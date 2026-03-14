Ajker Patrika
চাকরি

রুরাল পাওয়ার কোম্পানির লিখিত পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি

রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের (আরপিসিএল) সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল) পদে লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৪ এপ্রিল এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন) কামাল হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

২০২৫ সালের ২৮ মার্চ এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর চলতি বছরের ২৪ জানুয়ারি সহকারী প্রকৌশলী পদের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (এমসিকিউ টাইপ) অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা আগামী ৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন। খিলক্ষেতে অবস্থিত আরপিসিএল করপোরেট অফিসে এদিন বেলা ১১টায় সহকারী প্রকৌশলী পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষার সময় সব পরীক্ষার্থীকে টেলিটক কর্তৃক ইস্যু করা প্রবেশপত্র (রঙিন প্রিন্ট) অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে এবং পরীক্ষা চলাকালে পরিদর্শককে তা প্রদর্শন করতে হবে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার জন্য ইস্যু করা প্রবেশপত্র লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিবেচিত হবে।

প্রবেশপত্রের ছবির সঙ্গে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত পরীক্ষার্থীর চেহারার মিল থাকতে হবে। মিল না থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। লিখিত পরীক্ষার ফলাফল আরপিসিএলের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। লিখিত পরীক্ষায় বাছাই করা প্রার্থীদের একই দিনে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

