বিক্রয় ডটকমে চাকরি, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অনলাইনে কেনাবেচার মাধ্যম বিক্রয় ডটকম। প্রতিষ্ঠানটির ‘ফ্রন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী নারী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ফ্রন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।
অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী।
বয়সসীমা: ২০–২৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ১৫,০০০–২৫,০০০ টাকা।
সুযোগ-সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, সাপ্তাহিক ছুটি দুটি, কর্মক্ষমতা বোনাস, বিমা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২ জুলাই, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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