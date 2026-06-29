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বর্ষায় ঘরবাড়ি সুরক্ষিত রাখার উপায়

ফিচার ডেস্ক
বর্ষায় ঘরবাড়ি সুরক্ষিত রাখার উপায়
ছবি: পেক্সেলস

বর্ষার আগমন আমাদের মনে যেমন প্রশান্তি আনে, তেমনি ঘরের সুরক্ষার জন্য নিয়ে আসে নতুন চ্যালেঞ্জ। অতিরিক্ত আর্দ্রতা, অনবরত বৃষ্টি আর স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার কারণে ঘরে ছত্রাকের সংক্রমণ, দেয়ালের ক্ষতিসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। একটু অসচেতন হলেই ঘরের দামি আসবাব বা দেয়াল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বর্ষার এই স্যাঁতসেঁতে ভাব ঘরের ক্ষতি করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের জন্যও বেশ ক্ষতিকর। এই বর্ষায় ঘরের আর্দ্র ভাব দূর করার এবং ঘরবাড়ি সুরক্ষিত রাখার উপায় জেনে নিন।

দেয়াল ও ছাদ ওয়াটারপ্রুফ করুন

বর্ষা শুরুর আগে ঘরের দেয়াল ও ছাদে কোনো ফাটল বা ছিদ্র আছে কি না, তা পরীক্ষা করে নিন। এগুলো দিয়ে সহজে পানি চুইয়ে ঘরে ঢুকতে পারে। এমন সমস্যা দেখা দিলে অবিলম্বে দেয়ালগুলোতে একটি ওয়াটারপ্রুফ কোটিং দিয়ে ফেলুন।

ড্রেন পরিষ্কার ও পাইপ মেরামত করুন

জমে থাকা পানিতে মশা বংশবৃদ্ধি করে। তাই পানি জমে থাকা রোধ করতে ড্রেন এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পাইপ থেকে সব ধরনের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে ফেলুন। এ ছাড়া ঘরের ভেতরের ও বাইরের পাইপলাইনে কোনো ফাটল বা লিকেজ আছে কি না, তা পরীক্ষা করুন। কারণ, পাইপের লিক থেকে অনবরত পানি চুইয়ে ঘর স্যাঁতসেঁতে হয়ে যেতে পারে।

দরজা জানালা সিল করুন

বৃষ্টির পানি যেন ঘরে ঢুকতে না পারে, সে জন্য দরজার নিচের অংশে রাবার গ্যাস্কেট ব্যবহার করুন। দেয়াল, দরজা ও জানালার মাঝে থাকা ফাঁকা জায়গাগুলো সিলিকন বা ফোম সিল্যান্ট দিয়ে বন্ধ করুন।

ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

বৈদ্যুতিক তার পরীক্ষা করুন

বর্ষার দিন বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়াতে একজন অভিজ্ঞ ইলেকট্রিশিয়ান ডেকে ঘরের ওয়্যারিং পরীক্ষা করিয়ে ফেলুন। বৈদ্যুতিক তার, সুইচ বোর্ড এবং দরজার বেল যেন কোনোভাবেই পানির সংস্পর্শে না আসে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। বর্ষাকালে রান্নাঘরের সরঞ্জামগুলো ব্যবহারের পর অবশ্যই প্লাগ খুলে রাখুন।

আসবাব সংরক্ষণ

আলমারি ও ক্যাবিনেটে কাপড়ের ভাঁজে সিলিকা জেল প্যাকেট বা ময়শ্চার অ্যাবজরবার রেখে দিলে জামাকাপড়, বিছানার চাদর এবং বইপত্র স্যাঁতসেঁতে হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। আবার কার্পেট খুব দ্রুত আর্দ্রতা শোষণ করে, যা ছত্রাক ও ছাতা পড়ার অন্যতম কারণ। তাই বর্ষার দিনগুলোতে কার্পেট কোনো শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন।

ঘরে আর্দ্রতার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করুন

বর্ষাকালে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই ঘরের ভেতরের অতিরিক্ত আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং পরিবেশ শুষ্ক ও আরামদায়ক রাখতে একটি ডিহিউমিডিফায়ার ব্যবহার করতে পারেন।

ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

পাতলা পর্দা ব্যবহার করুন

ভারী পর্দার বদলে বর্ষাকালে ঘরে পাতলা পর্দা ব্যবহার করুন, যাতে ঘরে সূর্যালোক প্রবেশ করে। সূর্যের আলো প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে এবং ছত্রাক ও অণুজীব ধ্বংস করে। এ ছাড়া প্রতি সপ্তাহে বিছানার চাদর, বালিশের কভার এবং ব্যবহৃত তোয়ালে বদলে পরিষ্কার তোয়ালে ব্যবহার করুন।

ময়লা ও ছত্রাক দূর করুন

বাইরের কাদামাটি এবং জীবাণু যেন ঘরে ঢুকতে না পারে, সে জন্য মূল দরজার বাইরে একটি জুতার র‍্যাক রাখুন। যদি ঘরের দেয়ালে কোথাও ছত্রাক পড়ে যায়, তবে ব্লিচ ও পানির একটি মিশ্রণ তৈরি করে তা দিয়ে দেয়ালটি মুছে পরিষ্কার করে ফেলুন। এই মিশ্রণ চমৎকার ক্লিনিং এজেন্ট এবং জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে।

কাঠের আসবাবের সুরক্ষা

বর্ষাকালে কাঠ বাতাস থেকে আর্দ্রতা শোষণ করে ফুলে ওঠে। তাই কাঠের মেঝে, দরজা ও আসবাব সুরক্ষিত রাখতে মোম বা বার্নিশের একটি প্রতিরক্ষামূলক প্রলেপ দিন। কাঠের আসবাব ও চামড়ার সোফাগুলো সব সময় জানালা বা দরজা থেকে কিছুটা দূরে রাখুন, যাতে সেগুলো সরাসরি বৃষ্টির পানির সংস্পর্শে না আসে।

বিষয়:

জীবনধারাযত্নআত্তি
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