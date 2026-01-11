মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে পরীক্ষার সূচি, প্রার্থী ৬১১৩

চাকরি ডেস্ক
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডভুক্ত ৩ ক্যাটাগরি পদের প্রার্থীদের বাছাই পরীক্ষার (এমসিকিউ টাইপ) তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৬ হাজার ১১৩ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। সূচি অনুযায়ী, ২০ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো সামুদ্রিক মৎস্য শাখার পরিদর্শক, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ও মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তিনটি পদের পরীক্ষা ২০ জানুয়ারি পৃথক ৫ কেন্দ্রে বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রগুলো হলো আগারগাঁও আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়, সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজ ও লালমাটিয়া গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ।
পরীক্ষার মান বণ্টনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ও সামুদ্রিক মৎস্য শাখার পরিদর্শক পদে (বাংলা-২০, ইংরেজি-২০, সাধারণ জ্ঞান-২০ এবং প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল বিষয় (প্রাণিবিদ্যা)-৪০) এবং মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা পদে (বাংলা-২০, ইংরেজি-২০, সাধারণ জ্ঞান-২০ এবং প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল বিষয় (গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-৪০) ১ ঘণ্টাব্যাপী ১০০ নম্বরের বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
কোনো প্রার্থী ‘সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা বা সামুদ্রিক মৎস্য শাখার পরিদর্শক বা মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা’-এর একাধিক পদে আবেদন করলে, তিনি যেকোনো একটি পদের বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে অন্য পদের বাছাই পরীক্ষায়ও অংশগ্রহণ করেছেন মর্মে গণ্য হবেন। তবে প্রার্থী যে পদে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, তাঁকে সেই পদের প্রবেশপত্র অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। অন্যথায় তিনি বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডভুক্ত ৩ ক্যাটাগরি পদের প্রার্থীদের বাছাই পরীক্ষার (এমসিকিউ টাইপ) তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৬ হাজার ১১৩ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। সূচি অনুযায়ী, ২০ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো সামুদ্রিক মৎস্য শাখার পরিদর্শক, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ও মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তিনটি পদের পরীক্ষা ২০ জানুয়ারি পৃথক ৫ কেন্দ্রে বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রগুলো হলো আগারগাঁও আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়, সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজ ও লালমাটিয়া গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ।
পরীক্ষার মান বণ্টনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ও সামুদ্রিক মৎস্য শাখার পরিদর্শক পদে (বাংলা-২০, ইংরেজি-২০, সাধারণ জ্ঞান-২০ এবং প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল বিষয় (প্রাণিবিদ্যা)-৪০) এবং মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা পদে (বাংলা-২০, ইংরেজি-২০, সাধারণ জ্ঞান-২০ এবং প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল বিষয় (গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-৪০) ১ ঘণ্টাব্যাপী ১০০ নম্বরের বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
কোনো প্রার্থী ‘সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা বা সামুদ্রিক মৎস্য শাখার পরিদর্শক বা মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা’-এর একাধিক পদে আবেদন করলে, তিনি যেকোনো একটি পদের বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে অন্য পদের বাছাই পরীক্ষায়ও অংশগ্রহণ করেছেন মর্মে গণ্য হবেন। তবে প্রার্থী যে পদে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, তাঁকে সেই পদের প্রবেশপত্র অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। অন্যথায় তিনি বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সেলস অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১৬ মিনিট আগে
স্থানীয় সরকার বিভাগের ৪টি পদে নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৩৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির উপসচিব মো. শফিকুর আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৩০ মিনিট আগে
দেশের সব এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। ৪ জানুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এতে মোট ৬৭ হাজার ২০৮ জন শিক্ষক নিয়োগ...২০ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ান ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে এসএভিপি টু ভিপি-ইনচার্জ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২০ ঘণ্টা আগে