যমুনা গ্রুপের অধীনে চাকরি, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান যমুনা হাই-টেক স্পিনিং মিলস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির কোয়ালিটি (স্পিনিং ডিভিশন) বিভাগ ডিজিএম/জিএম পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ডিজিএম/জিএম, (কোয়ালিটি, স্পিনিং ডিভিশন)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: স্পিনিং শিল্পের মান নিয়ন্ত্রণ, ব্লো রুম (বি/আর) থেকে রিং সেকশন পর্যন্ত রিটার যন্ত্রপাতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং পরিচালনার দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: ১০–১৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।

বয়সসীমা: ৪০ বছর।

কর্মস্থল: হবিগঞ্জ।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল বিল, বছরে ২টি ঈদ বোনাসসহ আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরযমুনা গ্রুপবেসরকারি চাকরিচাকরি
