অভিজ্ঞতা ছাড়াও আজকের পত্রিকার শিক্ষা ও ক্যারিয়ার বিভাগে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
অভিজ্ঞতা ছাড়াও আজকের পত্রিকার শিক্ষা ও ক্যারিয়ার বিভাগে চাকরির সুযোগ

আজকের পত্রিকার শিক্ষা ও ক্যারিয়ার বিভাগে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: শিক্ষানবিশ সহসম্পাদক/সহসম্পাদক

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

কাজের ধরন: প্রতিবেদন তৈরি করা, শিক্ষা ও ক্যারিয়ারবিষয়ক লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, কনটেন্ট সংগ্রহ করা, কনটেন্ট তৈরি ও সম্পাদনা করা, ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ করা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

যোগ্যতা ও দক্ষতা: বাংলা টাইপিং ও ইংরেজিতে পারদর্শী হতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সহসম্পাদক পদের জন্য সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শিক্ষানবিশ সহসম্পাদক পদের জন্য ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা (বনশ্রী)

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তুকিসহ দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং বছরে দুটি উৎসব ভাতার সুবিধা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা [email protected] ই-মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন। আবেদনের সময় সাবজেক্টে পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা: ৮ এপ্রিল ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

