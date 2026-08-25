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মৎস্য অধিদপ্তরের ৩ পদে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৬, ১১: ৩৪
মৎস্য অধিদপ্তরের ৩ পদে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের তিনটি পদে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মোট ২৩১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) এ ফল প্রকাশ করেছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ‘সামুদ্রিক মৎস্য শাখার পরিদর্শক’ পদে ৭৪ জন, ‘সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা’ পদে ১৪৫ জন এবং মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ‘জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (হ্যাচারিকালচার)’ পদে ১২ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন।

উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ৩০ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টার মধ্যে কমিশনের আগারগাঁও কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি পরে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

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