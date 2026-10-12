Ajker Patrika
En
সাজসজ্জা

আলতা পেনে আলতা পরুন

ফিচার ডেস্ক  
আলতা পেনে আলতা পরুন

আলতার রক্তিম ছোঁয়া সাজে এনে দেয় অপরূপ মার্জিত ভাব। তবে ঐতিহ্যবাহী তরল আলতার ছিটকে পড়া বা শুকানোর দীর্ঘ অপেক্ষার ঝামেলা এড়াতে আজকাল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে আলতা পেন। এটি দিয়ে নিখুঁত ও দীর্ঘস্থায়ী সাজ পেতে কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখা জরুরি—

  • ত্বক পরিষ্কার রাখা: আলতা পেন ব্যবহারের আগে হাত ও পা ভালো করে ধুয়ে মুছে শুকিয়ে নিন। ত্বকে কোনো তেল বা ময়শ্চারাইজার থাকলে পেনের কালি সমানভাবে বসবে না।
  • পেনের নিব যাচাই: বাজারে সূক্ষ্ম ও মোটা নিবের আলতা পেন পাওয়া যায়। পায়ের সোজা আউটলাইন বা হাতের তালুতে গোল ছাপ দিতে কিছুটা চওড়া নিব এবং আঙুল ও নূপুরের নকশার মতো ব্যবহারিক কাজের জন্য সূক্ষ্ম নিবের পেন বেছে নিন।
  • ধাপে ধাপে নকশা আঁকা: হাতের তালুর কেন্দ্র বা পায়ের চারপাশের সীমানা আগে আউটলাইন করে নিন। এরপর ভেতরের নকশা বা ভরাটের কাজ করুন। এতে আলতার আকার নিখুঁত হবে।
  • শুকানোর সময় দেওয়া: দ্রুত শুকানোর সুবিধা থাকলেও আলতা পেন দিয়ে আঁকার পর ২ থেকে ৩ মিনিট জায়গাটি স্পর্শ না করে শুকাতে দিন, যাতে ডিজাইন লেপে না যায়।
  • ওয়াটারপ্রুফ কি না যাচাই: আলতা কেনার সময় তা ওয়াটারপ্রুফ ও স্কিন-ফ্রেন্ডলি কি না, তা দেখে নিন। এতে ঘামে বা পানিতে রং ছড়িয়ে পড়বে না এবং ত্বক নিরাপদ থাকবে।

সূত্র: গোল্ডেন কালেকশনস

বিষয়:

ছাপা সংস্করণজীবনধারা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত