Ajker Patrika
বেসরকারি

এসিআই লিমিটেডে চাকরি, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৩ জুন ২০২৬, ১৬: ০৬
এসিআই লিমিটেডে চাকরি, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুযোগ
প্রতীকী ছবি

অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে (এসিআই) জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ভ্যাট বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১২ জুন পর্যন্ত।

বিভাগের নাম: ভ্যাট।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর অব কমার্স (বিকম) এবং মাস্টার অব কমার্স (এমকম) ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ৩ থেকে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৮ বছর।

কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

বিক্রয় ডটকমে চাকরি, সপ্তাহে ছুটি ২ দিনবিক্রয় ডটকমে চাকরি, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

অন্যান্য সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ভ্রমণ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, কর্মক্ষমতা বোনাস, বিমা, মুনাফার অংশ, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১২ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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