Ajker Patrika
বেসরকারি

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরির সুযোগ, আবেদন করুন আজই

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ২১
দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। নিয়োগের প্রাথমিক বাছাইপর্ব ও লিখিত পরীক্ষা চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হবে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্শ্ববর্তী জেলার আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আজই আবেদন করুন।

পদের নাম ও কাজের ধরন

১. সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট: কোম্পানির স্থাপনা ও উড়োজাহাজের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রদান।

. জিএসই/মোটর ট্রান্সপোর্ট অপারেটর (ড্রাইভার): জিএসই ইকুইপমেন্ট ও বিভিন্ন মোটরযান পরিচালনা করা।

৩. এয়ারপোর্ট সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (লোডার): যাত্রীদের লাগেজ ওঠানো ও নামানো।

৪. ক্লিনার: উড়োজাহাজের মেঝে, টয়লেট, সিট, ওভারহেড বিন ও অন্যান্য স্থাপনা পরিষ্কার করা।

পদ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা:

* সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট: এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

* জিএসই/মোটর ট্রান্সপোর্ট অপারেটর—ড্রাইভার: এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

* এয়ারপোর্ট সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট/ক্লিনার: এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বয়স: ১৮ থেকে ২৮ বছর (সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট, এয়ারপোর্ট সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট/ক্লিনার) এবং ৩০-৩৫ বছর (জিএসই/মোটর ট্রান্সপোর্ট অপারেটর—ড্রাইভার)।

পদ অনুযায়ী ন্যূনতম উচ্চতা:

* সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট: ১৭০.১৮ সেমি (৫’৭")

* এয়ারপোর্ট সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট: ১৬৮.৬৮ সেমি (৫’৬")

* ক্লিনার: ১৬৫.১০ সেমি (৫’৫")

* জিএসই/মোটর ট্রান্সপোর্ট অপারেটর—ড্রাইভার: ১৬৩ সেমি (৫’৪")

* উচ্চতা অনুযায়ী BMI ১৮.৫-২৫ হতে হবে

* প্রার্থীকে অবশ্যই অধূমপায়ী হতে হবে

* জাতীয় পরিচয়পত্র থাকা বাধ্যতামূলক

* শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন

বেতন ও অন্যান্য সুবিধা:

* সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট, এয়ারপোর্ট সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্লিনার (পদ অনুযায়ী ১৬,০০০ থেকে ১৮,০০০ টাকা)

* জিএসই/মোটর ট্রান্সপোর্ট অপারেটর—ড্রাইভার (৩০,০০০ টাকা)

* দুপুরের খাবার বাবদ ২,৫০০ /- প্রতি মাসে প্রদান করা হবে

উৎসব ভাতা

* সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি

* চিকিৎসাবিমা

কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার অথবা বাংলাদেশের যেকোনো স্থান।

আবেদনের নিয়মাবলি:

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পরীক্ষার স্থান:

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার

আবেদন করার শেষ সময়: ১২ জানুয়ারি ২০২৬।

বি.দ্র: ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো পর্যায়েই কাউকে কোনো ধরনের টাকা বা ব্যাংক ড্রাফট প্রদানের দরকার হয় না। চাকরিপ্রত্যাশীদের সব ধরনের আর্থিক লেনদেন হতে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো। শুধু বাছাই করা প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। যেকোনো ধরনের সুপারিশ/রেফারেন্স প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরির প্রস্তুতিচাকরি
