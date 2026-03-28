আরএফএল গ্রুপে ৪০ জনের চাকরির সুযোগ

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ট্রেইনি ইঞ্জিনিয়ার পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেইনি ইঞ্জিনিয়ার।
পদসংখ্যা: ৪০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং/ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং/ মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।
অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস অফিস (এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট) সম্পর্কে ভালো ধারণা।
অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই, তবে উৎপাদনব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি এবং শিল্প প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: কমপক্ষে ২২ বছর
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো জায়গায়
বেতন: ২৭,৫০০ টাকা (মাসিক)
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, কারখানার প্রাঙ্গণে থাকার সুবিধা, ছুটির টাকা নগদায়ন। ৬ মাসের সফল প্রবেশন পিরিয়ড শেষে পদোন্নতির সুযোগ এবং প্রাণ-আরএফএল আউটলেটগুলোতে সব পণ্যে ছাড়।
আবেদনপ্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে এবং বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে ক্লিক করুন সাইটে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৩ এপ্রিল ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
