Ajker Patrika
ঘরের একঘেয়েমি দূর হবে এই কয়েকটি উপায়ে

ফিচার ডেস্ক
ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

দীর্ঘদিন একইভাবে সাজানো বাড়িতে থাকতে থাকতে একঘেয়ে লাগাটা তো স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে ঘরে একটু বদল আনলে কিন্তু একঘেয়েমি কাটানো সহজ হয়। আমাদের জীবনীশক্তির অনেকটাই আসে এই ঘর থেকে। তাই ঘর ও মনে চনমনেভাব ফিরিয়ে আনতে বা পুরোনো বাড়িকেই নতুন আমেজ এনে দিতে পারেন মাত্র কয়েকটি কাজ করেই। বাড়ি সাজানোর সময় মনে রাখুন এই কয়েকটি বিষয়। তাহলেই বদলে যাবে অন্দরের সৌন্দর্য।

বিভিন্ন আকারের আসবাবে ঘর সাজান

একই রকম আসবাবপত্র দিয়ে ঘর না সাজিয়ে বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন আকারের আসবাবে ঘর সাজান। তাতে ঘরটি দেখতেও ভাল লাগবে। এখন বিভিন আকৃতির সেন্টার টেবিল, টুল, ডিভান, শেলফ ও ল্যাম্পশেড পাওয়া যায়। দুয়েকটা করে প্রতি মাসেই বদলে ফেলুন। দেখবেন ঘরটা অন্যরকম লাগছে।

ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

আলোটাও বদলে যাক

সাদা টিউবলাইটের বদলে ওয়ার্মলাইট ব্যবহার করতে পারেন। সাইড টেবিলে টেবিল ল্যাম্প রাখতে পারেন। বসার ঘর বা শোয়ার ঘরে স্ট্যান্ডিং ল্যাম্প ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘরের সিলিং লাগোয়া আলোও ব্যাবহার করতে পারেন। ডাইনিং টেবিলের উপরে ঝুলিয়ে দিতে পারেন ছোট ঝুলন্ত আলো বা পেন্ডেন্ট লাইট।

ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

পরিবেশবান্ধব সামগ্রীতে ঘর সাজান

কাঠ, বাঁশ, বেত, পাথর, লিনেনের মতো পরিবেশবান্ধব সামগ্রীতে ঘর সাজান। ঘরের বিভিন্ন কোণায় ছোট বড় ইনডোর প্ল্যান্ট রাখুন বা ঝুলিয়ে দিন। দেয়ালে মাস্টার্ড ইয়েলো রং করে সেখানে সারিসারি সবুজ ইনডোর প্ল্যান্ট রাখলেও ভালো দেখাবে। তবে ইনডোর প্ল্যান্ট রাখলে অবশ্যই নিয়মিত পাতা পরিষ্কার করতে হবে ও শুকনো–মরে যাওয়া পাতা ছেঁটে ফেলতে হবে। নয় সৌন্দর্য বাড়ার পরিবর্তে ঘর দেখতে আরও অবসন্ন মনে হতে পারে।

জানালায় ভালো মানের পর্দা ব্যবহার করুন

জানালার পর্দারও তো বয়স বাড়ে। আর পর্দার ঔজ্জল্য কমে এলে ঘরের উজ্জলতা কমে আসে। তাই বেশ কয়েক বছর আগে কেনা জানালঅর পর্দাও পাল্টে নিন এবার। খুব অল্প দামে সাধ্য়ের মধ্য়েই এখন বিভিন্ন স্থানে পর্দা কিনতে পাওয়া যায়। হালকা ও উজ্জল রংয়ের পর্দা কিনে জানালায় ঝুলিয়ে নিন। ঘরে নতুন আবহ ফিরে পাবেন নিশ্চিত। ও হ্যাঁ, পর্দার কাপড় যেন ভাল মানের হয়; সেদিকেও নজর দিতে হবে!

দেয়ালে রং করে নিন

দেয়ালে বিভিন্ন দাগ–ছোপ থাকলে এবার রং করার ব্যবস্থা করুন। খুব গাঢ় রঙের বদলে হালকা রং ব্যাবহার করুন। এতে ঘরকে আলোকিত মনে হবে, ঘরটাও বড় দেখাবে। কোনো দেয়ালে ওয়াল পেপার লাগাতে চাইলে হালকা নকশার ওয়ালপেপার বেছে নেওয়াই আদর্শ হবে। নয়ত ঘর আরও বেশি জঞ্জালপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

প্লাস্টিকের পুরোনো জিনিস সরিয়ে ফেলুন

প্লাস্টিকের পুরোনো টব, টুল, শো–পিস এবার একেবারেই বাসা তেকে বের করে ফেলুন। এর পরিবর্তে চিনামাটি, কাচ, কাঠ, লোহা ও স্টিলের তৈরি জিনিসপত্র দিয়ে ঘর সাজিয়ে তুলুন। এ ছাড়া, পাথর, বাঁশ, পোর্সেলিন বা ঝিনুকের তৈরি জিনিসও ঘরে রাখতে পারেন। এই উপাদানগুলি পরিবেশবান্ধব এবং ঘরের শোভা আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুলবে।

আকারে বড় ও চওড়া কার্পেট ব্যবহার করুন

স্নানঘরের পাপশ বাদে অন্যান্য স্থানে ছোট পাপোশের বদলে বড় কার্পেট ব্যবহার করুন। এতে দেখতেও ভালোলাগবে। ঘরে নতুন আমেজও পাবেন।

আসবাব অদল–বদল

ঘরের আসবাব মাঝেমধ্য়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখতে পারেন। ড্রেসিং টেবিল সরিয়ে দেয়ালেই লম্বা ও চওড়া আয়না ফিক্স করে নিতে পারেন। এতে ঘরটাও বড় দেখাবে। ছোট ছোট আলমারি পাশাপাশি না রেখে বড় ক্লোজেট বানিয়ে নিতে পারেন। এতে ঘর অনেকটাই পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি লাগবে।

সূত্র: হাউস বিউটিফুল ও অন্যান্য

ছবি: পেক্সেলস

বিষয়:

সাজগোজজীবনধারাফিচার
এলাকার খবর
পাঠকের আগ্রহ

