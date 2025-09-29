ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে ক্যাটারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি জরুরি ভিত্তিতে ‘ক্যাটারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ক্যাটারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদের সংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সর্বনিম্ন এসএসসি ও সর্বোচ্চ এইচএসসি পাস হতে হবে।
দায়িত্বসমূহ
* রেসিপি অনুযায়ী খাবার প্রস্তুত করতে সহায়তা করা
* রান্নার বিভিন্ন উপকরণ, যেমন: চাল, ডাল, মাছ, মাংস, শাকসবজি, ফলমূলসহ বিভিন্ন উপকরণ প্রসেস করা
* স্টোর থেকে রান্নার উপকরণ সংগ্রহ করা
* খাবার প্যাকিং করা
* প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্রিজারে খাবার সংরক্ষণ করা
* গাড়িতে খাবার ও অন্যান্য উপকরণ লোড/আনলোড করা
* প্রয়োজনীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব পালন করা।
প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
* বয়স: ২০ থেকে ২৮ বছর
* ন্যূনতম উচ্চতা: ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি (১৬৭.৬৪ সেন্টিমিটার)
* বিএমআই: ১৮.৫ থেকে ২৪.৯-এর মধ্যে থাকতে হবে
* শারীরিকভাবে সুঠাম দেহের অধিকারী হতে হবে
* প্রার্থীদের অবশ্যই জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে
* ধূমপায়ী হওয়া যাবে না
* হোটেল, রেস্টুরেন্ট বা হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে
বেতন ও সুবিধাদি: মাসিক বেতন: ১৬,০০০ টাকা। তা ছাড়া চিকিৎসাবিমা; সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটিসহ উৎসব ভাতা এবং কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে। ডিউটি শিডিউল অনুযায়ী সকালের নাশতা/দুপুরের খাবার/রাতের খাবার প্রদান।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে প্রবেশ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫
বিশেষ দ্রষ্টব্য: ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো পর্যায়েই টাকা প্রদান বা ব্যাংক ড্রাফটের প্রয়োজন হয় না। প্রার্থীদের আর্থিক লেনদেন থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। শুধু বাছাই করা প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। যেকোনো ধরনের সুপারিশ বা রেফারেন্স প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
