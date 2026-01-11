Ajker Patrika
সরকারি

মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে পরীক্ষার সূচি, প্রার্থী ৬১১৩

চাকরি ডেস্ক 
মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে পরীক্ষার সূচি, প্রার্থী ৬১১৩

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডভুক্ত ৩ ক্যাটাগরি পদের প্রার্থীদের বাছাই পরীক্ষার (এমসিকিউ টাইপ) তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৬ হাজার ১১৩ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। সূচি অনুযায়ী, ২০ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো সামুদ্রিক মৎস্য শাখার পরিদর্শক, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ও মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তিনটি পদের পরীক্ষা ২০ জানুয়ারি পৃথক ৫ কেন্দ্রে বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রগুলো হলো আগারগাঁও আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়, সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজ ও লালমাটিয়া গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ।

পরীক্ষার মান বণ্টনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ও সামুদ্রিক মৎস্য শাখার পরিদর্শক পদে (বাংলা-২০, ইংরেজি-২০, সাধারণ জ্ঞান-২০ এবং প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল বিষয় (প্রাণিবিদ্যা)-৪০) এবং মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা পদে (বাংলা-২০, ইংরেজি-২০, সাধারণ জ্ঞান-২০ এবং প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল বিষয় (গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-৪০) ১ ঘণ্টাব্যাপী ১০০ নম্বরের বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

কোনো প্রার্থী ‘সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা বা সামুদ্রিক মৎস্য শাখার পরিদর্শক বা মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা’-এর একাধিক পদে আবেদন করলে, তিনি যেকোনো একটি পদের বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে অন্য পদের বাছাই পরীক্ষায়ও অংশগ্রহণ করেছেন মর্মে গণ্য হবেন। তবে প্রার্থী যে পদে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, তাঁকে সেই পদের প্রবেশপত্র অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। অন্যথায় তিনি বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গোপন উৎসে ৫ গুণের বেশি আয় রাঙ্গাঁর

গোপন উৎসে ৫ গুণের বেশি আয় রাঙ্গাঁর

বিনা মামলায় আ.লীগের নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হলে থানা ঘেরাও করব: হারুনুর রশীদ

বিনা মামলায় আ.লীগের নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হলে থানা ঘেরাও করব: হারুনুর রশীদ

গোয়েন্দাপ্রধান তুলসী গ্যাবার্ডকে মাদুরো উৎখাতের পরিকল্পনার বাইরে রেখেছিলেন ট্রাম্প

গোয়েন্দাপ্রধান তুলসী গ্যাবার্ডকে মাদুরো উৎখাতের পরিকল্পনার বাইরে রেখেছিলেন ট্রাম্প

আযাদ, জারাসহ ৫১ জন ফিরে পেলেন প্রার্থিতা

আযাদ, জারাসহ ৫১ জন ফিরে পেলেন প্রার্থিতা

মানুষ মনে করে, ৫ আগস্টের আগের পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করবে, কেন রাস্তা ছাড়তে বলবে—আইজিপির আক্ষেপ

‘৫ আগস্টের আগের পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করবে, কেন রাস্তা ছাড়তে বলবে’

সম্পর্কিত

সেলস অফিসার নেবে এসএমসি, থাকছে পারফরম্যান্স বোনাস

সেলস অফিসার নেবে এসএমসি, থাকছে পারফরম্যান্স বোনাস

মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে পরীক্ষার সূচি, প্রার্থী ৬১১৩

মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে পরীক্ষার সূচি, প্রার্থী ৬১১৩

স্থানীয় সরকার বিভাগের ৪ পদের ফল প্রকাশ

স্থানীয় সরকার বিভাগের ৪ পদের ফল প্রকাশ

৬৭ হাজার শিক্ষকের বড় নিয়োগ

৬৭ হাজার শিক্ষকের বড় নিয়োগ