যমুনা গ্রুপের অধীনে চাকরি, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান যমুনা হাই-টেক স্পিনিং মিলস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির কোয়ালিটি (স্পিনিং ডিভিশন) বিভাগ ডিজিএম/জিএম পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ডিজিএম/জিএম, (কোয়ালিটি, স্পিনিং ডিভিশন)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।
অন্যান্য যোগ্যতা: স্পিনিং শিল্পের মান নিয়ন্ত্রণ, ব্লো রুম (বি/আর) থেকে রিং সেকশন পর্যন্ত রিটার যন্ত্রপাতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং পরিচালনার দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: ১০–১৫ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: ৪০ বছর।
কর্মস্থল: হবিগঞ্জ।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল বিল, বছরে ২টি ঈদ বোনাসসহ আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
