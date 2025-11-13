Ajker Patrika
বেসরকারি

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫৪
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। প্রতিষ্ঠানটির ভেটিং প্রসেস (তথ্য যাচাই-বাছাইকরণ) বিভাগে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল বুধবার (১২ নভেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ, ভেটিং প্রসেস (তথ্য যাচাই-বাছাইকরণ)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা এইচএসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: তথ্য সংগ্রহ, রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ ও ডেটা ম্যানেজমেন্টে দক্ষতা।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।

বয়সসীমা: ২২–৩০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ২৫,০০০–৩০,০০০ টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, দুটি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

