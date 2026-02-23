Ajker Patrika
আজকের রাশিফল: অচেনা নম্বর থেকে সুখবর আসবে, ভাগ্য আজ পকেটে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আজকের রাশিফল: অচেনা নম্বর থেকে সুখবর আসবে, ভাগ্য আজ পকেটে

মেষ

অফিসের বসকে দেখলে এমনভাবে কিবোর্ড টাইপ করুন যেন আপনিই কোম্পানির সিইও। আজ আপনার মনে হতে পারে অদৃশ্য কেউ আপনার পেছনে কাঠি দিচ্ছে। আসলে ওটা আপনার অবদমিত ভয়। প্রেমযোগ বেশ ভালো, তবে সাবধান—প্রিয়জন আজ আইফোন বা হিরা জহরত টাইপ কোনো দামি আবদার করতে পারে। মানিব্যাগটি আজ লুকিয়ে ফেলুন। কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রমের প্রশংসা হবে ঠিকই, কিন্তু ইনক্রিমেন্টের কথা তোলা মানেই নিজের পায়ে কুড়াল মারা। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পকেটে হাত দেবেন না, ব্যালেন্স বিগড়াতে পারে।

বৃষ

বিরিয়ানির সুগন্ধ নাকে এলেও ডাল-ভাতেই সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। আজ আপনার ধৈর্যের চরম পরীক্ষা। বাড়িতে হুটহাট অনাহূত আত্মীয় সমাগম হতে পারে, যারা এসেই আপনার ডায়েট প্ল্যান নষ্ট করার তালে থাকবে। শরীর আজ বেশ চনমনে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া এড়িয়ে চলুন, নইলে আজকের ডিনারটা হয়তো আপনাকে সোফায় বসেই একা একা করতে হবে। কোনো পুরোনো পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন, তবে সেটা দিয়ে লটারি কাটার ভুল করবেন না। ফ্রিজে রাখা পছন্দের খাবারটিতে নিজের নাম লিখে রাখুন, নইলে চুরি হয়ে যেতে পারে।

মিথুন

ফেসবুকে ‘জীবন মানে যুদ্ধ’ টাইপ পোস্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আজ আপনি হঠাৎ করেই দার্শনিক হয়ে উঠতে পারেন। দুনিয়ার সব সমস্যা সমাধানের পথ আজ আপনার মাথাতেই আসবে (কাজে আসবে কি না তা সন্দেহ)। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ আপনার সাহসী হওয়ার দিন। প্রিয় মানুষকে মনের কথা বলে ফেলুন, বড়জোর ‘ব্লক’ খাবেন, এর বেশি কিছু নয়। অফিসের কাজগুলো সময়মতো শেষ করুন, নইলে ‘ডেডলাইন’ আপনার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। ট্রাফিক সিগন্যালে অকারণ তড়িঘড়ি করবেন না, পুলিশের হাতে ‘সুরক্ষা’ পাওয়ার যোগ আছে।

কর্কট

ডাল-ভাতের টাকাটা অন্তত সঞ্চয় করুন, কারণ সামনের দিনগুলো দামি হতে চলেছে। আজ আপনার দিনটি বেশ আধ্যাত্মিক এবং রোমাঞ্চকর। হয়তো আপনি ওয়াশিং মেশিনের ভেতর থেকে হারিয়ে যাওয়া একপাটি মোজা খুঁজে পাবেন বা পুরোনো প্যান্টের পকেটে দশ টাকার নোট। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে রোমান্টিক ডিনারের প্ল্যান হতে পারে, তবে বিল দেওয়ার সময় ‘ইন্টারনেট কাজ করছে না’—এই পুরোনো নাটক করবেন না। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় আজ আপনিই মধ্যমণি হবেন। বাথরুমে ঢুকে গান গাওয়ার সময় চেক করে নিন জল আছে কি না।

সিংহ

আপনি বনের রাজা হতে পারেন, কিন্তু বাড়ির কর্ত্রীর সামনে বিড়ালের মতোই থাকুন। ভাগ্য আজ আপনার পকেটে। আপনার রাজকীয় তেজ দেখে আজ অফিসের বসও কফি অফার করতে পারেন। তবে সাবধান, অতিরিক্ত বিশ্রামের চক্করে দুপুরের ঘুম যেন অফিসের শিফট শেষ না করে দেয়। সৃজনশীল কাজে মন দিন, আজ নতুন কোনো আইডিয়া আপনার কপালে টাকা বয়ে আনতে পারে। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমানোর জন্য বিকেলের সময়টা সেরা। চশমা মাথায় তুলে সারা বাড়ি সেটা খুঁজে বেড়াবেন না, লোকে পাগল ভাববে।

কন্যা

ধুলোবালি খোঁজার বদলে জীবনের আনন্দ খুঁজুন। নিখুঁত হওয়ার যে বাতিক লালন করেন, তা আজ চারপাশের মানুষকে খেপিয়ে তুলতে পারে। একটু রিল্যাক্স করুন! অফিসে বা ব্যবসায় আজ আপনার বুদ্ধি চমক দেবে। বিকেলের দিকে কোনো অচেনা নম্বর থেকে সুখবর আসতে পারে। তবে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বিনিয়োগ করার আগে তিনবার নয়, তেরোবার ভাবুন। প্রেমিকার নতুন হেয়ারস্টাইলটি আজ নোটিশ না করলে বিপদ হতে পারে। ঘর পরিষ্কার করার সময় পুরোনো চিঠিপত্র বা পাসওয়ার্ড লেখা কাগজ সাবধানে রাখুন।

তুলা

হাত মেলালে সাবধানে মেলাবেন, আঙুল গুনে নিন সব ঠিক আছে কি না! পুরোনো কোনো ইনভেস্টমেন্ট থেকে আজ ছোটখাটো লাভের মুখ দেখতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ থাকলেও মিষ্টি কথায় সব সামলে নেবেন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কাটানো সময়টা আজ আপনার সব স্ট্রেস কমিয়ে দেবে। তবে আজ খাবার-দাবারের ব্যাপারে একটু সাবধান থাকুন, বাইরের তেলেভাজা খাবার পেটের বারোটা বাজাতে পারে। রাস্তায় হাঁটার সময় সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রল করবেন না, ড্রেন আপনার অপেক্ষায় আছে।

বৃশ্চিক

রাগ কমানোর জন্য মনে মনে গান গান, তাতে আপনার আর অন্যের—উভয়ের মঙ্গল। আজ আপনার মেজাজ সপ্তমে থাকতে পারে। অকারণ তর্কে গিয়ে নিজের প্রেশার বাড়াবেন না। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লক্ষ্মীলাভের, তবে কোনো ডিল ফাইনাল করার আগে নথিপত্র ভালো করে পড়ুন। প্রেমের জীবনে আজ সন্দেহের মেঘ দেখা দিতে পারে, সঙ্গীর ফোন চেক করার ভূত আজ মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। শরীর চর্চায় একটু মন দেওয়া দরকার। ঘরে টিকটিকি দেখলে ভয় পাবেন না, ওটা আপনার শত্রু নয়!

ধনু

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পেট কমানোর শপথ নিন, যদিও কাল সেটা ভুলে যাবেন। আজ আপনার মানসিক স্থিতি বেশ মজবুত। প্রিয় কোনো মানুষের সঙ্গে আজ অনেক দিন পর মোলাকাত হতে পারে। তবে কথা বলার সময় অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে গোপন কথা ফাঁস করবেন না। বিবাহিতদের জন্য দিনটি বেশ মিষ্টি। জীবনসঙ্গী আজ হয়তো আপনার প্রিয় কোনো পদ রান্না করতে পারেন। শরীর আজ ম্যাজম্যাজ করবে, তাই আজ বিকেলের দিকে একটু হাঁটাহাঁটি করুন। ই-মেইল পাঠানোর আগে রেসিপিয়েন্ট ঠিক আছে কি না চেক করে নিন।

মকর

কুকুরকে বিস্কুট খাওয়ান, অন্তত কেউ একজন তো আপনাকে দেখে আজ লেজ নাড়াবে! আপনার মার্জিত ব্যবহার আজ অফিসে সবাইকে মুগ্ধ করবে। চটজলদি বড়লোক হওয়ার ফন্দি মাথায় আসতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন—শর্টকাটে সাফল্য আসে না। জীবনসঙ্গী আজ আপনাকে পরম সুখে রাখতে পারে, যদি ঘরের কাজে একটু হাত লাগান। সন্ধ্যায় চা-পাকোড়া সহযোগে দারুণ সময় কাটবে। শরীর ভালো থাকবে, তবে মিষ্টি খাওয়ার পরিমাণটা কমান। লিফটে একা থাকলে আয়না দেখে জিভ বের করবেন না, সিসিটিভি ক্যামেরা আছে!

কুম্ভ

অলসতা ত্যাগ করে বাড়ির জমিয়ে রাখা আবর্জনাটা নিজেই ডাস্টবিনে ফেলে আসুন। সৃজনশীলতা আজ আপনার তুঙ্গে। আপনার আইডিয়া শুনে আজ বন্ধুরা বাহবা দেবে। তবে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে একটু সাবধান। আজ প্রিয় মানুষটির সঙ্গে মান-অভিমান মিটে যাওয়ার যোগ প্রবল। ডিনারে আজ সারপ্রাইজ কিছু থাকতে পারে। অযথা তর্কে জড়িয়ে নিজের সুন্দর মুডটি নষ্ট করবেন না। শরীর আজ চাঙ্গা থাকবে। অপরিচিত লিংকে ক্লিক করবেন না, আপনার ব্যাংকের টাকা গ্রহরাজরা রক্ষা করতে পারবেন না।

মীন

টাকা ধার দেবেন না, দিলে সেটাকে ‘দান’ হিসেবে গণ্য করুন। আজ আপনার আর্থিক যোগ কিছুটা দুর্বল। অনলাইন শপিংয়ের নেশা আজ আপনাকে দেউলিয়া করে দিতে পারে, তাই ফোনটা দূরে রাখুন। ছাত্রছাত্রীদের জন্য দিনটি পড়াশোনার জন্য ভালো, তবে বইয়ের তলে ফোন রেখে গেম খেলার চেষ্টা করবেন না—ধরা খাওয়ার প্রবল যোগ আছে। রাজনীতি বা সামাজিক কাজে সুনাম বাড়তে পারে। সন্ধ্যার পর একটু একান্তে সময় কাটান। বর্ষাকালে ছাতা ছাড়াই বের হন অনেকে, কিন্তু আজ আকাশ পরিষ্কার থাকলেও সঙ্গে একটা রুমাল রাখুন।

