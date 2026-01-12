Ajker Patrika
এনজিও

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন ৯৪ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১২ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫: ৫৫
ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন ৯৪ হাজার টাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘টেকনিক্যাল এক্সপার্ট’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (১১ জানুয়ারি) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: টেকনিক্যাল এক্সপার্ট।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা স্নাতক ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়ে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ৯৪,০০০ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানটির নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরির প্রস্তুতিচাকরিএনজিওনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ৩৪ বছরের নারীকে খুন ১৮ বছরের তরুণের

বিদেশ থেকে মেশিন এনে টঙ্গিবাড়ীতে ইয়াবা তৈরি, বিপুল সরঞ্জামসহ যুবক আটক

প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে দুর্বল পাকিস্তান কীভাবে আধুনিক যুদ্ধবিমান বানাল

আজকের রাশিফল: চোখের পানি মুছতে সঙ্গে রুমাল রাখুন, পেটের চর্বিটা আজ খুব ভাবাবে

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যা: নিজেদের হোটেলের কর্মচারী আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ, দুই আনসার সদস্য আটক

নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ, দুই আনসার সদস্য আটক

চিরিরবন্দরে নদী থেকে অজ্ঞাতপরিচয় দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

চিরিরবন্দরে নদী থেকে অজ্ঞাতপরিচয় দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

এমপিওভুক্ততে ৬৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু, যোগ্যতা ও আবেদনের নিয়ম

এমপিওভুক্ততে ৬৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু, যোগ্যতা ও আবেদনের নিয়ম

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যা: নিজেদের হোটেলের কর্মচারী আটক

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যা: নিজেদের হোটেলের কর্মচারী আটক

ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ৩৪ বছরের নারীকে খুন ১৮ বছরের তরুণের

ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ৩৪ বছরের নারীকে খুন ১৮ বছরের তরুণের

সম্পর্কিত

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন ৯৪ হাজার টাকা

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন ৯৪ হাজার টাকা

দুই জেলায় কর্মী নেবে আরএফএল, নেই বয়সসীমা

দুই জেলায় কর্মী নেবে আরএফএল, নেই বয়সসীমা

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

এমপিওভুক্ততে ৬৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু, যোগ্যতা ও আবেদনের নিয়ম

এমপিওভুক্ততে ৬৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু, যোগ্যতা ও আবেদনের নিয়ম