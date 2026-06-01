আকিজ ফুডে নিয়োগ, বয়স ২২ হলেই আবেদন

শীর্ষ স্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের মেকানিক্যাল বিভাগে ‘সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু করা হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৮ জুন পর্যন্ত।
বিভাগ: মেকানিক্যাল
পদের নাম: সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা পাস।
অভিজ্ঞতা: তিন বছর
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
বয়স: ২২ থেকে ৩২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (ধামরাই)
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: ওভারটাইম ভাতা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস ২টি, ৮০% ভর্তুকিযুক্ত খাবার (সকালের নাশতা, দুপুরের খাবার ও রাতের খাবার) এবং কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত তথ্য দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ জুন ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
