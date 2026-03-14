Ajker Patrika
চাকরি

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের স্টোরম্যান পদের ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের (চবক) জুনিয়র স্টোরম্যান পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ২৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন) লে. কমান্ডার সৈয়দ সাজ্জাদুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এর আগে, চলতি বছরের ১১ জানুয়ারি এ পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ ২৪ প্রার্থীর রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। ফল প্রকাশ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরবর্তী সময়ে চবকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

মৌখিক পরীক্ষার বিষয়ে প্রার্থীদেরকে এসএমএস পাঠানো হবে। প্রার্থীরা চবকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্রে উল্লিখিত রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে ইন্টারভিউ কার্ড ডাউনলোড করবেন। প্রার্থীদের অনুকূলে ডাকযোগে কোনো ইন্টারভিউ কার্ড পাঠানো হবে না।

বিষয়:

চট্টগ্রাম বন্দরচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরির প্রস্তুতিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নদীর পাড়ে পড়ে ছিল অজ্ঞাতনামা যুবকের গলাকাটা ও মাথাবিহীন লাশ

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

৮০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে পৃথিবীর দিকে তাক করা ‘মহাকাশ লেজার’ শনাক্ত

ছাত্রী সংস্থার নেত্রীকে ডিসির পদ থেকে না সরালে বিএনপির ক্ষতি হবে: হাবিবুল

এমপিকে অভ্যর্থনার পর হত্যা মামলার আসামির পোস্ট ‘এয়ারপোর্টে ভাইকে রিসিভ করলাম’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

জাল সনদে ১২৮ শিক্ষক, ফেরত দিতে হবে টাকা

জাল সনদে ১২৮ শিক্ষক, ফেরত দিতে হবে টাকা

বদলগাছীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ১০০ পরিবারকে ছাগল ও ফ্লোর ম্যাট বিতরণ

বদলগাছীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ১০০ পরিবারকে ছাগল ও ফ্লোর ম্যাট বিতরণ

ইমাম-পুরোহিতদের হাতে মাসিক সম্মানী তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

ইমাম-পুরোহিতদের হাতে মাসিক সম্মানী তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

রুরাল পাওয়ার কোম্পানির লিখিত পরীক্ষার সূচি

রুরাল পাওয়ার কোম্পানির লিখিত পরীক্ষার সূচি

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের স্টোরম্যান পদের ফল প্রকাশ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের স্টোরম্যান পদের ফল প্রকাশ

সংসদ সচিবালয়ের ডেটা এন্ট্রি পদের পরীক্ষা ৩০ মার্চ

সংসদ সচিবালয়ের ডেটা এন্ট্রি পদের পরীক্ষা ৩০ মার্চ

চাকরি শুধু বেতন পাওয়ার জায়গা নয়

চাকরি শুধু বেতন পাওয়ার জায়গা নয়