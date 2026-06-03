Ajker Patrika
বেসরকারি

বিক্রয় ডটকমে চাকরি, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

চাকরি ডেস্ক 
বিক্রয় ডটকমে চাকরি, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অনলাইনে কেনাবেচার মাধ্যম বিক্রয় ডটকম। প্রতিষ্ঠানটির ‘ফ্রন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী নারী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ফ্রন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।

অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী।

বয়সসীমা: ২০–২৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ১৫,০০০–২৫,০০০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, সাপ্তাহিক ছুটি দুটি, কর্মক্ষমতা বোনাস, বিমা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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