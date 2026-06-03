এনসিসি ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বেসরকারি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসিতে (এনসিসি ব্যাংক) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের জেও-ইও (সেন্ট্রালাইজড জেনারেল ব্যাংকিং ইউনিট) বিভাগে ‘ডিলিং অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএম/মাস্টার্স/চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি (বিশেষত ব্যবসায়) পাস।
অভিজ্ঞতা: ২ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত যোগ্য প্রার্থীদের আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ দেওয়া হবে।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জুন, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অনলাইনে কেনাবেচার মাধ্যম বিক্রয় ডটকম। প্রতিষ্ঠানটির ‘ফ্রন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী নারী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।৫ ঘণ্টা আগে
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