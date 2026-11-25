আজকের রাশিফল: লোডশেডিংয়ে লিফটে আটকা পড়ার মতো রোমাঞ্চে কাটবে দিন
মেষ রাশি (২১ মার্চ – ১৯ এপ্রিল)
আজ আপনার গ্রহের অবস্থান বলছে, ভেতরে যে আগ্নেয়গিরিটা ধিকিধিকি জ্বলছে, সেটা যেকোনো সময় লাভা উদ্গিরণ করতে পারে, ঠিক যেমনটা বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বা ঢাকার রাস্তায় রিকশাভাড়া বাড়ে। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার বস এমন সব অবাস্তব টার্গেট দেবেন, যা পূরণ করা বাংলাদেশের বর্তমান জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চেয়েও কঠিন মনে হতে পারে। তবে ভয় পাবেন না, বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ঠিকই পরিস্থিতি সামাল দেবেন, যেমনটা আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমানতকারীদের আশ্বস্ত করে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ কিছুটা মন্থর গতি দেখা যাবে, অনেকটা সরকারি ব্যাংকের ঋণ বিতরণের মতো—টাকা বা ভালোবাসা হাতে থাকা সত্ত্বেও আপনি তা ঠিকমতো বিনিয়োগ করতে ভয় পাবেন। সন্ধ্যায় পুরোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে, যার পকেটের অবস্থা বিশ্বব্যাংকের সতর্কবার্তার মতোই করুণ, তাই বিলটা আপনাকেই দিতে হতে পারে।
বৃষ রাশি (২০ এপ্রিল – ২০ মে)
বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি বেশ রোমাঞ্চকর, তবে সেই রোমাঞ্চ অনেকটা লোডশেডিংয়ের মধ্যে লিফটে আটকে পড়ার মতো। আর্থিক বিষয়ে আজ অতিরিক্ত সতর্ক থাকুন, কারণ বাজারে নিত্যপণ্যের দাম যেভাবে লাফিয়ে বাড়ছে, তাতে আপনার মানিব্যাগের স্বাস্থ্য আজ খুব একটা ভালো থাকবে না। অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে অহেতুক তর্কে জড়াবেন না, মনে রাখবেন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদেও আজকাল কিলার রোবট আর ড্রোন নিয়ে তর্ক করে কোনো সমাধান মিলছে না, আর আপনি তো সামান্য অফিসের মিটিংয়ে বসে আছেন। পারিবারিক জীবনে আজ শান্তি বজায় থাকবে যদি রান্নাঘরের বাজারের ফর্দ দেখে দীর্ঘশ্বাস না ফেলেন। রাতের বেলা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারেন, তবে খেয়াল রাখবেন যেন মশার কামড়ে ডেঙ্গুর ঝুঁকিতে না পড়েন।
মিথুন রাশি (২১ মে – ২০ জুন)
আজ আপনার দ্বৈত সত্তা দারুণভাবে সক্রিয় থাকবে—এক মন চাইবে বিদেশের কোনো এআই ডেটা সেন্টারে বিনিয়োগ করতে, আর অন্য মন বলবে পাড়ার মুদি দোকানের বাকিটা আগে শোধ করা জরুরি। যোগাযোগের ক্ষেত্রে আজ আপনি দারুণ সফল হবেন, আপনার মিষ্টি কথায় পাথরও গলতে পারে, যদিও এনবিআর-এর শুল্ক কমার পরও বাজারে আপেল বা কমলার দাম গলবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সৃজনশীলতা প্রশংসিত হবে, তবে পারিশ্রমিক বাড়ার আশা করাটা এই মুহূর্তে অনেকটা কর্ণফুলী পেপার মিলের পুরোনো জৌলুস ফিরে পাওয়ার স্বপ্নের মতোই অবাস্তব। প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে আজ ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনি তাকে কোনো দামি রেস্তোরাঁয় না নিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশের ফুচকা খাইয়ে বিদায় করতে চান।
কর্কট রাশি (২১ জুন – ২২ জুলাই)
কর্কট রাশির জাতকদের মন আজ আবেগে টইটম্বুর থাকবে, ঠিক যেন বর্ষাকালের ঢাকার রাস্তা, যেখানে সামান্য বৃষ্টিতেই হাঁটুসমান পানি জমে যায়। পুরোনো কোনো স্মৃতি বা অসম্পূর্ণ কাজ আজ আপনাকে তাড়া করে বেড়াবে। অর্থনৈতিকভাবে দিনটি মিশ্র; হাতে কিছু টাকা আসতে পারে, কিন্তু তা আসার আগেই খরচ হওয়ার রাস্তা তৈরি হয়ে থাকবে, অনেকটা আমাদের দেশের মেগা প্রজেক্টের বাজেটের মতো, যা শুরু হয় এক অঙ্কে আর শেষ হয় আরেক অঙ্কে। কর্মক্ষেত্রে আজ নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন, কারণ আপনার আবেগের মূল্য দেওয়ার মতো লোক আজ চারপাশে খুব কম। রাতে ঘুমানোর আগে মোবাইল ফোনটা দূরে রাখুন, নইলে বিশ্বজুড়ে চলা যুদ্ধবিগ্রহ আর অর্থনৈতিক মন্দার খবর পড়ে আপনার রাতের ঘুম হারাম হয়ে যেতে পারে।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই – ২২ আগস্ট)
বনের রাজা সিংহ হলেও আজ চলতে হবে খুব হিসাব করে, কারণ গ্রহের ফের আজ আপনাকে কিছুটা কোণঠাসা করে রাখতে পারে। অফিসে বা ব্যবসায় আজ আপনি নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাবেন, কিন্তু অধীনস্থরা আপনার কথা শুনবে কি না, তা নির্ভর করছে তাদের কতটা চা-নাশতা খাওয়াতে পারছেন তার ওপর। বৈদেশিক বাণিজ্যে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং, রেমিট্যান্স আর রপ্তানি আয়ের গ্রাফের মতোই আপনার লাভের গ্রাফ আজ ওঠানামা করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে আজ আপনি বেশ কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠতে পারেন, তবে মনে রাখবেন অতিরিক্ত চাপ দিলে সম্পর্কে ফাটল ধরতে পারে, যেমনটা সামান্য ভুলে লিবিয়ার বন্দরে যুদ্ধজাহাজে ফাটল ধরেছিল।
কন্যা রাশি (২৩ আগস্ট – ২২ সেপ্টেম্বর)
আপনার নিখুঁত হওয়ার প্রবণতা আজ আপনাকে কিছুটা বিপদে ফেলতে পারে। চারপাশের বিশৃঙ্খলা দেখে আজ আপনার মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকবে, তবে মনে রাখবেন পুরো পৃথিবীটাই এখন এক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, আপনি একা সব ঠিক করতে পারবেন না। স্বাস্থ্যগত দিক থেকে আজ পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন, তাই বাইরের ভাজাপোড়া এড়িয়ে চলুন এবং আমদানি শুল্ক কমা সত্ত্বেও অগ্নিমূল্যের ফলমূল কিনে খাওয়ার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতা বসের নজর কাড়বে, কিন্তু দিনের শেষে পদোন্নতির বদলে কেবল পিঠ চাপড়ানিই পাবেন। দাম্পত্য জীবনে আজ জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সংসারের বাজেট নিয়ে গভীর আলোচনা হতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত এক দীর্ঘমেয়াদী কূটনৈতিক বৈঠকে রূপ নিতে পারে।
তুলা রাশি (২৩ সেপ্টেম্বর – ২২ অক্টোবর)
তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন, ঠিক যেভাবে আমাদের অর্থনীতিবিদেরা মূল্যস্ফীতি আর প্রবৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্য খোঁজার চেষ্টা করছেন। আজ আপনার সামনে দুটি আকর্ষণীয় সুযোগ আসতে পারে, কিন্তু কোনটি বেছে নেবেন তা নিয়ে আপনি এমন দ্বিধায় পড়বেন যে শেষ পর্যন্ত দুটিই হাতছাড়া হওয়ার জোগাড় হবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে আজ আপনার উপস্থিতি সবার নজর কাড়বে, তবে নিজের পকেটের অবস্থা বুঝে উপহার কিনবেন। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে আজ চমৎকার সময় কাটবে, যদি না আপনারা দুজন মিলে দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ নিয়ে তর্ক শুরু করে দেন।
বৃশ্চিক রাশি (২৩ অক্টোবর – ২১ নভেম্বর)
রহস্যময় বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি বেশ তীক্ষ্ণ এবং ঘটনাবহুল। আশপাশের অনেকেই আজ আপনার বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে পারে, কিন্তু আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এতটাই প্রখর যে আগেই তা টের পেয়ে যাবেন। আর্থিক লেনদেনে আজ চরম সতর্কতা অবলম্বন করুন, কাউকে ধার দিলে সেই টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খেলাপি ঋণ আদায়ের চেয়েও কম হবে। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার গোপন কোনো প্রতিভা প্রকাশ পেতে পারে, যা দেখে আপনার নিন্দুকদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ গভীর রোমান্স অপেক্ষা করছে, তবে নিজের সন্দেহবাতিক মনটাকে একটু ছুটি দিন, নইলে সুন্দর সন্ধ্যাটা মাটি হয়ে যেতে পারে।
ধনু রাশি (২২ নভেম্বর – ২১ ডিসেম্বর)
ভ্রমণপিপাসু ধনু রাশির মন আজ উড়ুউড়ু করবে, ইচ্ছে করবে সব ছেড়েছুড়ে সুদূর কোনো দ্বীপে চলে যেতে, কিন্তু পাসপোর্ট আর ভিসার জটিলতা এবং বিমান ভাড়ার কথা মনে পড়তেই আপনার সেই স্বপ্নে জল ঢেলে যাবে। উচ্চশিক্ষা বা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দিনটি শুভ, নতুন কোনো তথ্য বা ধারণা আপনার কাজের গতি বাড়িয়ে দেবে। কর্মক্ষেত্রে আজ স্পষ্টবাদিতা আপনাকে কিছুটা বিপদে ফেলতে পারে, কারণ সত্য কথা শুনতে আজকাল কেউই পছন্দ করে না, তা সে অফিসের বসই হোক বা কোনো দেশের নীতিনির্ধারক। সন্ধ্যায় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান, তাদের হাসিমুখ আপনাকে সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দেবে।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর – ১৯ জানুয়ারি)
কঠোর পরিশ্রমী মকর রাশির জাতকেরা আজ কাজের চাপে পিষ্ট হতে পারেন, অনেকটা যেন দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতো, যাদের ওপর করের বোঝা আর দ্রব্যমূল্যের চাপ সমানতালে বাড়ছে। তবে আপনার ধৈর্য এবং অধ্যবসায় আজ আপনাকে সাফল্যের সিঁড়িতে এক ধাপ এগিয়ে দেবে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি কিছুটা মন্দা যেতে পারে, নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আজ হাত গুটিয়ে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পারিবারিক কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য আজ আপনাকে বাড়তি অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। দিনের শেষে নিজের জন্য একটু সময় বের করুন এবং এক কাপ গরম চা হাতে নিয়ে ভাবুন, জীবনটা আসলেই কত সুন্দর—যদি বিদ্যুৎ আর গ্যাস ঠিকমতো থাকে।
কুম্ভ রাশি (২০ জানুয়ারি – ১৮ ফেব্রুয়ারি)
উদ্ভাবনী চিন্তার অধিকারী কুম্ভ রাশির মাথায় আজ এমন সব আইডিয়া আসবে, যা শুনলে ইলন মাস্কও চমকে উঠতে পারেন, কিন্তু বাস্তবে তা প্রয়োগ করতে গেলে দেখবেন পকেটে বাস ভাড়ার টাকাটাই টানাটানি। বন্ধুদের আড্ডায় আজ মধ্যমণি হয়ে থাকবেন এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে পাড়ার চায়ের দোকানের রাজনীতি—সব বিষয়েই বিশেষজ্ঞের মতো মতামত দেবেন। কর্মক্ষেত্রে আজ প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার আপনাকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে রাখবে। প্রেমের সম্পর্কে আজ নতুন কোনো মোড় আসতে পারে, পুরোনো কোনো ক্রাশ হঠাৎ করেই আপনার ইনবক্সে নক দিতে পারে, যা আপনার হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দেবে।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি – ২০ মার্চ)
কল্পনাপ্রবণ মীন রাশির জাতকেরা আজ দিবাস্বপ্নে বিভোর থাকবেন। আপনি হয়তো ভাবছেন লটারি জিতে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যাবেন, কিন্তু বাস্তবতা আপনাকে বারবার মনে করিয়ে দেবে যে বিদ্যুৎ বিল আর বাড়িভাড়া দেওয়ার তারিখ এগিয়ে আসছে। সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ, আপনার লেখা, গান বা আঁকা আজ অনেকের মন জয় করবে। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হোন, আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে সর্দি-কাশিতে ভোগার আশঙ্কা রয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ আপনি বেশ সংবেদনশীল থাকবেন, সঙ্গীর সামান্য অবহেলাও আপনার চোখে পানি এনে দিতে পারে, তাই নিজেকে একটু শক্ত রাখুন।