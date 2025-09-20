অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সে চাকরি, বেতন ৩০ হাজার টাকা

Ajker Patrika
চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স। প্রতিষ্ঠানটির রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, (রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্সে বিবিএ/এমবিএ অথবা পরিসংখ্যানে বিএসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: বিমান সংস্থা অথবা গ্রুপ অব কোম্পানিতে কাজের দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২১–২৮ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ৩০,০০০ টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: মোবাইল বিল, বিমা, সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটি, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী বিনামূল্যে বিমানের টিকিট।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরইউএস বাংলা এয়ারলাইনসবেসরকারি চাকরিচাকরি
