বায়ুদূষণ থেকে দূরে রাখবে যে ৭ অভ্যাস

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
বায়ুদূষণ শরীরের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে শীতকালে। প্রতীকী ছবিটি তৈরি করা হয়েছে এআই দিয়ে।
বায়ুদূষণ শরীরের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে শীতকালে। প্রতীকী ছবিটি তৈরি করা হয়েছে এআই দিয়ে।

বায়ুদূষণের শীর্ষে ঢাকা, এমন খবর মাঝেমধ্যে দেখা যায় সংবাদমাধ্যমে। এই বায়ুদূষণ শরীরের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে শীতকালে। এ সময় বাতাসে ধুলার পরিমাণ বাড়ে। এতে শ্বাসকষ্ট বা হৃদ্‌রোগে আক্রান্তদের পাশাপাশি সুস্থ মানুষও ঝুঁকিতে পড়ে। ধুলার অতি ক্ষুদ্র কণাগুলো ফুসফুসে ঢুকে রক্তপ্রবাহে মিশে যেতে পারে। এতে দেখা দিতে পারে নানা জটিলতা। শ্বাসনালিতে সংক্রমণ, অ্যাজমা, উচ্চ রক্তচাপ, এমনকি হৃদ্‌রোগের আশঙ্কাও বেড়ে যায় ধুলার কারণে।

দূষিত বায়ু থেকে সুরক্ষিত থাকার উপায়

দূষিত বাতাসে শুধু চোখ বা গলা জ্বালাপোড়া করে না, এর প্রভাব শরীরের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছায়। ‘জার্নাল অব টক্সিওলজি’তে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাতাসে থাকা ক্ষতিকর উপাদানগুলো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রদাহ এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস তৈরি করে। এতে ফুসফুস, হৃদ্‌যন্ত্র ও রোগ প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই বায়ুদূষণের এই বাস্তবতায় সচেতন থাকা এবং সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

প্রতিদিন বাতাসের মান পর্যবেক্ষণ করুন

নিজের আশপাশ সম্পর্কে সচেতনতা জরুরি। এখন স্মার্টফোনে নানা অ্যাপ ব্যবহার করা যায় যেগুলো বাতাসের রিয়েল টাইমে অবস্থা দেখায়। এগুলো দেখে জানা যায় কখন বাইরে যাওয়া নিরাপদ আর কখন ঘরে থাকা ভালো। সাধারণত সকালে ও সন্ধ্যায় দূষণের মাত্রা বেশি থাকে। তাই এ সময়ে হাঁটাহাঁটি বা ব্যায়াম না করাই ভালো।

ঘরের ভেতর নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করুন

বাইরের বাতাস যখন দূষিত, তখন ঘরই আপনার তুলনামূলক নিরাপদ আশ্রয়। প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় জানালা-দরজা বন্ধ রাখুন, যেন বাইরের দূষণ ভেতরে না ঢোকে। ইন্টারভেনশনাল পালমোনোলজিস্ট ও স্লিপ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অনিমেষ আর্য বলেন, ‘ভালো মানের যেকোনো এয়ার পিউরিফায়ার ঘরের ধূলিকণা ও দূষণ অনেক কমিয়ে দেয়, শ্বাস নিতে আরাম দেয়।’ এ ছাড়া ঘরে স্নেক প্ল্যান্ট বা আরেকাপামগাছ রাখলে তা প্রাকৃতিকভাবেই বাতাস বিশুদ্ধ করে।

বায়ুদূষণ শরীরের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে শীতকালে।ছবি: পেক্সেলস
বায়ুদূষণ শরীরের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে শীতকালে।ছবি: পেক্সেলস

বাইরে গেলে সঠিক মাস্ক ব্যবহার করুন

বাতাসে ক্ষতিকর কণা থেকে বাঁচতে ভালো মানের মাস্ক পরা জরুরি। এন৯৫ বা এন৯৯ সার্টিফায়েড মাস্ক ক্ষুদ্র কণাগুলো ছাঁকার ক্ষমতা রাখে। কাপড়ের মাস্ক বা সাধারণ সার্জিক্যাল মাস্ক দূষণের সূক্ষ্ম কণাগুলো ঠেকাতে পারে না। তাই নির্ভরযোগ্য মাস্ক ব্যবহার করুন। এটি আপনার ফুসফুসের সুরক্ষায় বেশ কাজে দেবে।

পর্যাপ্ত পানি পান এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করুন

দূষিত বাতাসের প্রভাব থেকে শরীর রক্ষা করতে হলে পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। শরীরে প্রয়োজনীয় পরিমাণে পানি থাকলে তা বিষাক্ত পদার্থ বের হয়ে যেতে সাহায্য করে। পাশাপাশি অ্যান্টি অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাবার; যেমন আমলকী, লেবুজাতীয় ফল, পালংশাক, আখরোট ইত্যাদি নিয়মিত খেলে শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে। ডা. আর্য বলেন, ভিটামিন সি ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ খাবার শরীরের ভেতরে দূষণের ক্ষতি কমাতে সহায়তা করে।

ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের বাড়তি যত্ন নিন

দূষণের প্রভাব বেশি পড়ে শিশু, প্রবীণ ও শ্বাসযন্ত্রের রোগীদের ওপর। ডা. আর্য পরামর্শ দেন, যেদিন বাতাসের অবস্থা বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছায়, সেদিন অসুস্থ ব্যক্তিদের বাইরে যাওয়া একেবারেই উচিত নয়। তাঁদের ইনহেলার, ওষুধ এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সব সময় কাছে রাখুন এবং নিয়মিত ব্যবহার নিশ্চিত করুন।

শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম অনুশীলন করুন

ফুসফুসকে সুস্থ রাখতে শুধু দূষণ এড়ানোই যথেষ্ট নয়, সঠিক শ্বাস-প্রশ্বাসের অভ্যাসও জরুরি। ঘরের ভেতরে শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন করতে পারেন। এতে ফুসফুসের ক্ষমতা বাড়ে এবং অক্সিজেন গ্রহণের হার উন্নত হয়। দূষিত বাতাসে ভারী ব্যায়াম বা দৌড়ানো এড়িয়ে চলুন।

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন

বায়ুদূষণ দীর্ঘ মেয়াদে শরীরের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তাই সময়মতো স্বাস্থ্য পরীক্ষা জরুরি; বিশেষ করে যাদের হৃদ্‌রোগ বা ফুসফুসের সমস্যা আছে, তাদের নিয়মিত রক্তচাপ ও ফুসফুসের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করানো উচিত। আগেভাগে সমস্যা শনাক্ত করলে চিকিৎসা সহজ হয় এবং জটিলতা এড়ানো যায়।

বায়ুদূষণের কারণে স্বাস্থ্যের ভয়াবহ সমস্যা দেখা দিতে পারে। এটি এক দিনে বন্ধ হবে না, তবে সচেতনতা ও দৈনন্দিন ছোট ছোট অভ্যাস আমাদের সুরক্ষায় বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

সূত্র: হেলথশট

বিষয়:

স্বাস্থ্যঝুঁকিজীবনধারাস্বাস্থ্যজেনে নিনস্বাস্থ্যবিধি
বয়সী বটের নিচে চড়ুইভাতি

বয়সী বটের নিচে চড়ুইভাতি

ভ্রমণের হৃদয়ছোঁয়া অধ্যায় ইন্দোনেশিয়া

ভ্রমণের হৃদয়ছোঁয়া অধ্যায় ইন্দোনেশিয়া

ঘন ঘন বিমান ভ্রমণে ত্বকের যত্ন নিন

ঘন ঘন বিমান ভ্রমণে ত্বকের যত্ন নিন

রোমাঞ্চকর ভ্রমণের কেন্দ্র দুবাই

রোমাঞ্চকর ভ্রমণের কেন্দ্র দুবাই

ভ্রমণ

বয়সী বটের নিচে চড়ুইভাতি

মুহাম্মদ জাভেদ হাকিম 
ছবি: দে ছুট ভ্রমণ সংঘ
ছবি: দে ছুট ভ্রমণ সংঘ

একটি প্রাচীনতম বটবৃক্ষ মানে কালের সাক্ষী। পুরোনো কোনো স্থাপনা দেখলে যেমন মানুষ নস্টালজিয়ায় ভোগেন, তার চেয়ে বেশি মানুষ স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন, যদি কোনো শতবর্ষী গাছের ছায়ায় যান।

স্থান সাইট্টা গ্রাম, ধামরাই, ঢাকা। ব্যক্তিগত গাড়িতে সবাই যে যার মতো করে ছুটছি। শুক্রবার। তারপরেও যানজটের মহামারি ছাড়িয়ে সকাল ৯টার বদলে বেলা প্রায় ১১টায় পৌঁছাই সাভার বাজারে। তারপর নবীনগর। এরপর একটানে ঢুলিভিটা হয়ে ধানতারা। মাঝখানে নামাজের বিরতি। ধানতারা থেকে বাঁয়ে মোড় নিয়ে গাড়ি ছুটল সাইট্টার পথে।

এ এক প্রশান্তির পথ। সেই চিরচেনা সুনসান নিরিবিলি গাঁয়ের পথ। সবুজ প্রান্তর, গাছের ছায়া, পাখির কলতান। দূর থেকে গাড়ির জানালা দিয়ে যখন বটগাছ চোখে পড়ে, তখন কিছুটা নিরাশ হয়ে পড়ি। কেউ একজন মন্তব্যই করে ফেলল, এ তো দেখছি গাবগাছের পাতার মতো!

পিচঢালা পথ ছেড়ে গাড়ি ঢুকে পড়ে মেঠো পথে। থামে গিয়ে একেবারে বটবৃক্ষের নিচে। আনন্দে মন নেচে ওঠে। একি আসলেই বটবৃক্ষ, নাকি ভিন্ন কিছু! নানান জায়গায় ঘুরতে গিয়ে জীবনে অনেক বটগাছের ছায়ায় বসার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ রকম তো কোনো বটগাছ চোখে পড়েনি! আশ্চর্য সুন্দর সাইট্টা বটগাছের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে নিজেকে বেশ সুখী মনে হলো।

গাছের ওপর থেকে বটের ঝুরি ঝুলে মাটির সঙ্গে মিশেছে। গাছের আদ্যোপান্ত জানতে এবার স্থানীয়দের খোঁজে নামি। দু-একজনের সঙ্গে ভাব জমাই। কিন্তু তথ্যসূত্র নির্ভরযোগ্য মনে হয় না। এদিকে পেটেও টান পড়েছে। গাড়িতে হাঁড়ি-পাতিল ছিল। করিতকর্মা ফারুক বাইকে চড়ে স্থানীয় বাজার থেকে চাল-ডাল-ডিম কিনে আনে। গ্রাম্য চা-দোকানি সন্তোষের সহযোগিতায় শুরু হয় রান্না। সেসব ফেলে আমরা বের হয়ে পড়ি গ্রাম দেখতে।

বিঘার পর বিঘা জমিতে লেবুর বাগান। থোকায় থোকায় ধরে আছে নানান জাতের লেবু। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে হাঁটুজলের ছোট নদী। আর সেই নদীতে জেলে ধরছে মাছ। গাছের ডালে ডালে নানান রঙের পাখি। জনমানবের কোলাহল নেই। পাখিরা নিশ্চিন্ত মনে গেয়ে যায় গান। যেন সাইট্টা গ্রামটি ওদের জন্য অভয়াশ্রম।

ভর সন্ধ্যায় রান্না শেষ। মাগরিব নামাজের পর জোটে ওঠা খিচুড়ি আর ডিম ভুনা। খেতে খেতেই পরিচয় হয় জনি দাস নামের এক তরুণের সঙ্গে।

তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা গেল বেশ কিছু তথ্য। সাইট্টা গ্রামটি ধামরাই উপজেলার যাদবপুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। ষাটটি পরিবার নিয়ে প্রথম

এই গ্রামে বসতি শুরু। সেই থেকে গ্রামের নাম সাইট্টা হয়েছে। গ্রামে মানুষের সংখ্যা প্রায় চার শ। হিন্দু সম্প্রদায়-অধ্যুষিত এই গ্রামের শিক্ষার হার প্রায় ৯৫ শতাংশ। পেশায় অধিকাংশই সরকারি ও বেসরকারি চাকুরে। গ্রামবাসী বন্ধুবৎসল।

জনি বটগাছটি সম্পর্কে জানালেন, এটির বয়স আনুমানিক পাঁচ শ বছর। যদিও সুনির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারে না এর বয়স। তবে বেশির ভাগ মানুষের ধারণা, ‘কম করে চার শ বছর তো হবেই’! বটগাছটি প্রায় দুই একর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত। একে ঘিরে লোকমুখে চালু আছে অনেক অদ্ভুতুড়ে গল্প। ফলে এর ডালপালা-ঝুরি কোনো দিন ছাঁটা হয়নি। তাই

এর আকার হয়েছে আক্ষরিক অর্থে জায়ান্ট, মহিরুহ। গাছটির পাশেই একটি নাটমন্দির রয়েছে। সেখানে নিয়মিত পূজা-অর্চনা চলে। নির্ভরযোগ্য তথ্য দিয়ে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন। নীরব আর নিস্তব্ধ গ্রাম্য পরিবেশে শুরু হলো দ্বিতীয় পর্ব, বারবিকিউ।

কয়লার আগুনে গোশত ঝলসানোর সুযোগে আমাদের কেউ কেউ কুয়াশায় ডোবা ঘুটঘুটে অন্ধকারে বটগাছের তলা ঘুরে এসে অনুভূতি জানাল। রাত নয়টায় সব আয়োজনের ইতি টেনে, শিয়াল পণ্ডিতদের ভাষণ শুনে আমরা ফেরার পথ ধরলাম।

যাবেন যেভাবে

ঢাকার যেকোনো প্রান্ত থেকে নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী গাবতলী ও উত্তরার থার্ড ফেস এবং আবদুল্লাহপুর হয়ে ধামরাই উপজেলার ধানতারা বা কালামপুর বাজার হয়ে সাইট্টা গ্রামে যাওয়া যাবে। নিজস্ব বা ভাড়ার গাড়িতে গেলেই সুবিধা বেশি। তবে গুলিস্তান থেকে ধামরাই রুটের বাসে ঢুলিভিটা বাসস্ট্যান্ড বা কালামপুর বাজারে নেমে সেখান থেকে অটো কিংবা ভ্যানে চেপে সাইট্টা গ্রামে যাওয়া যায়।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণজীবনধারাভ্রমণ
বায়ুদূষণ থেকে দূরে রাখবে যে ৭ অভ্যাস

বায়ুদূষণ থেকে দূরে রাখবে যে ৭ অভ্যাস

ভ্রমণের হৃদয়ছোঁয়া অধ্যায় ইন্দোনেশিয়া

ভ্রমণের হৃদয়ছোঁয়া অধ্যায় ইন্দোনেশিয়া

ঘন ঘন বিমান ভ্রমণে ত্বকের যত্ন নিন

ঘন ঘন বিমান ভ্রমণে ত্বকের যত্ন নিন

রোমাঞ্চকর ভ্রমণের কেন্দ্র দুবাই

রোমাঞ্চকর ভ্রমণের কেন্দ্র দুবাই

ভ্রমণ

ভ্রমণের হৃদয়ছোঁয়া অধ্যায় ইন্দোনেশিয়া

সাইফুল ইসলাম শান্ত
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

হেঁটে বিশ্ব দেখতে বের হওয়ার ৬০০ দিন পার করলাম সম্প্রতি। এই দীর্ঘ যাত্রায় বাংলাদেশ ছাড়া এখন পর্যন্ত আমি হেঁটে পেরিয়েছি ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং সর্বশেষ ইন্দোনেশিয়া। এত দেশ ঘোরার পর এখন যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, প্রিয় দেশ কোনটি? নিঃসন্দেহে বলব, ইন্দোনেশিয়া।

ভিন্ন এক অনুভূতি এই দেশে

প্রতিটি দেশের নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া একেবারে আলাদা। এখানকার দ্বীপ, সংস্কৃতি, ভাষা, মাটি, আবহাওয়া এবং পরিবেশ—সব মিলিয়ে দারুণ লেগেছে। সবচেয়ে বড় কথা, এখানকার মানুষের আন্তরিকতা অসাধারণ। আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় ইন্দোনেশিয়ার মানুষই সবচেয়ে অতিথিপরায়ণ। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় সহজে, যেকোনো সাহায্য চাইলে তারা আন্তরিকভাবে করে। অনেক জায়গায় শুধু ট্যুরিস্ট শুনে তারা খাবারের দাম পর্যন্ত নেয়নি। কেউ আমার যাত্রার গল্প শুনে উৎসাহ দিয়েছে। কেউ আবার বলেছে, ‘তুমি আমাদের দেশের সম্মান বাড়াচ্ছ।’ এই ভালোবাসা আমাকে সত্যিই ছুঁয়ে গেছে।

শহর নয়, গ্রামের পথে

আমি সাধারণত ট্যুরিস্ট জায়গাগুলো এড়িয়ে চলি। কারণ, হেঁটে ভ্রমণ মানেই হলো প্রকৃত জীবনের সঙ্গে মিশে যাওয়া। তাই শহরের চেয়ে গ্রামই বেশি ভালো লাগে। ইন্দোনেশিয়ার গ্রামের পথ ধরে হাঁটার সময় সে দেশের অধিবাসীদের জীবনধারা, পরিশ্রম, হাসি, সরলতা কাছ থেকে দেখেছি। ছোট দোকানে বসে চা খেতে খেতে গ্রামের মানুষের গল্প শুনেছি, তাদের সংস্কৃতি দেখেছি, তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশেছি। গ্রামের মানুষগুলো সত্যিই আলাদা। কেউ কাজের ফাঁকে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, কেউ ছবি তুলতে চেয়েছেন, কেউবা কৌতূহল নিয়ে জানতে চেয়েছেন, আমি এত দূর কেন হেঁটে চলেছি। তাঁদের হাসি আর আন্তরিকতা আমার এই যাত্রাকে আরও অর্থবহ করে তুলেছে।

সময়ের প্রতি শ্রদ্ধা

ইন্দোনেশিয়ার মানুষের জীবনযাপন খুব ভালো লেগেছে। এখানে মানুষ খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে এবং এশার নামাজের পরপরই ঘুমিয়ে যায়। তাদের এই নিয়মিত জীবন যাপন করা, সময়ের মূল্য বোঝা, কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

আবার যেতে চাই

ইন্দোনেশিয়ার গ্রামগুলোর সৌন্দর্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমার মনে এক গভীর টান সৃষ্টি করেছে। তাদের আন্তরিকতা, আতিথেয়তা অতুলনীয়। আমি সত্যিই চাই আবার একদিন ইন্দোনেশিয়ায় ফিরতে। বিশেষ করে গ্রামের পথে। সেখানে মানুষ হাসিমুখে অতিথিকে এখনো স্বাগত জানায় এবং সরলতা এখনো টিকে আছে।

৬০০ দিনের এই যাত্রায় আমি বুঝেছি, ভ্রমণ মানে শুধু স্থান পরিবর্তন নয়, এটা বৃহৎ অর্থে মানুষ চেনা, সংস্কৃতি বোঝা। নিজের ভেতরের নতুন এক দিক উন্মোচনের পথ এটি। আর ইন্দোনেশিয়া আমার সেই পথের সবচেয়ে হৃদয়ছোঁয়া অধ্যায়।

বিষয়:

ইন্দোনেশিয়াছাপা সংস্করণজীবনধারাভ্রমণ
বায়ুদূষণ থেকে দূরে রাখবে যে ৭ অভ্যাস

বায়ুদূষণ থেকে দূরে রাখবে যে ৭ অভ্যাস

বয়সী বটের নিচে চড়ুইভাতি

বয়সী বটের নিচে চড়ুইভাতি

ঘন ঘন বিমান ভ্রমণে ত্বকের যত্ন নিন

ঘন ঘন বিমান ভ্রমণে ত্বকের যত্ন নিন

রোমাঞ্চকর ভ্রমণের কেন্দ্র দুবাই

রোমাঞ্চকর ভ্রমণের কেন্দ্র দুবাই

ভ্রমণ

ঘন ঘন বিমান ভ্রমণে ত্বকের যত্ন নিন

ফিচার ডেস্ক
বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কম দামে ফ্লাইটের টিকিট পাওয়া। এ কাজে আপনাকে সহায়তা করতে পারে কিছু ওয়েবসাইট। প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি।
বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কম দামে ফ্লাইটের টিকিট পাওয়া। এ কাজে আপনাকে সহায়তা করতে পারে কিছু ওয়েবসাইট। প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি।

বিমান ভ্রমণের আগে অনেক কিছু নিয়ে ভাবতে হয়। সানস্ক্রিন সাধারণত সেই তালিকার প্রথমে থাকে না। কিন্তু আপনি যদি জানালার পাশের আসন পছন্দ করেন, তাহলে জেনে রাখুন, কেবিনের জানালাগুলো আপনার ধারণার চেয়ে কম সুরক্ষা দেয়। বিমান যখন ক্রুজিং উচ্চতায় থাকে, তখন সমুদ্রপৃষ্ঠের তুলনায় অতি বেগুনি রশ্মির বিকিরণের সংস্পর্শ দ্বিগুণ হয়। বিমানের জানালা বেশির ভাগ ইউভিবি রশ্মি (যা সানবার্ন ঘটায়) আটকে দেয়। তবে ইউভিএ রশ্মি (যা দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এবং ত্বকের বার্ধক্য ও প্রদাহের সঙ্গে সম্পর্কিত) সহজে কাচ ভেদ করতে পারে।

চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, ‘বিমানের জানালাগুলো সম্পূর্ণরূপে ইউভিএ রশ্মি ব্লক করতে পারে না। এ ছাড়া ৩০ হাজার ফুট উচ্চতায় বায়ুমণ্ডল পাতলা হওয়ার কারণে ইউভি বিকিরণের সংস্পর্শ বাড়ে। তাই এসপিএফ হলো বিমানের ভেতরের জন্য অপরিহার্য।’ যাঁরা ঘন ঘন বিমান ভ্রমণ করেন, তাঁদের জন্য সান প্রটেকশনকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

বিমানের কেবিনের বাতাস খুব শুষ্ক থাকে। সেখানে আর্দ্রতার মাত্রা প্রায় ২০ শতাংশের নিচে নেমে যায়। এর মোকাবিলা করতে এমন সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন, যা ইউভিএ রশ্মি থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি ত্বকের শুষ্কতাও কমায়। সানস্ক্রিন শুধু ইন-ফ্লাইট স্কিন কেয়ার কৌশলের একটি অংশ। বিমানে ওঠার আগে পর্যাপ্ত পানি পান করুন এবং একটি ময়শ্চারাইজিং সেরাম ও ব্যারিয়ার ক্রিম লাগান।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণবিমানজীবনধারাভ্রমণ
বায়ুদূষণ থেকে দূরে রাখবে যে ৭ অভ্যাস

বায়ুদূষণ থেকে দূরে রাখবে যে ৭ অভ্যাস

বয়সী বটের নিচে চড়ুইভাতি

বয়সী বটের নিচে চড়ুইভাতি

ভ্রমণের হৃদয়ছোঁয়া অধ্যায় ইন্দোনেশিয়া

ভ্রমণের হৃদয়ছোঁয়া অধ্যায় ইন্দোনেশিয়া

রোমাঞ্চকর ভ্রমণের কেন্দ্র দুবাই

রোমাঞ্চকর ভ্রমণের কেন্দ্র দুবাই

ভ্রমণ

রোমাঞ্চকর ভ্রমণের কেন্দ্র দুবাই

ফিচার ডেস্ক
রোমাঞ্চকর ভ্রমণের কেন্দ্র দুবাই

বিলাসবহুল গন্তব্য বলেন বা রোমাঞ্চকর—দুবাই কোনো কিছুতেই পিছিয়ে নেই। রোলার কোস্টার থেকে কৃত্রিম দ্বীপের ওপরে স্কাই ডাইভ, মারিয়ানা ট্রেঞ্চের মতো গভীর পুলে ফ্রিডাইভিং থেকে চোখ কপালে তোলার মতো সব ধরনের ওয়াটারস্পোর্ট—কী নেই দুবাই নামের শহরটিতে!

মরুভূমির বালিতে বাগি চালান

দুবাইয়ে মরুভূমি খুঁজে পাওয়া মোটেই কঠিন নয়। এত উন্নয়ন হওয়ার পরও মরুভূমির বিস্তৃতি শহরের চেয়ে অনেক বেশি। মরুভূমিতে বেলুন আর উটে চড়া থেকে শুরু করে ডিউন ব্যাশিং পর্যন্ত চলে। চালক বা যাত্রী হিসেবে চার সিটের একটি ডিউন বাগিতে উঠে পড়ুন। ২ ঘণ্টার এই অভিজ্ঞতা হবে একদম ম্যাড ম্যাক্স সিনেমার মতো। মরুভূমিতে গাড়ি চালানোর জন্য নির্দিষ্ট পথ তৈরি করা আছে। তবে সেখানেও চ্যালেঞ্জের কমতি নেই। হোটেল থেকে নিয়ে যাওয়া ও ফেরত আনার ব্যবস্থা আছে। চাইলে কোয়াড বাইকিং, স্যান্ডবোর্ডিং বা মরুভূমির ক্যাম্পেও থাকতে পারবেন।

5

দ্য পাম জুমেইরার ওপর দিয়ে স্কাই ডাইভ

মাটিতে দাঁড়িয়ে পাম জুমেইরার পুরো সৌন্দর্য বোঝা যায় না। আসল দৃশ্যটা দেখা যায় স্কাই ডাইভিংয়ের সময়। কিন্তু তখন এ দৃশ্য দেখার সুযোগ মিলবে কি না, সেটা বলা কঠিন। কারণ ঘণ্টায় প্রায় ১২৫ মাইল গতিতে নিচে নামার সময় উত্তেজনায় নিজের মুখের অভিব্যক্তি বদলে যাব। পামের ট্রাঙ্কের পাশ থেকে প্লেনে নিয়ে যাওয়া হয় প্রায় আড়াই মাইল উচ্চতায়। সেখানে যেতে সময় লাগে ২০ মিনিটের মতো। এরপর শুরু হয় ১ মিনিটের নিশ্বাস বন্ধ করে দেওয়া ফ্রি ফল। ফ্রি ফল মানে, স্কাই ডাইভে প্যারাস্যুট খোলার আগে বাতাসে ভেসে থাকার মুহূর্ত। যেটি একজন ভিডিওগ্রাফার ক্যামেরায় ধরে রাখেন। প্যারাস্যুট খুলে গেলে ঘাসের ল্যান্ডিং জোনে দায়িত্বরত একজন আপনাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনবেন। যদি সরাসরি স্কাই ডাইভ করতে ভয় লাগে, তাহলে আগে ইনফ্লাইট দুবাইয়ের ইনডোর স্কাই ডাইভিং সেন্টারে প্র্যাকটিস করে নিতে পারেন।

২

বিশ্বের গভীরতম পুলে ডাইভ

একসময় সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপকূলে মুক্তা আহরণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ পেশা। তেল আবিষ্কারের আগের যুগে সেটিই ছিল অঞ্চলটির প্রধান শিল্পগুলোর একটি। এই ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান জানিয়ে শামুকের আকৃতিতে তৈরি করা হয়েছে ‘ডিপ ডাইভ দুবাই’। ৬০ মিটার গভীর এই মিঠাপানির পুল শহর থেকে মাত্র ২০ মিনিট দূরে। ভেতরটা সাজানো ডুবে যাওয়া আধুনিক শহরের মতো। সেখানে রয়েছে মোটরবাইক, গ্র্যান্ড পিয়ানো, ফুসবল টেবিল থেকে পানির নিচের বাস্কেটবল কোর্ট পর্যন্ত। স্কুবা, ফ্রিডাইভ বা স্নরকেলিং করা যাবে সেখানে। পানির তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

4

রাইড দ্য স্টর্ম কোস্টার

থিম পার্কের দীর্ঘ লাইন অনেকে অসুবিধা মনে করেন। কিন্তু দুবাই হিলস মলে অবস্থিত ‘স্টর্ম কোস্টার’ আপনার সেই অভিজ্ঞতাকে বদলে দেবে। এই রাইডের দৈর্ঘ্য ২ হাজার ১৯৮ ফুট। স্টর্ম কোস্টার সাধারণত রাত ১১টা পর্যন্ত চলে। শুক্র ও শনিবার তা সচল থাকে রাত ১২টা পর্যন্ত। রাতে রাইড করার অভিজ্ঞতাটা ভিন্ন। তখন উজ্জ্বল দুবাইয়ের উঁচু দালানগুলোও দেখা যায়।

3

রক ক্লাইম্বিং

দুবাইয়ের অ্যাডভেঞ্চার পার্কে রক ক্লাইম্বিং বেশ জনপ্রিয়। শারীরিক শক্তি, ধৈর্য আর ভারসাম্যের পরীক্ষা হয়ে যায় এখানে। পার্কটিতে তৈরি করা হয়েছে কৃত্রিম পাহাড়। এ পাহাড়গুলো বিভিন্ন উচ্চতার। সেগুলোতে উঠতে পার করতে হবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ। অনভিজ্ঞ থেকে অভিজ্ঞ সবাই এতে অংশ নিতে পারে। প্রতিটি দেয়ালে বিভিন্ন ধরনের পথ রয়েছে। কিছু অংশ পাড়ি দেওয়া সহজ, আবার কিছু অংশ অত্যন্ত কঠিন। তাই দক্ষতা অনুযায়ী যেকোনো চ্যালেঞ্জ নেওয়া যায়। নিরাপত্তার জন্য রয়েছে হেলমেট ও দড়ির ব্যবস্থা। এখানে ক্লাইম্ব করানো হয় প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে। তাতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা প্রায় থাকে না বললেই চলে।

দুবাই শুধু বিলাসবহুল শহরই নয়, এটি রোমাঞ্চপ্রেমীদের স্বপ্নের গন্তব্য। মরুভূমির বালিতে বাগি চালানো থেকে শুরু করে আকাশ থেকে স্কাই ডাইভ, বিশ্বের সবচেয়ে গভীর পুলে ডাইভ, উঁচু রোলার কোস্টার এবং রক ক্লাইম্বিং—প্রতিটি এর সবকিছু একজন মানুষকে দেবে রোমাঞ্চের চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা।

সূত্র: ন্যাশনাল জিওগ্রাফি

বিষয়:

জীবনধারাভ্রমণ
বায়ুদূষণ থেকে দূরে রাখবে যে ৭ অভ্যাস

বায়ুদূষণ থেকে দূরে রাখবে যে ৭ অভ্যাস

বয়সী বটের নিচে চড়ুইভাতি

বয়সী বটের নিচে চড়ুইভাতি

ভ্রমণের হৃদয়ছোঁয়া অধ্যায় ইন্দোনেশিয়া

ভ্রমণের হৃদয়ছোঁয়া অধ্যায় ইন্দোনেশিয়া

ঘন ঘন বিমান ভ্রমণে ত্বকের যত্ন নিন

ঘন ঘন বিমান ভ্রমণে ত্বকের যত্ন নিন