শোয়ার ঘর‌ করে তুলুন ঘুমের উপযোগী

দিনের ক্লান্তি ভুলে পরম শান্তিতে ঘুমানোর জায়গা হলো শোয়ার ঘর। শুধু আরামদায়ক বিছানা থাকলেই যে সব সময় গভীর ঘুম হবে, এমনটি নয়। ঘরের সাজসজ্জা, আলো, বাতাস ও ছোটখাটো অনেক উপাদান ঘুমে গভীর প্রভাব ফেলে। শোয়ার ঘর কাজের দুশ্চিন্তা ও প্রযুক্তির ব্যস্ততা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে শুধু বিশ্রামের আশ্রয় হিসেবে গড়ে তোলা উচিত। ঘরের পরিবেশ ঘুমের অনুকূল করে সাজাতে পারলে শরীর ও মন দ্রুত সতেজ হয়ে উঠবে। সাজে সামান্য কিছু পরিবর্তন এনে শোয়ার ঘর সহজে প্রশান্তিদায়ক করে তোলা সম্ভব।
শোয়ার ঘরের রং মস্তিষ্কের বিশ্রামে বড় ভূমিকা রাখে। দেয়ালে অতিরিক্ত উজ্জ্বল রঙের বদলে প্যাস্টেল শেড, হালকা নীল, অলিভ গ্রিন, অফ হোয়াইট কিংবা নরম ধূসর রঙের ছোঁয়া রাখুন। এসব শান্ত রং চোখের ক্লান্তি দূর করে এবং স্নায়ু শিথিল রাখতে সাহায্য করে।
প্রখর আলো ঘুমের প্রাকৃতিক হরমোন মেলাটোনিন উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে। তাই রাতে ঘরের মেইন লাইট বন্ধ করে সফট ওয়ার্ম লাইট কিংবা নাইট ল্যাম্প ব্যবহার করুন। বাইরের কৃত্রিম আলো বা রাস্তার আলো আটকাতে ভারী ডাবল লেয়ার পর্দা বা ব্ল্যাকআউট কার্টেন ঝুলিয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।
বিছানার তোশক অতিরিক্ত শক্ত কিংবা বেশি নরম না হয়ে মেরুদণ্ডের জন্য সহনশীল হওয়া চাই। চাদরের ক্ষেত্রে সুতি, লিনেন বা বাঁশের তন্তুতে তৈরি প্রাকৃতিক কাপড় বেছে নিন, যা ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রেখে বাতাস চলাচলে সহায়তা করে। এ ছাড়া বালিশের উচ্চতা সঠিক রাখা এবং কভার নিয়মিত ধোয়া জরুরি।
অগোছালো পরিবেশ মনের অজান্তে স্ট্রেস হরমোন বাড়িয়ে দেয়। তাই অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘর পরিষ্কার রাখুন। ঘুমোতে যাওয়ার আধা ঘণ্টা আগে ঘরের ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম দূরে সরিয়ে ল্যাভেন্ডার, ক্যামোমাইল বা চন্দন কাঠের এসেনশিয়াল অয়েলের সুবাস ছড়িয়ে দিতে পারেন, যা মুহূর্তে মন শান্ত করে তোলে।
ঘরের পরিবেশ যেন অতিরিক্ত উষ্ণ বা প্রচণ্ড শীতল না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। ঘুমানোর সময় ঘরের তাপমাত্রা আরামদায়ক রাখলে এবং পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে ঘুম ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা অনেক কমে যায়।
শোয়ার ঘরে অ্যালোভেরা, স্নেক প্ল্যান্ট বা পিস লিলি রাখতে পারেন। এগুলো রাতে অক্সিজেন ছড়ায় এবং বাতাস পরিষ্কার রাখে। ইনডোর প্ল্যান্টের সবুজ রূপ ক্লান্তি দূর করে মন সতেজ ও শান্ত করে তোলে।
সূত্র: স্লিপ ফাউন্ডেশন
পূজার দিন গোনা শুরু হয়ে গেছে। ঢাকের শব্দ, মণ্ডপে আলোকসজ্জা আর নতুন পোশাকের আনন্দের পাশাপাশি পূজার সাজে পূর্ণতা দিতে গয়নার বিকল্প নেই। এবার ষষ্ঠী থেকে দশমী—প্রতিদিনের সাজে ভিন্নতা আনতে এবং আভিজাত্য ফুটিয়ে তুলতে গয়নার নির্বাচনে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটাতে পারেন।১ ঘণ্টা আগে
ঘরে ঘরে জ্বর হচ্ছে এখন। সঙ্গে অতিরিক্ত ঘাম, সর্দি ও অন্যান্য সমস্যা তো রয়েছেই। অসুস্থতার দিনগুলোতে শারীরিকভাবে স্বস্তি পেতে এবং মেজাজ একটু হলেও ভালো রাখতে আরামদায়ক পোশাক খুঁজি আমরা। সঠিক কাপড়, কাটিং ও রঙের পোশাক রোগে আরাম দিতে পারে।২ ঘণ্টা আগে
কুমড়াটি তো বটেই, তার শাক আর বীজও খাওয়া যায় বহু উপায়ে সুস্বাদু করে এবং এগুলো ভীষণ পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ। দেশের প্রতিটি জেলায় অনায়াসে এই সবজি জন্মে বলে আমাদের কাছে এর কদর একটু কম হলেও এর রয়েছে শত শত রেসিপি। কিন্তু এর পুষ্টিগুণের কথা জানলে অবাকই হতে হয়। কুমড়ায় আলফা-ক্যারোটিন, বিটা-ক্যারোটিন, লুটেইন ও...১৩ ঘণ্টা আগে
অনেকের ধারণা, রাতে টানা ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমাতে পারলেই স্বাস্থ্যের যত্ন শেষ। কিন্তু আধুনিক ঘুম গবেষণা বলছে ভিন্ন কথা। ঘুমের মোট সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমরা ঠিক কোন ধরনের ঘুম পাচ্ছি। বিশেষ করে ঘুমের যে সময়ে আমরা উজ্জ্বল বা বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখি, তাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় র্যাপিড আই...১৬ ঘণ্টা আগে