ওয়ান ব্যাংকে ৩০ পদে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

বেসরকারি বাণিজ্যিক ওয়ান ব্যাংক পিএলসিতে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের রিটেইল লায়বিলিটি বিজনেস বিভাগের ‘ডিরেক্ট সেলস অফিসার’ পদে ৩০ কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ মে পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
পদের নাম: ডিরেক্ট সেলস অফিসার
পদসংখ্যা: ৩০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান পাস হতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: ১৮,০০০–২২,০০০ টাকা।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা: কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে আকর্ষণীয় ইনসেনটিভ/কমিশন। পাশাপাশি ব্যাংকের নীতি অনুযায়ী অন্যান্য অনুমোদিত সুবিধাসমূহ দেওয়া হবে।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ মে ২০২৬
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
