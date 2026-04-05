ঘুম নিয়ে প্রচলিত ৭টি ভুল ধারণা, স্বপ্নে ডুব দিলেই কি ঘুম গভীর হয়

কম ঘুমিয়ে কিংবা ছুটির দিনে বেশি ঘুমিয়ে সপ্তাহের ঘুমের ঘাটতি পূরণ করা যায় না। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস

ঘুম নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছু ভুল ধারণা রয়েছে। মজার বিষয় হলো, ভুল হলেও এগুলো অনেক সময় তথ্যের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে কাজ করে। অনেকে মনে করি, কম ঘুমিয়েও কাজ চালানো সম্ভব। কিংবা ছুটির দিনে বেশি ঘুমিয়ে সপ্তাহের ঘুমের ঘাটতি পূরণ করা যায়। কিন্তু বিজ্ঞান বলছে অন্য কথা। সুস্থ শরীর ও সতেজ মনের জন্য পর্যাপ্ত ঘুমের কোনো বিকল্প নেই। অথচ সঠিক তথ্যের অভাবে আমরা প্রায়ই কিছু অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। যেগুলো দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করে চলেছে। তাই ভালো ঘুমের অভ্যাস গড়তে হলে প্রথমে আমাদের এ প্রচলিত ধারণাগুলোর আসল তথ্যটি জানা প্রয়োজন।

কম ঘুমিয়ে কর্মক্ষম থাকা যায়

অনেকে মনে করেন, কম ঘুমিয়েও কর্মচঞ্চল থাকা যায়। কিন্তু এটি একদমই ভুল তথ্য। নিয়মিত ৭ ঘণ্টার কম ঘুমালে ওজন বেড়ে যায়। এ ছাড়া ভুলে যাওয়া এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দেয়। প্রতিদিন কম ঘুমালে দীর্ঘ মেয়াদে হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস এবং আলঝেইমারের ঝুঁকি বাড়ে।

বেশি ঘুমানো সব সময় ভালো

৯ ঘণ্টার বেশি ঘুমানো বা হাইপারসোমনিয়া অনিদ্রার মতোই ক্ষতিকর। অতিরিক্ত ঘুমানোর ফলে স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বাড়ে। যদি পর্যাপ্ত ঘুমানোর পরও আপনার ক্লান্তি না কাটে, তবে সেটি ঘুম-সংক্রান্ত কোনো রোগের লক্ষণ হতে পারে।

নাক ডাকা কেবল একটি বিরক্তিকর বিষয় নয়। এটি অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার লক্ষণ হতে পারে। ছবি: পেক্সেলস
জোরে নাক ডাকা স্বাভাবিক বিষয়

নাক ডাকা শুধু একটি বিরক্তিকর বিষয় নয়, এটি অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার লক্ষণ হতে পারে। যদি নাক ডাকার সঙ্গে দম বন্ধ হয়ে আসা বা দিনে প্রচণ্ড ঘুম পাওয়ার মতো সমস্যা থাকে, তবে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ঘুম না এলেও বিছানায় শুয়ে থাকা

বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করলে মস্তিষ্ক বিছানাকে দুশ্চিন্তা ও বিরক্তির সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে। এর চেয়ে বরং ২০ মিনিটের মধ্যে ঘুম না এলে বিছানা থেকে উঠে বই পড়া বা ডায়েরি লেখার মতো হালকা কাজ করা ভালো। ঘুম না এলে জোর করে ঘুম নিয়ে আসার চেষ্টা শুধু শুধু আপনাকে ক্লান্ত করে দেবে।

বয়স বাড়লে ঘুমের প্রয়োজন কমে যায়

এটি একটি প্রচলিত ভুল ধারণা। অনেকে মনে করেন, বেশি বয়স্ক মানুষের বেশি ঘুমের দরকার নেই। বয়স বাড়লে ঘুমের ধরন বদলাতে পারে বা রাতে বারবার ঘুম ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু শরীরের প্রয়োজনীয় ঘুমের পরিমাণ ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা খুব একটা কমে না।

ছুটির দিনে ঘাটতি পূরণ করা যায়

সারা সপ্তাহের ঘুমের ঘাটতি শুধু সপ্তাহান্তে বেশি ঘুমিয়ে মেটানো সম্ভব নয়। এটি সাময়িক স্বস্তি দিলেও আপনার মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা পুরোপুরি ফিরিয়ে আনতে পারে না। ঘুমের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই আসল।

দীর্ঘ সময় ন্যাপ নেওয়া

দুপুরে ২০ থেকে ৩০ মিনিটের ন্যাপ বা ঘুম শরীরের শক্তি বাড়ায়। কিন্তু দীর্ঘ সময় ঘুমালে রাতে ঘুমের সমস্যা সৃষ্টি করে এবং ঘুম থেকে ওঠার পর মাথা ধরা বা বিভ্রান্তি কাজ করতে পারে।

স্বপ্নে ডুব দিলেই কি ঘুম গভীর হয়

আমাদের অন্যতম প্রচলিত ধারণা হলো, স্বপ্ন দেখলে হয়তো ঘুম গভীর হয় না। কিন্তু ইতালির আইএমটি স্কুল ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ লুকার একদল গবেষক সম্পূর্ণ উল্টো এবং চমকপ্রদ এক তথ্য সামনে এনেছে। এ ধারণাটিকে পুরোপুরি ভুল দাবি করে বিজ্ঞানীরা বলছেন, আপনি যত বেশি রোমাঞ্চকর বা প্রাণবন্ত স্বপ্ন দেখবেন, আপনার ঘুমের মান তত উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ইতালির অধ্যাপক গিউলিও বার্নার্দির নেতৃত্বে একদল গবেষক দীর্ঘ চার ৪৪ জন ব্যক্তির ওপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ চালিয়ে এক নতুন সত্য উন্মোচন করেছেন। সে গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা রাতে অত্যন্ত স্পষ্ট, প্রগাঢ় এবং মগ্ন হওয়ার মতো স্বপ্ন দেখেন, তাঁরা সকালে ঘুম থেকে উঠে বেশি সতেজ বোধ করেন। এমনকি তাঁদের মনে হয়, তাঁদের ঘুম খুব গভীর ছিল। অদ্ভুত বিষয় হলো, যখন মানুষ খুব যুক্তিযুক্ত বা অস্পষ্ট স্বপ্ন দেখে, তখন তাঁদের মনে হয় ঘুম গভীর হয়নি। কিন্তু স্বপ্ন যদি হয় অদ্ভুত কিংবা রোমাঞ্চকর, তবে সেটি বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়ে দেয়। এটি ঘুমের তৃপ্তি বা স্যাটিসফেকশন বাড়িয়ে তোলে।

সাধারণ ধারণা হলো, ঘুমের সময় মস্তিষ্কের তরঙ্গ যত ধীর হবে, ঘুম তত গভীর হবে। কিন্তু স্বপ্ন দেখার সময় মস্তিষ্কের তরঙ্গ জাগ্রত অবস্থার মতো দ্রুত হলেও তা মানুষের গভীর ঘুমের অনুভূতিতে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করে গবেষকেরা জানান, গভীর ঘুম মানেই শুধু মস্তিষ্কের বিশ্রাম নয়। এর অর্থ স্বপ্নের মাধ্যমে আমরা যে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাই, তা-ও আমাদের ঘুমের গুণমান বা কোয়ালিটি নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখে।

সূত্র: সায়েন্স ডেইলি, স্লিপ ডক্টর

‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

গ্রীষ্মকালীন পোশাকের রঙে থাকুক নতুনত্ব ও সতেজতার ছোঁয়া

আজকের রাশিফল: নতুন কারও সঙ্গে আলাপ হবে, সকালে দাঁত মেজেছেন তো

গরমে ত্বক উজ্জ্বল ও সতেজ রাখবে মধু

যে খাবারগুলো মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করবেন না

