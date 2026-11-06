আলোর উৎসবে প্রদীপ ও বাতির খোঁজ যেখানে পাবেন
নভেম্বর থেকেই যেন শুরু হয় আলোর উৎসবের। সামনেই দীপাবলি, এরপর বিয়ের মৌসুম। এখন পুরান ঢাকার পথের ধারে বা শাঁখারীবাজার ঢুকলেই চোখে পড়বে সুন্দর সব মাটির প্রদীপ। পূজা, গায়ে হলুদ ও বিয়েতে প্রদীপ, মোমবাতি ও নানান ধরনের বাতির ব্যবহার দেখা যায়। বছর শেষে বড়দিন ও বর্ষশুরুর অনুষ্ঠানেও প্রয়োজন পড়ে নানা ধরনের বাতির।
শীতের আমেজে যখন আলোর উৎসব দুয়ারে কড়া নাড়ে, তখন প্রতিটি ঘর মেতে ওঠে আলোর রোশনাইয়ে। দীপাবলি হোক কিংবা যেকোনো উৎসবের রাত; মাটির প্রদীপ, সুগন্ধি মোমবাতি আর ফেইরি লাইটের আলো ছাড়া যেন সবটাই যেন অসম্পূর্ণ। ঘরকে উৎসবের আমেজে রাঙিয়ে তুলতে কোথায় পাবেন নিখুঁত সব আলোর অনুষঙ্গ? জেনে নিন।
মাটির প্রদীপের পুরোনো ঠিকানা
মাটির প্রদীপের গন্ধ আর স্নিগ্ধ আলো বাঙালি উৎসবের প্রধান আকর্ষণ। ঢাকার পুরান ঢাকার শাঁখারীবাজার এবং তাঁতীবাজার ঐতিহ্যবাহী মাটির প্রদীপের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত। যেকোনো আলোর উৎসবের আগে এখানকার মৃৎশিল্পীরা নানা নকশার মাটির প্রদীপ, ধূপদানি ও মাটির প্রদীপদানি তৈরি করেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বর, রমনা কালী মন্দির এবং আড়ং-এর মতো দেশীয় লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডগুলোতেও আধুনিক ও নিখুঁত ফিনিশিংয়ের ডিজাইনার মাটির প্রদীপ পাওয়া যায়।
সুগন্ধি থেকে মোম-প্রদীপ
আজকাল সাধারণ মোমবাতির চেয়ে সুগন্ধি মোমবাতি বা ফ্লেভারড ক্যান্ডেলের চাহিদা অনেক বেশি। পুরান ঢাকার চকবাজার হলো পাইকারি ও খুচরা মোমবাতির স্বর্গরাজ্য। এখানে সাধারণ সাদা মোমবাতি থেকে শুরু করে জেল মোমবাতি, রঙিন ভাসমান মোমবাতি এবং প্রদীপ আকৃতির মোমবাতি বেশ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। অন্যদিকে যারা একটু প্রিমিয়াম কোয়ালিটির সুগন্ধি ও আর্ট ক্যান্ডেল খুঁজছেন, তারা ধানমন্ডি ও গুলশানের বিভিন্ন কিউরেটেড শপ অথবা অনলাইন পেজগুলোতে ঢুঁ মারতে পারেন।
বৈদ্যুতিক ও আধুনিক বাতির ঝলকানি
ঝকঝকে আলোর জন্য টুনি বাতি, মরিচ বাতি, এলইডি স্ট্রিপ লাইট কিংবা ল্যান্টার্নের জুড়ি নেই। ঢাকার বায়তুল মোকাররম মার্কেট হলো সব ধরনের ইলেকট্রিক লাইটের সবচেয়ে বড় হাব। এখানে রিমোট কন্ট্রোলড লাইট এবং উৎসবের বিশেষ ল্যাম্পশেড পাওয়া যায় পাইকারি দামে। এছাড়া এলিফ্যান্ট রোড ও নিউ মার্কেট এলাকাতেও দারুণ সব আধুনিক ও ডেকোরেটিভ লাইটিংয়ের কালেকশন দেখা যায়।
ঘরে বসেও কিনতে পারেন উৎসবের বাতি
ব্যস্ততার কারণে যারা বাজারে যাওয়ার সময় পান না, তারা দারাজ, আজকের ডিল কিংবা ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পেজ থেকে ঘরে বসেই অর্ডার করতে পারেন। বিশেষ করে সুগন্ধি মোমবাতি ও কাস্টমাইজড প্রদীপের জন্য এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দারুণ সব পেজ গড়ে উঠেছে।
আলোর উৎসবে ঘর সাজাতে আপনার পছন্দ এবং বাজেট অনুযায়ী আজই ঘুরে আসতে পারেন এই মার্কেটগুলো থেকে। আলোর ছোঁয়ায় দূর হয়ে যাক মনের সব অন্ধকার, উৎসব হয়ে উঠুক আরও উজ্জ্বল ও আনন্দময়।