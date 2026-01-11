Ajker Patrika
সেলস অফিসার নেবে এসএমসি, থাকছে পারফরম্যান্স বোনাস

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১১ জানুয়ারি ২০২৬, ১১: ০২
প্রতীকী ছবি
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সেলস অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সেলস অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

বয়সসীমা: ৩৪ বছর।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বছরে ৩টি উৎসব বোনাস, গ্র্যাচুইটি, পারফরম্যান্স বোনাস, লাভের অংশ, গ্রুপ লাইফ ইন্স্যুরেন্স, স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প ও ছুটির নগদীকরণ ইত্যাদি।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

