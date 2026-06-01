Ajker Patrika
বেসরকারি

আকিজ ফুডে নিয়োগ, বয়স ২২ হলেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আকিজ ফুডে নিয়োগ, বয়স ২২ হলেই আবেদন
ছবি: সংগৃহীত

শীর্ষ স্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের মেকানিক্যাল বিভাগে ‘সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু করা হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৮ জুন পর্যন্ত।

বিভাগ: মেকানিক্যাল

পদের নাম: সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা পাস।

অভিজ্ঞতা: তিন বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

বয়স: ২২ থেকে ৩২ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা (ধামরাই)

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: ওভারটাইম ভাতা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস ২টি, ৮০% ভর্তুকিযুক্ত খাবার (সকালের নাশতা, দুপুরের খাবার ও রাতের খাবার) এবং কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত তথ্য দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ জুন ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত