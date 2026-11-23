এ সময়ে ঘর হোক উজ্জ্বল ও আরামের
শীত মানেই হিমেল হাওয়া আর কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকৃতি। বাইরের কনকনে ঠান্ডা থেকে বাঁচতে নিজের ঘরটি আরামদায়ক করে তোলার এখনই সময়। আরামদায়ক করে তুলতে ঘরের ভেতরের সাজসজ্জায় যে খুব বড় পরিবর্তন আনতে হবে, তা নয়। একটু বুদ্ধি খাটালে পুরো বাড়িকে করে তোলা যায় আরামদায়ক ও সুন্দর। শীতে ঘর সাজানোর সেরা কিছু কার্যকরী ও সহজ আইডিয়া জেনে নিন।
আরামদায়ক ফ্যাব্রিক ও লেয়ারিং
শীতে ঘরের ভেতরটা গরম রাখতে বিভিন্ন ধরনের নরম ও ভারী কাপড়ের স্তর বা লেয়ারিং তৈরি করুন। সোফা বা চেয়ারে নরম উলের থ্রো ব্ল্যাঙ্কেট বা কম্বল বিছিয়ে দিন এবং সঙ্গে রাখুন মখমল বা ভেলভেটের কুশন। এটি ঘরে যেমন আভিজাত্য আনবে, তেমনি বসলেও আরাম দেবে।
মেঝেতে পুরু কার্পেট বা রাগ
শীতকালে ঠান্ডা মেঝেতে পা রাখা বেশ অস্বস্তিকর। তাই বসার ও শোয়ার ঘরের মেঝেতে পুরু ও নরম কার্পেট বা এরিয়া রাগ বিছিয়ে দিন। এটি পায়ের তলা গরমই রাখবে না; বরং ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা ধরে রাখতেও দারুণ সাহায্য করবে।
জানালায় ভারী পর্দার ব্যবহার
বাইরের ঠান্ডা বাতাস যেন ঘরের ভেতরে ঢুকতে না পারে, সে জন্য পাতলা পর্দা সরিয়ে ভেলভেট বা ভারী সুতির পর্দা লাগান। গাঢ় রঙের ভারী পর্দা একদিকে যেমন ঘরে-বাইরের হিমেল হাওয়া ঢোকা ঠেকাবে, অন্যদিকে সাজে আনবে এক স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য।
উজ্জ্বল ও গাঢ় রঙের ছোঁয়া
শীতে ঘর সাজাতে গাঢ় লাল, ফরেস্ট গ্রিন বা মাটির মতো উজ্জ্বল রংগুলো ব্যবহার করুন। ডাইনিং টেবিলের রানার, কুশন কভার কিংবা ফুলদানিতে একই রঙের ছোঁয়া রাখলে ঘরে একধরনের সজীব ও উষ্ণ আবহ তৈরি হয়।
নরম ও মায়াবী আলোকসজ্জা
কড়া সাদা আলোর বদলে শীতে ঘরে হলদে বা ওয়ার্ম লাইটের ব্যবহার বাড়ান। ঘরের কোনায় টেবিল ল্যাম্প, বুকশেলফে স্ট্রিং লাইট বা মরিচ বাতি এবং ডাইনিং টেবিলে সুগন্ধি মোমবাতি রাখুন। এই মৃদু আলো ঘরে একধরনের মায়াবী ও প্রশান্তিদায়ক পরিবেশ তৈরি করবে।
ঋতুভিত্তিক মিষ্টি সুবাস
ঘরের ভেতরে উষ্ণতার অনুভূতি বাড়াতে দারুচিনি, লবঙ্গ, কমলা বা ভ্যানিলার মতো সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারেন। এসেনশিয়াল অয়েল ডিফিউজার কিংবা সুগন্ধি মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখলে পুরো ঘর এক মিষ্টি ও সতেজ সুবাসে ভরে উঠবে।
নিজের জন্য পড়ার জায়গা
জানালার পাশে একটি আরামদায়ক ইজি চেয়ার, নরম কুশন, একটি পাতলা কম্বল আর ছোট একটি ফ্লোর ল্যাম্প দিয়ে বানিয়ে ফেলুন আপনার নিজস্ব পড়ার জায়গা। পাশে একটি ছোট টেবিলে ধোঁয়া ওঠা চা বা কফির মগ নিয়ে বসলে শীতের বিকেলগুলো হয়ে উঠবে দারুণ উপভোগ্য।
দেয়ালের শিল্পকর্মে পরিবর্তন
ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দেয়ালের ছবিতেও সামান্য বদল আনুন। হালকা রঙের ছবির বদলে গাঢ় নীল, মেরুন বা সোনালি রঙের অ্যাবস্ট্রাক্ট পেইন্টিং কিংবা প্রকৃতির উজ্জ্বল দৃশ্য দেয়ালে টাঙিয়ে দিন। এটি ঘরের মূল আকর্ষণ হয়ে উঠবে।
ধাতব বা মেটালিক অনুষঙ্গ
শীতের সাজসজ্জায় সোনালি, পিতল বা তামার তৈরি ছোটখাটো অনুষঙ্গ, যেমন মোমদানি, ছবির ফ্রেম বা ফুলদানি যোগ করুন। এই উজ্জ্বল ধাতব বস্তুগুলো আলোর প্রতিফলন ঘটিয়ে ঘর আরও উজ্জ্বল ও উষ্ণ করে তুলবে।
খুব বেশি খরচের প্রয়োজন নেই; হাতের কাছের নরম কম্বল, উষ্ণ আলো আর পছন্দের কিছু অনুষঙ্গ দিয়ে আপনার ঘরটি শীতের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে পারেন। সামান্য এই পরিবর্তন পুরো শীতে আপনার পরিবারকে দেবে অনাবিল প্রশান্তির অনুভূতি।
সূত্র: ডেকর ম্যাটারস