Ajker Patrika
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জীবনধারা

দাম্পত্য দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পেছনের কারণ এক গভীর অনিশ্চয়তা: সমীক্ষা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
দাম্পত্য দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পেছনের কারণ এক গভীর অনিশ্চয়তা: সমীক্ষা
ফাইল ছবি

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে বিবাহবিচ্ছেদে রূপ নেওয়া দাম্পত্য সম্পর্কগুলোর গড় স্থায়িত্বের রেকর্ড ১৩ বছরে পৌঁছেছে। ইউকে অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকসের (ওএনএস) এক নতুন পরিসংখ্যানে এই তথ্য উঠে এসেছে।

সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, বিচ্ছেদে পৌঁছানোর আগে দম্পতিরা এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে দীর্ঘকাল একসঙ্গে বসবাস করছেন। ১৯৬৩ সালে এ সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহ শুরুর পর থেকে ২০২৫ সালে রেকর্ড করা ১৩ বছর হলো দাম্পত্য টিকে থাকার দীর্ঘতম সময়সীমা। এর আগে ১৯৮৫ সালে এই গড় স্থায়িত্ব সর্বনিম্ন ৮ দশমিক ৯ বছরে নেমে এসেছিল।

বিবাহবিচ্ছেদের আইনজীবীরা বলছেন, সম্পর্কের এই দীর্ঘস্থায়িত্বের পেছনে রোমান্টিকতার চেয়ে অর্থনৈতিক বাস্তবতাই বড় ভূমিকা রাখছে। অনেক দম্পতিই বিচ্ছেদের অর্থনৈতিক পরিণতি বা ‘আর্থিক বিপর্যয়ের’ মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।

আইনবিষয়ক প্রতিষ্ঠান ‘ওসবর্নস ল’-এর বিবাহবিচ্ছেদ বিশেষজ্ঞ ও পার্টনার লিডা পেপার বলেন, ‘বিগত ৬০ বছরের তুলনায় বর্তমানে আইনি বিচ্ছেদ বা ডিভোর্স অনেক সহজ হলেও দম্পতিরা রেকর্ড সময় ধরে একসঙ্গে থাকছেন।’

তিনি মনে করেন, বিচ্ছেদের পর তৈরি হওয়া আর্থিক ঝুঁকি সামলানোর অক্ষমতাই মানুষকে বিচ্ছেদের চূড়ান্ত পথ থেকে দূরে রাখছে।

‘দম্পতিরা এখন হুট করে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। বৈবাহিক সম্পর্কের পরিণতিকে পুরোপুরি শেষ করে দেওয়ার চেয়ে তাঁরা মধ্যস্থতা (মেডিয়েশন) বা “কাপল থেরাপি”র মতো বিকল্প পথগুলোকে প্রাধান্য দিচ্ছেন,’ যোগ করেন লিডা পেপার।

ওএনএস জানিয়েছে, বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটলেও সামগ্রিক বিচ্ছেদের হার এখন অনেকটাই স্থিতিশীল। ১৯৮০ থেকে ২০০০-এর দশক পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে প্রতি বছর যেখানে গড়ে প্রায় দেড় লাখ বিচ্ছেদ ঘটত, বর্তমান হার তার চেয়ে বেশ কম।

২০২৫ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে মোট ১ লাখ ৫ হাজার ২টি বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধিত হয়েছে। এর মধ্যে—

অসমকামী দম্পতি: ১,০২,৮৭৯টি বিচ্ছেদ

সমকামী দম্পতি: ২,১২৩টি বিচ্ছেদ

একই সময়ে ৯৫৯টি ‘সিভিল পার্টনারশিপ’ বা আইনি অংশীদারিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে, যার মধ্যে ২৭০টি অসমকামী এবং ৬৮৯টি সমকামী জুটির।

উল্লেখ্য, এক দশক আগে সমকামী বিয়ের আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার পর ২০২৫ সালেই রেকর্ডসংখ্যক (২,১২৩টি) সমকামী বিচ্ছেদ নথিভুক্ত হয়েছে।

ওএনএসের পপুলেশন লাইফ ইভেন্টস বিভাগের প্রধান গ্রেক সিলি বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে বিচ্ছেদের হার আগের রেকর্ড উচ্চতার চেয়ে কম। আমাদের সর্বশেষ তথ্য বলছে, বৈবাহিক সম্পর্ক বা পার্টনারশিপ আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দম্পতিরা দীর্ঘ সময় একসঙ্গে পার করছেন।’

পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে ওএনএস জানায়, ১৯৮০ বা ৯০-এর দশকে যারা বিয়ে করেছিলেন, তাদের তুলনায় সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিয়ে করা দম্পতিদের প্রথম ১০ বছরের মধ্যে বিচ্ছেদের হার অনেক কমেছে।

১৯৬৫ সালে বিবাহিত দম্পতি: ১০ম বিবাহবার্ষিকীর মধ্যে বিচ্ছেদের হার ছিল ৯.৯ %।

১৯৯৫ সালে বিবাহিত দম্পতি: ১০ বছরের মধ্যে বিচ্ছেদের হার বেড়ে দাঁড়ায় ২৪.৭ %-এ।

২০০৫ সালে বিবাহিত দম্পতি: এই হার কমে ২০.৭ %-এ নেমে আসে।

২০১৫ সালে বিবাহিত দম্পতি: ১০ম বার্ষিকীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে মাত্র ১৬.৩% দম্পতির।

সংস্থাটি জানায়, আইনি সংশোধন, বিয়ের সময় দম্পতিদের বয়সের পরিবর্তন এবং বিচ্ছেদ নিয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তরের কারণেই দাম্পত্যের এই নতুন ধারা তৈরি হয়েছে।

বিষয়:

বিবাহ বিচ্ছেদদম্পতিজীবনধারা
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