Ajker Patrika
বেসরকারি

আকিজ ভেঞ্চারে চাকরি, বয়স ১৮ হলেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আকিজ ভেঞ্চারে চাকরি, বয়স ১৮ হলেই আবেদন
প্রতীকী ছবি

আকিজ ভেঞ্চার লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের রিটেইলার (মেট্রো মার্ট) বিভাগে ‘মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: রিটেইলার (মেট্রো মার্ট)

পদের নাম: মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসা প্রশাসনের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

কর্মক্ষেত্র: অফিস

বয়সসীমা: কমপক্ষে ১৮ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, ভ্রমণভাতা, মোবাইল ফোন বিল, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত