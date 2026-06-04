যমুনা গ্রুপে নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

শীর্ষস্থানীয় ও বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী যমুনা গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘সেলস এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (প্লাজা/শোরুম)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি, এইচএসসি বা স্নাতক পাস।
অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: ২০–৩৫ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: উৎসব বোনাস দুটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, কর্মক্ষমতাভিত্তিক প্রণোদনা, বিক্রয় কমিশন এবং ক্যারিয়ার উন্নতির সুযোগ দেওয়া হবে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জুন, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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