মনে মনে কথা সবাই বলে না, জেনে নিন এর কারণ
সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে একটি কবিতা কিংবা গানের লাইন হঠাৎ মাথায় ঘুরতে শুরু করল। ব্যস! সারা দিন সেটা মাথায় ঘুরেই চলল। কিংবা ধরুন, দিনের কোনো এক সময় কোনো না কোনো কথা বা যুক্তিতর্ক হুট করে মাথার ভেতরে চলতে শুরু করল। কাজ করতে করতে হঠাৎ মনে হলো, ‘ইশ্, গতকাল মিটিংয়ে ওই কথাটা না বললেই পারতাম!’ এমন অভিজ্ঞতা কার নেই? আমরা অনেকে হয়তো ভেবে নিই, পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের মাথায় বুঝি এভাবেই সারাক্ষণ কোনো না কোনো অদৃশ্য কণ্ঠস্বর কথা বলে যায়। কিন্তু সাম্প্রতিক মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা বলছে অন্য কথা। মনের ভেতরের এই জগৎটা যতটা সরল ভাবা হয়, আদতে ততটা সরল নয়। কার মাথায় কীভাবে চিন্তা ঘোরে, আর এর পেছনের বিজ্ঞানটাই বা কী— চলুন, জেনে নেওয়া যাক।
মনের ভেতরে আসলে কী ঘটে
মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, সব মানুষের মস্তিষ্কের ভেতরের প্রক্রিয়া এক রকম নয়। মনোবিজ্ঞানী রাসেল হুরবার্টের দীর্ঘদিনের গবেষণায় উঠে এসেছে এক চমকপ্রদ তথ্য। সেখানে বলা হচ্ছে, মানুষ সারাক্ষণ মনে মনে কথা বলে না। হুরবার্টের মতে, মানুষের মাথায় সব সময় শব্দ বা বাক্য ঘোরে না; বরং নির্দিষ্ট সময়ে মানুষ শব্দ বা কথার মুখোমুখি হয়। অনেকের মনে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ সংলাপ বা ইনার মনোলোগ চলে। তাঁরা নিজেদের সঙ্গে মনে মনে কথা বলেন। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শব্দ সাজিয়ে ভাবেন। অন্যদিকে একটা বড় অংশের মানুষের মনে শব্দের পরিবর্তে কাজ করে দৃশ্য। একে বলা হয় ভিজ্যুয়াল ইমেজারি বা দৃশ্যকল্প। অর্থাৎ, তাঁরা কোনো কাজের কথা মনে করার সময় শব্দের বদলে চোখের সামনে ছবি বা তালিকা দেখতে পান। আবার অনেকে চিন্তা করেন গান বা সুরের মাধ্যমে। তাই কারও মাথা একদম ফাঁকা বা শূন্য— এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। সবার ভাবনার ধরন শুধু আলাদা।
এমন স্বভাবের বৈশিষ্ট্য কী
যাঁরা নিয়মিত ইনার মনোলোগ বা অভ্যন্তরীণ সংলাপের প্রবণতার মধ্য দিয়ে যান, তাঁদের স্বভাবের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।
- তাঁরা সাধারণত আত্মবিশ্লেষী হন। যেকোনো পরিস্থিতি নিয়ে তাঁরা গভীরভাবে ভাবেন এবং বিশ্লেষণ করতে ভালোবাসেন।
- অনেক সময় তাঁরা অতীত নিয়ে বেশি জাবর কাটেন। অতীতে কার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল, কেন অন্য রকম উত্তর দেওয়া গেল না— এসব নিয়ে মনে মনে বহুবার মহড়া দেন।
অতিরিক্ত চিন্তার কারণে তাঁরা অনেক সময় সহজে উদ্বিগ্ন বা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে রাতের বেলা বা চাপের মুখে তাঁদের ভেতরের কণ্ঠস্বরটি বেশ জোরালো হয়ে ওঠে।
অন্যরা এই বিষয় কোন চোখে দেখেন
যাঁদের মাথার ভেতর সারাক্ষণ কথা চলে, তাঁরা অনেক সময় বুঝতে পারেন না যে অন্য মানুষের মস্তিষ্ক অন্যভাবেও কাজ করতে পারে। যেমন কেউ হয়তো খুব চাপের বেলাতেও চুপচাপ বসে থাকতে পারেন বা কোনো বিষয় নিয়ে খুব বেশি কাটাছেঁড়া করেন না। তখন যাঁদের মনে শব্দ চলে, তাঁরা হয়তো ভাবেন, ওই মানুষটার মাথায় বোধ হয় ‘কিছুই চলছে না’। উল্টো দিকে, কেউ যদি নিজের মনে কথা বলার সময় হঠাৎ উচ্চ স্বরে বিড়বিড় করে ফেলেন বা নিজের সঙ্গেই কথা বলতে শুরু করেন, তবে চারপাশের মানুষ একটু অবাক হতে পারেন বা একে অদ্ভুত আচরণ বলে মনে করতে পারেন। অথচ এটি শুধু তাঁদের চিন্তার ভিন্ন এক ধরন মাত্র।
এমন মানুষদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত
আমাদের সবার মস্তিষ্ক এক অদ্ভুত বিস্ময়। মাথার ভেতরে শব্দ হোক বা ছবি, এই বৈচিত্র্যই মানুষকে অনন্য করে তুলেছে। তাই নিজের ভেতরের অতিরিক্ত চিন্তাকে যেমন প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না, তেমনি অন্যের ভিন্ন ভাবনাকেও হাসিমুখে মেনে নিতে হবে। কারণ, মানুষের মনের এই বৈচিত্র্যকে মেনে নেওয়াই হলো আসল কথা। তাই যাঁদের সঙ্গে আমরা মিশছি, তাঁদের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখা ভালো।
ভিন্নতাকে সম্মান করা: সবাই আপনার মতো করে চিন্তা করবে না— এই সহজ সত্যটা মেনে নেওয়া জরুরি। কেউ যদি একটু বেশি কথা বলে বা কোনো কিছু নিয়ে অতিরিক্ত ভাবে, তবে তাঁকে খাটো করে দেখবেন না।
ধৈর্য ধরা: যাঁদের মাথায় সারাক্ষণ শব্দ ও চিন্তা ঘোরে, তাঁরা অনেক সময় মানসিক ক্লান্তি বা দুশ্চিন্তায় ভোগেন। তাঁরা যদি কোনো বিষয়ে একটু বেশি ভাবেন বা বারবার একই কথা তোলেন, তবে তাঁদের প্রতি সহনশীল হোন।
সহানুভূতিশীল হওয়া: মানুষের ভেতরের জগৎটা ভীষণ ব্যক্তিগত। কেউ শব্দের মাধ্যমে ভাবে, কেউ ছবির মাধ্যমে। অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্বকে দেখার চেষ্টা করাই হলো সত্যিকার অর্থে মানবিক আচরণ।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান, সাইকোলজি টুডে