন, যা গুগল করেও বোঝা যাবে না।

মীন

আজ কল্পনার জগতে ডুবে থাকবেন। অফিসে বসেও মনে হবে সমুদ্রের ধারে বসে আছেন এবং ডাব খাচ্ছেন। এই ঘোর কাটবে তখনই, যখন বস এসে আপনার দিকে বিশাল কাজের ফিরিস্তি ধরিয়ে দেবেন। অতিরিক্ত সহানুভূতি আজ আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। রাস্তার কুকুরছানাটিকে বাড়িতে নিয়ে আসার আগে একবার নিজের ছোট ফ্ল্যাটটির কথা ভাবুন। স্বপ্নে আজ একটি মাছকে উড়তে দেখতে পারেন।

সব রাশির জাতক/জাতিকার জন্য আজকের বার্তা হলো: আপনার ভাগ্যরেখা বলছে, হাসতে থাকুন! আজকের দিনটি একটু এলোমেলো হলেও আপনার ইতিবাচক মনোভাবই সব সমস্যার সেরা সমাধান। যখনই মনে হবে খুব টেনশন হচ্ছে, তখনই জোরে জোরে নিজের পছন্দের একটি হিন্দি গানের লিরিক্স ভুল করে গাইতে থাকুন। এতে গ্রহরা শান্ত থাকবে।

বিষয়:

জীবনধারারাশিফলজেনে নিন
ফিচার ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য একটি সাধারণ বলপয়েন্ট কলম সবচেয়ে বেশি অপরিহার্য জিনিস। ছবিঃ পেক্সেলস
আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য একটি সাধারণ বলপয়েন্ট কলম সবচেয়ে বেশি অপরিহার্য জিনিস। ছবিঃ পেক্সেলস

বিমানযাত্রায় কি কি নেবো আর নেব না এই বিষয়ে আমরা সবসময়ই সচেতন থাকি। এমনকি ইন্টারনেট ঘেটে ঘেটেও তালিকা তৈরি করি অনেক সময়। জামা কাপড়, মেক আপ, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, নেকপিল এমনকি পানির বোতল। সবই থাকে সেই তালিকায়। কিন্তু কখনো কেউ আপনাকে বলেছে যে আন্তর্জাতিক বিমান যাত্রার সময় একটি কলম সঙ্গে রাখুন। এইবার বলছি, রাখুন। এমনি ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা বলেন, আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য একটি সাধারণ বলপয়েন্ট কলম হল সবচেয়ে বেশি উপেক্ষা করা অপরিহার্য জিনিস। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন রাখবেন। কারণ অনেক বিমানবন্দরে এখনও কাগজপত্রের মাধ্যমে ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস ফর্ম পূরণ করতে হয়। আর সেক্ষেত্রে আপনি বিমানবন্দরে কলমের সহজলভ্যতার উপর ভরসা করে চলে যাবেন, এমন তো হয় না।

কেন কলম রাখবেন

এরই সহজ সমাধান একটি সস্তা, প্লাস্টিকের, নীল বা কালো কালির কলম। যা আপনাকে দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচাতে পারে এমনকি ইমিগ্রেশনের বাইরেও অপ্রত্যাশিত ভ্রমণের পরিস্থিতিতে সাহায্য করতে পারে। কারণ এই সহজ লেখালেখির সরঞ্জামটি একটি অপরিহার্য জিনিস। যেকোনো সময়ই এর দরকার হতে পারে। ট্যুর অপারেটর অ্যাল্টেজা ট্রাভেলের ট্রাভেল অ্যাডভাইজার জর্জিয়া ফোকস সম্প্রতি তানজানিয়া সফরের সময় কলম নিয়ে একটি অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। ফোকস বলেন, "আমি রাতের ফ্লাইটের পর দার এস সালামে নামলাম, ইমিগ্রেশন হল লোকে ঠাসা এবং কোলাহলপূর্ণ।

অনেক দেশে এখনও যাত্রীদের প্রবেশের আগে কাগজের কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশন ফর্ম পূরণ করতে হয়। ছবিঃ পেক্সেলস
অনেক দেশে এখনও যাত্রীদের প্রবেশের আগে কাগজের কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশন ফর্ম পূরণ করতে হয়। ছবিঃ পেক্সেলস

আমরা সবাই প্লেন থেকে নেমে সারিবদ্ধ হচ্ছিলাম। কিন্তু আমি কাউন্টারে পৌঁছানোর আগেই সব কলম শেষ হয়ে গেছে।" ফোকস জানান, এর পরে তাঁকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে একটি কলমের জন্য। ভাবুন, ভ্রমণের পথে প্রথমেই এমন বাধার সম্মুখীন হলে আপনার কেমন লাগতে পারে। কিংবা ভ্রমণ শেষে রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে ফেরার পথে যদি এমন সময় সাপেক্ষ একটি কাজের পেছনে সময় ব্যয় করতে হয়। সেক্ষেত্রে আপনার মেজাজের পারদ কোথায় উঠতে পারে। অনেক দেশে এখনও কাগজের কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশন ফর্ম রয়েছে যা যাত্রীদের প্রবেশের আগে পূরণ করতে হয়। বিশেষ করে বড় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোতে একটি কলম খুঁজে ফেরা খুব একটা সুখকর কাজ নয়। কারণ সেখানে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষ যাতায়াত করে।

কালো বা নীল রঙের কলম ব্যবহার করা নিরাপদ। ছবিঃ পেক্সেলস
কালো বা নীল রঙের কলম ব্যবহার করা নিরাপদ। ছবিঃ পেক্সেলস

কি ধরণের কলম নেবেন

কী ধরনের কলম আনতে হবে, সে বিষয়েও ফোকস জানান। তিনি নিজেই সবসময় সাধারণ, অধাতব কলম বেছে নেন। জমকালো ধাতব কলম বা ফাউন্টেন পেন কখনও কখনও বিমানবন্দর নিরাপত্তায় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও, উজ্জ্বল, চোখ ধাঁধানো রঙের পরিবর্তে আপনার মৌলিক কালির রং বেছে নেওয়া উচিত। ফোকস বলেন, "আমি সস্তা প্লাস্টিকের, শুধুমাত্র নীল বা কালো ব্যবহার করি। যদি কালি সন্দেহজনক মনে হলে আপনার পুরো ফর্মটি আবার লেখার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।"

তবে, ইমিগ্রেশনের কাগজপত্র ছাড়াও আপনার ভ্রমণের সময় কলম অনেক পরিস্থিতিতে কাজে আসতে পারে। জনসংযোগ সংস্থা রোম জেনারেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক এরিন কেরি তার ফোন বন্ধ হয়ে গেলে তিনি সবসময় ব্যাকআপ হিসেবে একটি কলম নিয়ে আসেন। কেরি বলেন, "যদি আপনার ফোন বন্ধ হয়ে যায় এবং আপনার কোন ঠিকানা বা ফোন নম্বর লিখে রাখার দরকার হয় সেক্ষেত্রে কলমও কাজে দেবে। অথবা আপনার এমন কারও সাথে দেখা হতে পারে যার সঙ্গে আপনি আবার যোগাযোগ করতে চান। তাদের ইমেল ঠিকানা আপনার নিতে হতে পারে।" লাগেজ হারিয়ে গেলে তার জন্য একটি ফর্ম পূরণ করতে চাইলে সেক্ষেত্রেও কলমের প্রয়োজন।

ভ্রমণে অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে। আপনার পাশে একটি কলম থাকলে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যার সমাধানে আপনি নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারেন।

সূত্রঃ ট্রাভেল+লিজার

ঠোঁট গোলাপি করার কৌশল মিথ না সত্যি?

ফিচার ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

অনেকের কাছে গোলাপি ঠোঁট প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা সুস্বাস্থ্যের চিহ্ন। কিন্তু ফ্যাশন ট্রেন্ড সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। যেমন, এক দশক আগেও যে ধরনের ঠোঁটে জনপ্রিয় ছিল, এখন তা ভিন্ন। এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে গোলাপি ঠোঁট স্বাস্থ্যকর। অনেকেই মনে করেন এই রঙের ঠোঁট অন্য যেকোনো রঙের ঠোঁটের চেয়ে বেশি স্বাস্থ্যকর। কিন্তু মজার বিষয় হল এর কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। ব্যতিক্রম শুধু তখনই ঘটে, যখন স্বাভাবিকভাবে গোলাপি ঠোঁটের রঙ হঠাৎ পাল্টে যায়। স্বাস্থ্যকর ঠোঁটের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ফাটা বা ঘা মুক্ত, আর্দ্র বা হাইড্রেটেড ও মসৃণ।

ঠোঁট কেন কালো হয়?

ত্বকের রঙের মতোই, ঠোঁটের রংও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। যাদের ত্বক তুলনামূলকভাবে গাঢ়, তাদের ঠোঁটও সাধারণত গাঢ় হয়। এটি স্বাভাবিক। মূলত ত্বকে মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থের আধিক্যের কারণে ঘটে। মেলানিনের আধিক্যের ফলে হাইপারপিগমেন্টেশন হয়েও ঠোঁট কালো হতে পারে। হাইপারপিগমেন্টেশন হলো যখন ত্বকের কিছু অংশ পার্শ্ববর্তী এলাকার চেয়ে গাঢ় হয়ে যায়। প্রাকৃতিকভাবে যাদের ঠোঁট গাঢ়, তারা ঘরোয়া উপায়ে সাময়িকভাবে ঠোঁটকে আরও গোলাপি দেখাতে পারেন। তবে হাইপারপিগমেন্টেশনের শিকার ব্যক্তিরা ত্বকের চিকিৎসার মাধ্যমে বেশি উপকার পেতে পারেন। ঠোঁটে এর প্রধান কারণগুলো হলো ধূমপানের কারণে ঠোঁটে এবং শরীরের অন্যান্য অংশে (যেমন হাত) দাগ পড়তে পারে। নিকোটিন ত্বকে রক্ত প্রবাহ কমিয়ে দেয়, যা ঠোঁটের রঙ কমিয়ে দিতে পারে এবং ত্বকের বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করে।

অতিরিক্ত সূর্যের আলোয় দীর্ঘক্ষণ থাকলে হাইপারপিগমেন্টেশন হতে পারে। ম্যালেরিয়া রোধী ওষুধ এবং অ্যান্টিবায়োটিক যেমন মিনোসাইক্লিন এর প্রভাবে ঠোঁট কালো হতে পারে।

অনেক সময় চিকিৎসাজনিত সমস্যা যেমন অ্যাডিসন'স ডিজিজ এর কারণে ঠোঁট কালো হয়।

গর্ভাবস্থায় অনেকের ঠোঁট কালো হয়।

প্রাকৃতিকভাবে ঠোঁট গোলাপি করার উপায়

নিম্নলিখিত ঘরোয়া পদ্ধতিগুলো ঠোঁটকে আর্দ্র ও মসৃণ রাখতে সাহায্য করতে পারে এবং সাময়িকভাবে ঠোঁটে রক্ত প্রবাহ বাড়িয়ে গোলাপি আভা আনতে পারে:

লিপ স্ক্রাব নিয়মিত হালকা এক্সফোলিয়েশন বা মরা চামড়া অপসারণ করলে ঠোঁটের শুষ্ক ও রুক্ষ ভাব দূর হয়। এটি রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, ফলে ঠোঁট সাময়িকভাবে গোলাপি দেখায়।

ঘরে স্ক্রাব তৈরির পদ্ধতিঃ চিনি বা লবণকে মিষ্টি কাঠবাদাম বা নারকেল তেলের মতো তেলের সঙ্গে মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করুন।

ব্যবহারের নিয়মঃ

আলতোভাবে শুকনো ঠোঁটে ম্যাসাজ করুন।

ধুয়ে ফেলে আলতো করে মুছে নিন।

এরপর অবশ্যই একটি লিপ বাম লাগান।

সতর্কতাঃ ঠোঁটের ত্বক সংবেদনশীল, তাই জোরে ঘষবেন না। সপ্তাহে একবার বা দুবারের বেশি স্ক্রাব ব্যবহার করবেন না। মুখ বা শরীরের জন্য তৈরি স্ক্রাব ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ সেগুলো ঠোঁটের জন্য বেশি কঠিন হতে পারে।

ঠোঁটের ম্যাসাজ

ম্যাসাজ ঠোঁটে রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে সাহায্য করে, যা ঠোঁটকে আরও গোলাপি দেখাতে পারে। প্রতিদিন একবার নারকেল তেলের মতো খাদ্য উপযোগী তেল দিয়ে ঠোঁটে আলতো করে ম্যাসাজ করুন। এরপর ধুয়ে ফেলুন। অথবা রাতে ঘুমের আগে তেলটি ঠোঁটে রেখে দিন, এটি আর্দ্রতারও কাজ করবে।

হলুদ ও নারকেল তেলের মাস্ক

কেউ কেউ হলুদযুক্ত লিপ মাস্ক ব্যবহার করে ঠোঁটের স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত হয়েছে বলে দাবি করেন। হলুদে হাইপারপিগমেন্টেশন কমানোর গুণ থাকতে পারে। এই মাস্ক তৈরির জন্য হলুদ গুঁড়োর সঙ্গে নারকেল তেল মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ঠোঁটে মেখে ১৫ মিনিট রেখে দিন। তারপর ধুয়ে শুকনো করে নিন। তবে হলুদ ঠোঁটের চারপাশের ত্বকে সাময়িকভাবে হলুদ দাগ ফেলতে পারে।

পিপারমিন্ট তেলযুক্ত লিপ বাম

কিছু প্রসাধনী সংস্থা প্রাকৃতিকভাবে গোলাপি আভা আনার জন্য লিপ বামে পিপারমিন্ট তেল ব্যবহার করে। এই তেলে থাকা মেন্থল রক্তনালিকে প্রসারিত করতে পারে, যার ফলে ঠোঁটে সাময়িকভাবে একটি হালকা লালচে বা গোলাপি আভা আসে। আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ ডার্মাটোলজি ফাটা ঠোঁটে মেন্থল বা পিপারমিন্ট এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেয়। কারণ এটি জ্বালা সৃষ্টি করতে পারে।

শুষ্কতা বা বিবর্ণতা প্রতিরোধের টিপস

ঠোঁটকে সাময়িকভাবে গোলাপি দেখানোর পাশাপাশি, শুষ্কতা, জ্বালা এবং হাইপারপিগমেন্টেশনের ঝুঁকি কমাতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া উচিত:

প্রতিদিন ঠোঁট এবং ত্বকে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা হাইপারপিগমেন্টেশন এবং রোদে পোড়া রোধ করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলোর মধ্যে একটি। বাইরে গেলে এসপিএফ ৩০ বা তার বেশি এবং টাইটানিয়াম অক্সাইড বা জিঙ্ক অক্সাইডযুক্ত লিপ বাম ব্যবহার করুন। প্রতি ২ ঘণ্টা পর পর তা পুনরায় লাগান।

ধূমপান ছেড়ে দেওয়া ঠোঁটের কালো হওয়া এবং ত্বকের বার্ধক্য কমাতে সাহায্য করে। ঠোঁট আর্দ্র রাখার জন্য পর্যাপ্ত পানি পান করুন।

শিয়া বাটার বা পেট্রোলিয়ামের মতো উপাদানযুক্ত লিপ বাম ব্যবহার করুন।

ঠোঁট চাটা, কামড়ানো বা ঠোঁটের চামড়া তোলা এড়িয়ে চলুন। এই অভ্যাসগুলো এড়াতে লিপ বাম ব্যবহারের অভ্যাস করুন।

সূত্রঃ মেডিকেল নিউজ টুডে

শীতকালে ব্যায়ামের মোটিভেশন ধরে রাখার ৯ উপায়

ফিচার ডেস্ক
শীতকালে ব্যায়ামের মোটিভেশন ধরে রাখার ৯ উপায়

নিয়মিত যারা ব্যায়াম করেন অনেকের জন্য শীতকাল যেন আতঙ্কের মতো। শীত এলেই ব্যায়ামের জন্য বাইরে যাওয়া বা জিমে যাওয়াতে আলসেমি লাগে। তাই উচিত ব্যায়ামের ধরন বদলানো, ঘুম-খাবার ঠিক রাখা বা একটু বেশি হাঁটা। এসব ছোট পরিবর্তন আপনাকে ব্যায়ামের দিকে আগ্রহ বাড়াবে। যুক্তরাজ্যের ডেভিড লয়েড ক্লাবসের গ্রুপ পার্সোনাল ট্রেইনিং ম্যানেজার স্টুয়ার্ট ক্যাশমোর শীতকালীন ফিটনেস নিয়ে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। যেগুলো আপনার ব্যায়ামের মোটিভেশন বাড়াতে কাজে দিতে পারে।

বাইরে ব্যায়াম করলে আগে ঘরে সামান্য ওয়ার্ম-আপ করুন

শীতের দিনে হঠাৎ বাইরে দৌড়াতে বের হওয়া অনেকের শরীর মানিয়ে নিতে পারে না। ঠাণ্ডায় পেশিগুলো শক্ত হয়ে থাকে, তাই সরাসরি দৌড়ালে ব্যথা বা চোট লাগার ভয় থাকে। এজন্য বাইরে যাওয়ার আগে ঘরে কিছুক্ষণ নড়াচড়া করে শরীর গরম করে নেওয়াই ভালো। ১০–১৫ মিনিট হাঁটা, জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়ানো বা হালকা স্ট্রেচ করলে রক্ত চলাচল বাড়ে আর শরীর ধীরে ধীরে গরম হয়। এতে ঠাণ্ডা বাতাসে বের হলে শ্বাস নিতে আর নড়াচড়া করতে আরাম লাগে।

ঠাণ্ডায় তৃষ্ণা না পেলেও পানি পান করুন

শীতে তৃষ্ণা কম লাগে বলে অনেকে পানি কম খায়। কিন্তু ঠাণ্ডা ও শুষ্ক বাতাসে শ্বাস নেওয়ার সময় শরীর থেকে বেশি পানি বের হয়ে যায়। পর্যাপ্ত পানি শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখে এবং বাইরে ব্যায়াম করতেও সাহায্য করে।

নতুন ব্যায়াম চেষ্টা করুন

শীতে অনেকে মোটিভেশন হারিয়ে ফেলে। তাই উচিত ব্যায়ামের রুটিনে নতুনত্ব আনা। এতে ভালো লাগা কাজ করে। যোগা, পিলেটিস বা মেডিটেশনের মতো ক্লাস শীতে দারুণ উপকারী। এগুলো ঘুমের জন্য ভালো, শরীর-মন প্রশান্ত রাখে এবং শক্তি ধরে রাখতে সাহায্য করে।

একজন সঙ্গী খুঁজে নিন বা গ্রুপ ক্লাসে যোগ দিন

শীতে অনেকে একা বাইরে ব্যায়াম করতে অস্বস্তি বোধ করেন। একজন সঙ্গী থাকলে রুটিন ঠিক রাখা সহজ হয়। সঙ্গী বা ক্লাস আপনাকে দায়িত্ববান রাখবে, মোটিভেট করবে এবং ব্যায়ামে আগ্রহও বাড়াবে।

ব্যায়ামের সময় বদলে দেখুন

অনেকে সকালে খুব ভোরে বা রাতে দেরিতে ব্যায়াম করেন। শীতে এই সময়গুলো বেশি ঠাণ্ডা ও অন্ধকার থাকে বলে অনেকে নিরুৎসাহিত হন। সম্ভব হলে দুপুরের দিকে ব্যায়াম করার চেষ্টা করুন। ক্যাশমোরের মতে, বিকেল ৩টার আগে ব্যায়াম করলে রাতে ঘুম ভালো হয়।

ভিটামিন ডি ধরে রাখুন

শীতে সূর্যের আলো কম পাওয়ায় ভিটামিন ডি কমে যায়। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নিয়মিত সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার পাশাপাশি মাঝারি মাত্রার ব্যায়াম করতে পারেন। যেমন হালকা ওয়েট ট্রেনিং, সাঁতার, সাইক্লিং শরীরের ভিটামিন ডি ধরে রাখতে সাহায্য করে।

প্রতিদিনের হাঁটার চেষ্টা করুন

অনেকের ক্ষেত্রে এত নিয়ম মেনে শীতকালে ব্যায়াম করা হয়ে উঠে না। তারা হাঁটার দিকে নজর দিন। অফিসে যাওয়ার পথে প্রয়োজনে হেঁটে যান। অথবা দিনের যেকোনো সময় সময় ধরে বাইরে হাঁটেত বের হন। এটিও আপনার জন্য বেশ উপকার।

বিশ্রাম নিন

অনেকে আবার শীতে অতিরিক্ত ব্যায়াম করে ফেলে। একটানা ব্যায়াম করাও ঠিক নয়। বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। ঠাণ্ডায় পেশি শক্ত হয়ে যায়, চোট লাগার ঝুঁকি বাড়ে। তাই সঠিক ওয়ার্ম-আপ, কুল-ডাউন এবং মাঝে বিশ্রাম নেওয়া জরুরি।

ঘুমকে অগ্রাধিকার দিন

শীত মানেই অনেকের জন্য উৎসবের মৌসুম। এতে ঘুমের রুটিন নষ্ট হয়। ঘুম কম হলে শরীরের শক্তি কমে, ব্যায়ামের ইচ্ছাও কমে যায়। তাই সবকিছুর মধ্যে ঘুমের দিকে নজর দিন। ঘুম ভালো না হলে শুধু ব্যায়ামের ইচ্ছাই কমে না, এর সঙ্গে শরীরও খারাপ করবে।

শীতকাল মানেই ব্যায়ামের জন্য চ্যালেঞ্জ। কিন্তু কিছু পরিবর্তন আপনার মোটিভেশন ধরে রাখতে সাহায্য করে। শীতকালে ব্যায়াম শুধু শরীরকে সুস্থ রাখে না, মানসিক চাপ কমাতে, শক্তি ধরে রাখতে এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সহায়তা করে।

সূত্র: ডেইলি মেইল

বিশ্বজুড়ে এক কাপ কফির দাম কোথায় কত

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
দেশ ভেদে এক কাপ কফির দাম ও স্বাদ ভিন্ন হয়ে থাকে। ছবি: ফ্রিপিক
দেশ ভেদে এক কাপ কফির দাম ও স্বাদ ভিন্ন হয়ে থাকে। ছবি: ফ্রিপিক

কফিপ্রেমীরা আছে বিপদে। ছোটখাটো নয়, বিপদের মাত্রা বেশ বড়ই। এমনিতে কফিপ্রেমীরা পৃথিবীর সব দেশে একই রকম দামে কফি পান করতে পারে না। দেশ ভেদে কফির দাম ভিন্ন হয়ে থাকে। হ্যাঁ, স্বাদও দেশ ভেদে ভিন্ন। বিশেষ করে গত কয়েক বছর কফি বিনের দাম আকাশছোঁয়া হওয়ায়, পছন্দের ক্যাফেইনের খরচও বেড়েছে বহুগুণ। কফি অ্যারাবিকা বিনের দাম নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। এখানেই বিপদ বেড়েছে কফিপ্রেমীদের। কারণ বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, এই দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে কয়েক বছর লাগতে পারে।

অনলাইন ডেটাবেইস ‘নাম্বিও’-এর তথ্য ব্যবহার করে নিচে নির্বাচিত ৩৫টি দেশে এক কাপ কফির গড় মূল্য দেওয়া হলো। এ তথ্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাজধানী বা প্রধান শহরের স্বাভাবিক খরচের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। তথ্যগুলো ইউএস ডলারে হলেও জানুন বাংলাদেশি টাকায় এর মূল্য কত হতে পারে।

বিশ্ব বাজারে বেড়েছে কফি বিনের দাম। ফলে বেড়েছে প্রতি কাপ কফির দামও। ছবি: ফ্রিপিক
বিশ্ব বাজারে বেড়েছে কফি বিনের দাম। ফলে বেড়েছে প্রতি কাপ কফির দামও। ছবি: ফ্রিপিক

সস্তা কফির ঠিকানা

এই বিভাগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কফি উৎপাদনকারী দেশ বা যেসব দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম, সেই দেশগুলো অন্তর্ভুক্ত। এই দেশগুলোতে এক কাপ কফির দাম ২ মার্কিন ডলারের নিচে। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম কফি উৎপাদনকারী দেশ ইথিওপিয়া। এই দেশে এক কাপ কাপাচিনোর দাম ১.০৯ মার্কিন ডলার বা প্রায় ১৩৪ টাকা। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কফি উৎপাদনকারী দেশ ভিয়েতনাম। সেখানে এক কাপ কাপাচিনোর দাম ১.৭৬ মার্কিন ডলার বা প্রায় ২১৬ টাকা। চরম আবহাওয়া ও চাষিদের ডুরিয়ান ফলের চাষে স্থানান্তরের কারণে এখানে একটু দাম বেড়েছে। তবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এই দাম এখনো সস্তা। ঐতিহ্যগতভাবে ইতালিতে কফি বেশ সাশ্রয়ী। রোমে একটি কাপাচিনোর গড় মূল্য ১.৮৫ মার্কিন ডলার বা ২২৭ টাকা। এক কাপ এক্সপ্রেসো শট সাধারণত ১ ইউরো বা ১.১৭ মার্কিন ডলার। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কফি উৎপাদনকারী দেশ কলম্বিয়া। সেখানে কফির দাম ১.৮৮ মার্কিন ডলার বা ২৩১ টাকা। উৎপাদনকারী মর্যাদা এবং তুলনামূলকভাবে কম জীবনযাত্রার ব্যয়ের কারণে দেশটিতে কফির দাম কম।

মধ্যম পরিসরের কফির মূল্য

এই পরিসরে এমন দেশগুলো রয়েছে, যারা বৃহৎ কফি উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে খ্যাত। এই তালিকায় সেসব দেশও আছে, কফি শপের বাজারে যাদের প্রতিযোগিতা তীব্র অথবা যারা আমদানি করলেও স্থানীয় চাহিদা তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী রাখতে পেরেছে।

পৃথিবীর জনপ্রিয়তম পানীয় কফির দাম বাড়ায় বিপদে আছেন কফিপ্রেমীরা। ছবি: ফ্রিপিক
পৃথিবীর জনপ্রিয়তম পানীয় কফির দাম বাড়ায় বিপদে আছেন কফিপ্রেমীরা। ছবি: ফ্রিপিক

বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম কফি উৎপাদনকারী দেশ ইন্দোনেশিয়া। সেখানে স্থানীয় বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে ক্যাফেগুলো দাম বাড়াতে দ্বিধা করছে। দেশটিতে এক কাপ কফির দাম ২.০৯ মার্কিন ডলার বা প্রায় ২৫৬ টাকা। বিশ্বের ৩৯ শতাংশ কফি উৎপাদনকারী দেশ ব্রাজিল। সেখানে এক কাপ কফির দাম ২.১১ মার্কিন ডলার বা ২৫৯ টাকা। দেশটির ঘরোয়া বাজারে কফির দাম তুলনামূলক কম।

এই তালিকায় এশিয়ার ভারত, চীন, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, জাপান, তুরস্কের আনাতোলিয়ার কফির দামও জায়গা করে নিয়েছে। যেমন ভারতে এক কাপ কফির দাম বাংলাদেশি প্রায় ৩১৯ টাকা। চীন, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, জাপান ও আনাতোলিয়ার কফির দাম যথাক্রমে প্রায় ৩৬৫, ৩২৪, ৩৭৬, ৪২৪ ও ৪৫৬ টাকা। তবে স্টারবাকসের ক্ষেত্রে কফির দাম বিশ্বে সবচেয়ে সস্তা তুরস্কের ইস্তাম্বুলে। চিলি কফি আমদানিকারক দেশ হলেও তারা বৈশ্বিক মূল্যবৃদ্ধির শিকার। তাই সেখানে কফির দাম একটু বেশি। তবে মধ্যম মানের কফির মূল্য হিসেবে সর্বোচ্চ আসে কানাডায়। টরন্টোতে এক কাপ কফির গড় দাম ৩.৮৯ মার্কিন ডলার বা বাংলাদেশি প্রায় ৪৭৭ টাকা। তবে টিম হর্টনসের মতো, চেইন শপগুলোতে কফি তুলনামূলকভাবে সস্তায় পাওয়া যায়।

কফি যেখানে বিলাসিতা

এই বিভাগে বিশ্বের ধনী বা উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয়যুক্ত দেশগুলো অন্তর্ভুক্ত। এসব দেশে কফির দাম চার মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসে কফি এখনো একটি বিলাসবহুল পানীয়। সেখানে এক কাপ কফির দাম ৪.২১ মার্কিন ডলার বা ৫১৬ টাকা। এই ক্যাটাগরিতে যা সর্বনিম্ন বলে ধরা যায়। কারণ বিলাসিতার পর্যায়ে সর্বোচ্চ স্থানে আছে ডেনমার্ক। দেশটিতে এক কাপ কাপাচিনোর দাম ৬.৮১ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি টাকায় যার মূল্য দাঁড়ায় ৮৩৫ টাকার বেশি। কর্মীদের পেছনে খরচ, ভাড়া এবং করের কারণে ক্যাফেগুলোকে বেশি দাম নিতে হয় গ্রাহকের কাছ থেকে। তাদের এমন দামে কফি বিক্রি করতে হয়, যা স্থানীয় উচ্চ মজুরির সঙ্গে মানানসই।

এই তালিকায় আছে এশিয়ার সিঙ্গাপুর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। ডেনমার্কের মতো সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে কর্মীদের উচ্চ বেতন, ভাড়া এবং শুল্কের কারণে কফির দাম অত্যন্ত বেশি। এক কাপ কাপাচিনোর দাম সেখানে ৫.৭১ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৭০০ টাকা। আর সিঙ্গাপুরে সেই তুলনায় কিছুটা কম। সেখানে ৪.৬৯ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৫৭৬ টাকায় কিনতে হয় এক কাপ কফি। উচ্চ দামের কারণে সিঙ্গাপুরের ৩১ শতাংশ মানুষ ক্যাফেতে কফি কম কিনছেন এবং বাড়িতে বেশি তৈরি করছেন।

সূত্র: লাভ মানি, শোবিজ ডেইলি

