আজকের রাশিফল: কথার জাদুতে বাতাস বিক্রি করবেন, অফিসের গোপন খবরে কান দেবেন না
মেষ রাশি
আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই বিশ্বজয়ের এক অদ্ভুত অনুপ্রেরণা পাবেন, কিন্তু বিছানার চাদরটা ভাঁজ করতেই সেই শক্তি কর্পূরের মতো উড়ে যাবে। আপনার মাথায় আজ বহু বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা আসবে, কিন্তু দিনশেষে সেগুলো শুধুই চা-শিঙাড়ার দোকানে আড্ডার খোরাক হবে। অফিসে কিংবা ঘরে নিজের নেতৃত্ব জাহির করতে যাবেন না, কারণ আজ মঙ্গলগ্রহ আপনার ওপর একটু অসন্তুষ্ট, ভুল কিছু বললে ধমক খাওয়ার ষোলআনা সম্ভাবনা। আজ কাউকে টাকা ধার দেওয়ার আগে তিনবার ভাবুন, কারণ সেই টাকা ফেরত পাওয়ার চেয়ে মঙ্গলগ্রহে জমি কেনা সহজ হবে। প্রেমে আজকে একটু শান্ত থাকুন; সঙ্গীর সাথে অপ্রয়োজনীয় তর্ক করতে গেলে আজ বিকেলের ডেটটা একা একাই লাল চা খেয়ে কাটাতে হতে পারে। শুভ রং লাল, আর দিনের সবচেয়ে বড় উপদেশ হলো—নিজের মতামত নিজের কাছে রাখাই শ্রেয়।
বৃষ রাশি
আজকের দিনটাকে পরম শান্তিতে কাটাতে চাইবেন, কিন্তু চারপাশের পৃথিবী আপনাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। আলমারির কোণে জমে থাকা পুরোনো ফাইল বা ঘরের দরকারি কাগজপত্র গোছাতে গিয়ে দিন পার করবেন, যদিও শেষমেশ সবই আগের চেয়ে বেশি অগোছালো হয়ে থাকবে। আপনার ভেতরের খাদ্যরসিক সত্তাটি আজ অতিরিক্ত মাত্রায় জেগে উঠবে, ফলে পিৎজা বা বিরিয়ানি খাওয়ার তীব্র ইচ্ছা সামলানো কঠিন হবে। তবে পকেটের দিকে তাকিয়ে সেই বাসনাকে একটু দমন করাই ভালো, নাহলে মাসের শুরুতেই আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স শূন্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। আজ পরিবারের বয়স্ক কোনো সদস্য আপনাকে এমন কোনো উপদেশ দেবেন যা শুনে আপনার চোখ কপালে উঠতে পারে, কিন্তু মিষ্টি হেসে মাথা নেড়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
মিথুন রাশি
আজ বাকপটুতা একেবারে তুঙ্গে থাকবে। কথা বলে বাতাস বিক্রি করার মতো অদ্ভুত ক্ষমতা আজ আপনার মধ্যে দেখা যাবে, তবে সাবধান, অতিরিক্ত বকবক করতে গিয়ে নিজের কোনো গোপন সত্য ফাঁস করে বসবেন না। সোশ্যাল মিডিয়ায় আজ আপনার পোস্ট বা কমেন্ট নিয়ে মহাকাব্য রচনা হতে পারে, তাই কিবোর্ডে আঙুল চালানোর আগে অন্তত দু’বার চিন্তা করুন। পুরোনো কোনো বন্ধুর কাছ থেকে হঠাৎ ফোন আসতে পারে, যা প্রথমে আনন্দের মনে হলেও কিছুক্ষণ পর সে যখন ধার চাইবে তখন আপনার অনুশোচনা হবে। কাজের জায়গায় আজ সহকর্মীরা আপনার কাঁধে অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার ধান্দা করবে, কৌশল করে কেটে পড়ুন। ভালোবাসার মানুষের সাথে কথা বলার সময় একটু নরম সুর ব্যবহার করুন, আপনার রসিকতা যেন তার গায়ে না লাগে।
কর্কট রাশি
হৃদয় আজ আবেগের সমুদ্রে হাবুডুবু খাবে। সামান্য একটা পুরানো গান শুনে বা পুরোনো ছবি দেখে মনে হতে পারে আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে একা মানুষ, যদিও বাস্তবে আপনার আশপাশেই হয়তো চিল চিৎকার চলছে। পরিবারের ছোটদের সামলাতে গিয়ে আজ ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে পারে, তাই গভীর শ্বাস নিন। আজ আর্থিক ভাগ্য মন্দ নয়, হঠাৎ করে কোনো পুরোনো পকেটে বা জামার খাঁজে কিছু টাকা খুঁজে পেয়ে ছোটখাটো একটা লটারি জেতার আনন্দ হতে পারে। আজ ঘরের সাজসজ্জা বদলানোর একটা ভূত ঘাড়ে চাপতে পারে, কিন্তু ভারী আসবাবপত্র একা একা সরাতে গিয়ে পিঠের ব্যথায় কাবু হবেন না। প্রেম জীবনে আজ একটু ড্রামা বা নাটকীয়তা বজায় থাকবে, তাই সঙ্গীর কথার উত্তর একটু ভেবেচিন্তে দিন।
সিংহ রাশি
আজ দিনের রাজা হওয়ার সুযোগ এসেছে, কারণ বৃহস্পতি আপনার রাশিতে পা দিয়েছে। তবে নিজেকে সম্রাট ভেবে যদি সবাইকে হুকুম দিতে যান, তবে পরিবারের লোক বা অফিসের বস আপনাকে এক মুহূর্তে প্রজাদের সারিতে নামিয়ে আনবে। আজ আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের কোনো অভাব থাকবে না, যা দেখে আশপাশের হিংসুটে লোকেরা আরও জ্বলেপুড়ে ছারখার হবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রশংসা করতে করতেই দিনের একটা বড় সময় পার করে দেবেন না যেন, কাজের ডেডলাইন কিন্তু টিকটিক করে এগোচ্ছে। আজ শপিংয়ে গেলে পকেট ফাঁকা হওয়ার প্রবল ঝুঁকি আছে, চকচকে সব জিনিস আপনাকে আকর্ষণ করবে কিন্তু আদতে সেগুলো কোনো কাজে আসবে না। দিনশেষে আয়-ব্যয়ের হিসেব মেলাতে গিয়ে মাথা চুলকানো ছাড়া উপায় থাকবে না।
কন্যা রাশি
আজ পারফেকশনিজমের ভূত মাথায় চেপে বসবে। মেঝের একটা খুদে ধূলিকণা বা বইয়ের তাকের একটু অসমান বিন্যাস দেখলেও রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। সবাইকে শুধরে দেওয়ার এই মহান ব্রত আজ বন্ধ রাখুন, কারণ লোকে আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার বদলে খিটখিটে বুড়ো বা বুড়ি উপাধি দেবে। আজ কাজকর্মে একটু ধীরগতি বজায় রাখা ভালো, খুব বেশি তাড়াহুড়া করতে গেলে চায়ের কাপটি হাত থেকে পড়ে জামা নষ্ট হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। নিজের মনকে শান্ত রাখতে একটু মেডিটেশন বা গান শোনার চেষ্টা করুন, তবে গান গাইতে গিয়ে প্রতিবেশীদের বিরক্ত করবেন না। ভালোবাসার মানুষের কোনো ছোট ভুলকে আজ পাহাড়সম বানিয়ে তুলবেন না, ক্ষমাশীল মনোভাব বজায় রাখলে দিনটা অন্তত শান্তিতে কাটবে।
তুলা রাশি
আজকের দিনটা দ্বিধাদ্বন্দের এক চরম প্রদর্শনী হতে যাচ্ছে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে লাল জামা পরবেন নাকি নীল জামা, তা ঠিক করতেই দুপুর হয়ে যেতে পারে। অনলাইনে খাবার অর্ডার করার সময় মেন্যু কার্ড দেখে সিদ্ধান্ত নিতে নিতে আপনার খিদেটাই মরে যাওয়ার উপক্রম হবে। শুক্র গ্রহ বক্রি থাকায় আজ বন্ধুদের সাথে আড্ডায় এমন কিছু ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে যা এড়াতে নীরবতাই আপনার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। আর্থিক বিষয়ে আজ কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না, বিশেষ করে লটারি বা শেয়ার বাজারে টাকা খাটাতে গেলে আজ নিশ্চিতভাবে লোকসান হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ পার্টনারের কথা স্রেফ শুনে যান, নিজের যুক্তি দেখাতে গেলে আজকের মতো রোমান্সের ইতি ঘটবে সেখানেই।
বৃশ্চিক রাশি
আজ গোয়েন্দা শার্লক হোমসের অবতার ধারণ করবেন। চারপাশের সব কিছুতেই আজ কোনো গভীর ষড়যন্ত্র খুঁজে পাবেন, এমনকি সহকর্মী যদি হাসিমুখে এক কাপ চাও এগিয়ে দেয়, ভাববেন সেখানে কোনো মতলব আছে। এই অহেতুক সন্দেহপ্রবণতা আজ বন্ধ রাখুন এবং নিজের কাজে মন দিন, কারণ বস আপনার কাজের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন। আপনার কড়া মেজাজ এবং চাঁচাছোলা কথার কারণে ঘরে বা বাইরে অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে, তাই মুখে একটু কুলুপ এঁটে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পিঠের ব্যথা বা শরীরের কোনো পুরোনো অস্বস্তি আজ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, তাই ভারী জিনিস তোলা থেকে দূরে থাকুন। সাঁঝের বেলায় একলা বসে চা খেলে মন একটু শান্ত হতে পারে।
ধনু রাশি
আজ অদম্য ঘোড়ার মতো ছুটে চলার মেজাজে থাকবেন। কোথাও ঘুরতে যাওয়া বা ভ্রমণের একটা ঝোঁক মনে আসবে, কিন্তু পকেটের অবস্থা এবং দৈনন্দিন কাজের পাহাড় আপনাকে বসার ঘরের সোফাতেই বন্দী করে রাখবে। আজ যাকে যা উপদেশ দেবেন, সে সেটাই অমান্য করবে, তাই জ্ঞান বিতরণ বন্ধ রেখে নিজের কাজ উদ্ধার করুন। দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়ের খবর শুনে আপনার মন কিছুটা চঞ্চল হতে পারে, কিন্তু সেই ঝামেলায় না জড়ানোই ভালো। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মোটামুটি, তবে কোনো প্রলোভনে পড়ে নতুন করে টাকা বিনিয়োগ করতে যাবেন না। প্রেমিকার বা প্রেমিকের কোনো অবাস্তব দাবি আজকে বেশ ভোগাতে পারে, হাসিমুখে পরিস্থিতি সামলে নিন।
মকর রাশি
আজ কাজের পাহাড় মাথার ওপর নিয়ে জেগে উঠবেন। আপনারা তো এমনিতেই কাজ ছাড়া কিছু বোঝেন না, কিন্তু আজ শনির কৃপায় কাজ শেষ হতেই চাইবে না। সারাদিন খেটেখুটে দিনশেষে মনে হবে আপনি আসলে কিছুই করতে পারেননি, যা আপনাকে কিছুটা বিরক্ত করবে। অফিসের কোনো গোপন খবর আজ আপনার কানে আসতে পারে, কিন্তু সেটা পেটে চেপে রাখাই শ্রেয়, নাহলে সেই গুজবের বলির পাঁঠা আপনাকেই হতে হবে। আজ আপনার হজমের সমস্যায় ভোগার চান্স আছে, তাই বাইরের চটপটি বা ফুচকার মায়া আজ ত্যাগ করতেই হবে। রাতে একটু ঘুমানোর চেষ্টা করুন, মোবাইল স্ক্রিনে রাত ১২টা পর্যন্ত স্ক্রোল করলে কাল সকালে আবার পস্তাতে হবে।
কুম্ভ রাশি
আজ একদম নিজের তৈরি করা কল্পনার জগতে বাস করবেন। সাধারণ একটা কাজের কথা বললেও সেটা নিয়ে মহাজাগতিক চিন্তাভাবনা শুরু করে দেবেন। আপনার অসাধারণ সব ক্রিয়েটিভ আইডিয়া মাথায় আসবে, কিন্তু সেগুলোর কোনোটিই বাস্তবে রূপ নেওয়ার মুখ দেখবে না কারণ আপনি বাস্তবায়ন করার বদলে অলসতা করতেই বেশি ভালোবাসবেন। কোনো পুরোনো বন্ধু হঠাৎ মেসেজ পাঠাতে পারে এবং আপনাকে পুরোনো দিনের কোনো কান্ডকারখানার কথা মনে করিয়ে দিয়ে লজ্জায় ফেলতে পারে। আজ আর্থিক লেনদেনে খুব সতর্ক থাকুন, অনলাইনে কেনাকাটা করার সময় ভুল জায়গায় ক্লিক করে টাকা যেন গায়েব না হয়। নিজের স্বাস্থ্য রক্ষায় আজ অন্তত কিছুটা সময় হাঁটার চেষ্টা করুন, সোফায় শুয়ে থাকাটাই একমাত্র ব্যায়াম নয়।
মীন রাশি
আজ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দারুণ সক্রিয় থাকবে, অর্থাৎ যা হওয়ার নয় তা আগেই আন্দাজ করে বসে থাকবেন এবং অহেতুক দুশ্চিন্তা করে নিজের মাথাব্যথা বাড়াবেন। আজ অতিরিক্ত সংবেদনশীল হয়ে পড়বেন, কেউ সাধারণ একটা কথা বললেও মনে হবে আপনাকে অপমান করা হয়েছে। জলরাশি হওয়ায় আজ অতিরিক্ত পানি বা তরল পানীয় পানের অভ্যাস আপনার জন্য ভালো হবে, তবে বৃষ্টি বা পানিতে ভেজা থেকে দূরে থাকুন নতুবা সর্দি-কাশি নিশ্চিত। পরিবারের কোনো জটিল সমস্যা সমাধান করতে আপনার ওপর দায়িত্ব আসতে পারে, তবে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করাই সেরা কৌশল। আজ প্রেমিক বা প্রেমিকার সাথে কোনো রোমান্টিক সিনেমা দেখতে পারেন, তবে টিকিটের টাকাটা কে দেবে তা নিয়ে যাতে আবার রোমান্স ভেস্তে না যায়!