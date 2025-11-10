সেলস প্রমোশন অফিসার নেবে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস প্রমোশন অফিসার (অ্যাগ্রোভেট) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সেলস প্রমোশন অফিসার (অ্যাগ্রোভেট)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক (এইচএসসি পর্যন্ত বিজ্ঞান থাকতে হবে)।
অন্যান্য যোগ্যতা: ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই ভালো যোগাযোগ দক্ষতা।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
চাকরি ডেস্ক
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ। আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা সংস্থাটির প্রজেক্ট অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৬ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবদেন করতে পারবেন।
পদের নাম: প্রজেক্ট অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: কক্সবাজার।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী উৎসব বোনাস, জীবন ও চিকিৎসা বিমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটি, মোবাইল ও পরিবহন ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
চাকরি ডেস্ক
অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। অফিস সহকারী পদে জনবল নেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদন ও আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে। আবেদন শুরু হয়েছে।
পদের নাম: অফিস সহকারী।
পদসংখ্যা: ১৭টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ন্যূনতম এইচএসসি অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন। সাঁটলিপি ও কম্পিউটার টাইপিংয়ের জ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বয়সসীমা
প্রার্থীদের বয়স ১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
আবেদনের প্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণ ও জমা দিতে পারবে। বিস্তারিত দেখুন এখানে।
আবেদনের সময়সীমা
অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদানের শুরু: ৫ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে।
অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ: ১১ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
চাকরি ডেস্ক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৮টি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২৩৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) রাজিব মিনা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: স্টোরকিপার, মোটর মেকানিক, ডেটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর, অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর, পাম্প অপারেটর, রিসিপশনিস্ট, গ্রন্থাগার সহকারী এবং অফিস সহায়ক।
গত ১ নভেম্বর মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠানটির এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরবর্তী সময়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে এসএমএস করে জানিয়ে দেওয়া হবে। এ ছাড়া অধিদপ্তরের নিচতলায় সংরক্ষিত নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে।
চাকরি ডেস্ক
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ‘জুনিয়র টেকনিশিয়ান’ (উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ) পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি, কেন্দ্র এবং প্রবেশপত্র সংগ্রহের সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২১ নভেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ১৮৭ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।
রোববার (৯ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (এইচআরডি-১) মো. জবদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা আগামী শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত মতিঝিলে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীরা ১৩ নভেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১ ঘণ্টা আগেপর্যন্ত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।
প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশপত্র ছাড়া যেকোনো কাগজ, বই, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, স্মার্টওয়াচ, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক বা ক্রেডিট কার্ডসদৃশ কোনো ডিভাইস ও ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না, উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে।
প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা আগে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থীকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।
