Ajker Patrika
ব্যাংক

ওয়ান ব্যাংকে ৩০ পদে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
ওয়ান ব্যাংকে ৩০ পদে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

বেসরকারি বাণিজ্যিক ওয়ান ব্যাংক পিএলসিতে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের রিটেইল লায়বিলিটি বিজনেস বিভাগের ‘ডিরেক্ট সেলস অফিসার’ পদে ৩০ কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ মে পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

পদের নাম: ডিরেক্ট সেলস অফিসার

পদসংখ্যা: ৩০ জন

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান পাস হতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ১ বছর

বেতন: ১৮,০০০–২২,০০০ টাকা।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

বয়স: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা: কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে আকর্ষণীয় ইনসেনটিভ/কমিশন। পাশাপাশি ব্যাংকের নীতি অনুযায়ী অন্যান্য অনুমোদিত সুবিধাসমূহ দেওয়া হবে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ মে ২০২৬

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরিব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ধর্ষক মসজিদের ইমাম নয়, বড় ভাই—ডিএনএ পরীক্ষায় পরিচয় শনাক্ত

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

‘পুশইন’ ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশকে দ্রুত নাগরিকত্ব যাচাইয়ের আহ্বান ভারতের

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

এমএলএ বাগিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা বিরোধীদের, বিজয়ের দলের বিধায়কদের গণপদত্যাগের হুমকি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

সম্পর্কিত

ওয়ান ব্যাংকে ৩০ পদে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

ওয়ান ব্যাংকে ৩০ পদে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

২০ পদে হীড বাংলাদেশে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদন

২০ পদে হীড বাংলাদেশে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদন

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

সিটি ব্যাংকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

সিটি ব্যাংকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ