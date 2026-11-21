আজকের রাশিফল: দুই চাপে মেজাজ থাকবে সপ্তমে, প্রেমে ‘সংস্কার’ আনতে চাইলে হিতে বিপরীত
মেষ রাশি (২১ মার্চ–১৯ এপ্রিল)
মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি বেশ নাটকীয়। মঙ্গলের প্রভাবে আপনার মেজাজ আজ হরমুজ প্রণালির মতোই উত্তপ্ত থাকতে পারে। অফিসে বসের ঝাড়ি আর বাজারে সবজির দাম—এই দুইয়ের চাপে পড়ে আপনার মেজাজ সপ্তমে চড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিশ্বব্যাংকের মতো হতাশাজনক পূর্বাভাস না দিয়ে নিজেকে সংযত রাখুন। বিকেলের দিকে কোনো পুরোনো বন্ধুর কাছ থেকে ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার আশা জাগতে পারে, যদিও তা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ বৃদ্ধির মতোই ধীরগতির হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ কোনো ‘সংস্কার’ বা ‘রিফর্ম’ আনতে যাবেন না, হিতে বিপরীত হতে পারে।
বৃষ রাশি (২০ এপ্রিল–২০ মে)
বৃষ রাশির জাতকদের আজ অর্থভাগ্য কিছুটা টালমাটাল। ডলারের বাজারের মতোই আপনার মানিব্যাগের স্বাস্থ্য আজ ওঠানামা করবে। সকালবেলায় গ্যাসের চুলা জ্বালাতে গিয়ে যেমন ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে, তেমনি কর্মক্ষেত্রেও সহকর্মীদের অসহযোগিতার মুখোমুখি হতে পারেন। তবে দুপুরের পর শুক্র গ্রহের কৃপায় কোনো ভালো খবর আসতে পারে, যেমন—হঠাৎ করেই বাসার নিচে সাশ্রয়ী মূল্যে পেঁয়াজ বা আলুর ট্রাক পেয়ে যাওয়া! পরিবারে শান্তি বজায় রাখতে চাইলে আজ রাজনীতি ও ফুটবল নিয়ে তর্কে না জড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
মিথুন রাশি (২১ মে–২০ জুন)
মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা আজ দ্বৈত সত্তার মধ্যে ভুগবেন—একদিকে কপ-৩১ সম্মেলনের মতো জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গভীর চিন্তা, অন্যদিকে জ্যামে বসে থাকার বিরক্তি। বুধের প্রভাবে আপনার বাচনভঙ্গি আজ দারুণ ধারালো থাকবে, যা দিয়ে আপনি যেকোনো কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো গুজবে কান দিয়ে শেয়ার করবেন না, নইলে আইনি জটিলতায় পড়তে পারেন। বিকেলে প্রিয়জনের সঙ্গে ফুচকা খাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে পকেটে বাড়তি টাকা রাখুন, কারণ মূল্যস্ফীতির আঁচ এখন ফুচকার টক জলেও লেগেছে।
কর্কট রাশি (২১ জুন–২২ জুলাই)
কর্কট রাশির জাতকদের মন আজ বেশ আবেগপ্রবণ থাকবে। আন্তর্জাতিক আদালতের ঐতিহাসিক রায়ের মতোই আজ আপনার মনের ভেতর জমে থাকা কোনো পুরোনো ক্ষোভের নিষ্পত্তি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনো দায়িত্ব কাঁধে আসতে পারে, যা সামলাতে আপনার কালঘাম ছুটে যাবে। তবে ভয় পাবেন না, আপনি ঠিকই উতরে যাবেন। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন, বিশেষ করে বাইরের ভাজাপোড়া এড়িয়ে চলুন; কারণ এখন হাসপাতালে যাওয়া মানেই এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির স্বপ্ন দেখার মতো বিশাল অঙ্কের বিল গুনতে হওয়া।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই–২২ আগস্ট)
সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি নেতৃত্ব দেওয়ার। অফিসে বা পরিবারে আপনার কথাই আজ শেষ কথা বলে বিবেচিত হবে, ঠিক যেমন বিশ্ব রাজনীতিতে পরাশক্তিগুলো নিজেদের মত চাপিয়ে দিতে চায়। তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস যেন অহংকারে রূপ না নেয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ, নতুন কোনো বিনিয়োগের সুযোগ আসতে পারে। তবে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার আগে ভালো করে যাচাই-বাছাই করে নিন, নইলে পুঁজি হারিয়ে পথে বসার উপক্রম হতে পারে।
কন্যা রাশি (২৩ আগস্ট–২২ সেপ্টেম্বর)
কন্যা রাশির জাতকদের আজ খুঁতখুঁতে স্বভাব চরমে পৌঁছাবে। বাসার কাজের লোক থেকে শুরু করে অফিসের পিয়ন—সবার কাজেই আপনি আজ ভুল ধরবেন। তবে আপনার এই অতিরিক্ত বিশ্লেষণী ক্ষমতাই আজ আপনাকে বড় কোনো আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাবে। যারা বিদেশে যাওয়ার জন্য কাগজপত্র গোছাচ্ছেন, তাদের জন্য আজ সুখবর আসতে পারে, তবে ডলার এনডোর্সমেন্টের নতুন নিয়মকানুন ভালো করে জেনে নেওয়া জরুরি। রাতে ঘুমের আগে অযথা দুশ্চিন্তা না করে পছন্দের কোনো বই পড়ুন বা গান শুনুন।
তুলা রাশি (২৩ সেপ্টেম্বর–২২ অক্টোবর)
তুলা রাশির জাতকদের আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে, যা বর্তমান সময়ে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখার মতোই কঠিন। প্রেমের সম্পর্কে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির হস্তক্ষেপের কারণে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সৃজনশীলতার প্রশংসা হবে, তবে ইনক্রিমেন্ট বা বোনাসের আশা এখনই করবেন না। সন্ধ্যায় কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ আসতে পারে, সেখানে গিয়ে বিনামূল্যে ভালোমন্দ খাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।
বৃশ্চিক রাশি (২৩ অক্টোবর–২১ নভেম্বর)
বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি রহস্যময়। আপনার আশেপাশের অনেকেই আজ আপনার বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে পারে, কিন্তু আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে তাদের সব চালই ব্যর্থ হবে। আজ নতুন কোনো প্রযুক্তি বা এআই শেখার প্রতি আগ্রহ বাড়তে পারে, যা ভবিষ্যতে আপনার ক্যারিয়ারে দারুণ কাজে দেবে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মিশ্র—হাতে টাকা আসবে ঠিকই, কিন্তু বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল আর ইন্টারনেটের বিল দিতে গিয়ে তা নিমেষেই উধাও হয়ে যাবে।
ধনু রাশি (২২ নভেম্বর–২১ ডিসেম্বর)
ধনু রাশির জাতকদের আজ ভ্রমণের যোগ রয়েছে, তবে তা সুইজারল্যান্ড বা প্যারিস নয়, বড়জোর মিরপুর থেকে উত্তরা পর্যন্ত হতে পারে! রাস্তার জ্যাম আর ধুলাবালি উপেক্ষা করে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারলে আজ আপনার জন্য দারুণ কোনো সুযোগ অপেক্ষা করছে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ, পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়বে। তবে ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলনের মতো অযথা কোনো তর্কে জড়িয়ে নিজের সময় নষ্ট করবেন না। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর–১৯ জানুয়ারি)
মকর রাশির জাতকেরা আজ কর্মক্ষেত্রে চরম ব্যস্ততার মধ্যে থাকবেন। শনির প্রভাবে কাজের চাপ এতটাই বাড়বে যে দুপুরের খাবার খাওয়ারও ফুরসত পাবেন না। তবে আপনার এই কঠোর পরিশ্রম বৃথা যাবে না, অদূর ভবিষ্যতে এর সুফল পাবেন। যারা ঋণখেলাপিদের মতো ধার করে চলতে অভ্যস্ত, তাদের জন্য আজ সতর্কবার্তা—পাওনাদাররা আজ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে। তাই অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে সঞ্চয়ে মনোযোগ দিন।
কুম্ভ রাশি (২০ জানুয়ারি–১৮ ফেব্রুয়ারি)
কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের মাথায় আজ উদ্ভাবনী সব আইডিয়া ঘুরপাক খাবে। আপনি হয়তো দেশের জ্বালানি সংকট বা যানজট নিরসনের মতো বড় কোনো সমস্যার সমাধান ভেবে ফেলবেন, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করার মতো লোক খুঁজে পাবেন না। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় আজ আপনিই থাকবেন মধ্যমণি। তবে আবেগের বশে কাউকে কোনো বড় প্রতিশ্রুতি দেবেন না, যা পরে রক্ষা করা আপনার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি ভালো, তবে পর্যাপ্ত পানি পান করতে ভুলবেন না।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি–২০ মার্চ)
মীন রাশির জাতকদের আজ কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে আসার দিন। আকাশকুসুম কল্পনা না করে পকেটের অবস্থার দিকে তাকিয়ে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিন। শিল্পকলা ও সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আজকের দিনটি বেশ অনুকূল, নতুন কোনো কাজের স্বীকৃতি পেতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে খুনসুটি হতে পারে, তবে দিনশেষে তা মধুর মিলনেই পরিণত হবে। রাতে ঘুমানোর আগে মোবাইল ফোনটি দূরে সরিয়ে রাখুন, নইলে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার খবর পড়তে পড়তে রাত ভোর হয়ে যাবে।