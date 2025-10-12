Ajker Patrika
স্টোর বিভাগে কর্মী নেবে পপুলার ফার্মা, জানতে হবে ওয়ার্ড–এক্সেল

চাকরি ডেস্ক 
পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস
পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। ওষুধ প্রস্তুত ও বিপণনে দেশের শীর্ষস্থানীয় এই প্রতিষ্ঠানটির স্টোর বিভাগে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: জুনিয়র অফিসার (স্টোর)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা: কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট)-এ দক্ষতা থাকতে হবে। প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বছরে ৩টি উৎসব ভাতা, অর্জিত ছুটি নগদায়ন, লভ্যাংশ বোনাস ও গ্রুপ লাইফ ইনস্যুরেন্সের সুযোগ রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৮ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
