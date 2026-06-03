Ajker Patrika
ব্যাংক

এনসিসি ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
এনসিসি ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ
প্রতীকী ছবি

বেসরকারি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসিতে (এনসিসি ব্যাংক) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের জেও-ইও (সেন্ট্রালাইজড জেনারেল ব্যাংকিং ইউনিট) বিভাগে ‘ডিলিং অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত।

পদের নাম: ডিলিং অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএম/মাস্টার্স/চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি (বিশেষত ব্যবসায়) পাস।

অভিজ্ঞতা: ২ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত যোগ্য প্রার্থীদের আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ দেওয়া হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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